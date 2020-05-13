Диета дракона: 8 правил питания, которые соблюдал Брюс Ли

У Брюса Ли было идеальное тело – мускулы и, кажется, ни капли жира под кожей. Великий мастер китайских единоборств добился такого результата благодаря изнурительным тренировкам и строгому плану питания. Со временем Ли разработал собственную диету, экспериментируя с блюдами китайской кухни и рецептами из журналов для бодибилдеров. Делимся с вами правилами составления рациона от легенды Голливуда.

Правило №1. Никакого мучного

Частью «пищевой философии» борца была цель не впускать в организм «пустые» калории, которые могут плохо повлиять на организм и форму тела. Ли, конечно, иногда позволял себе мучные продукты, но делал это крайне редко и чаще всего в гостях, где отказать хозяевам было невозможно.

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Правило №2. Минимум молочных продуктов

Говорят, что Брюс Ли не употреблял никакие молочные продукты, а вместо цельного молока для протеиновых коктейлей использовал сухое.

Правило №3. Делайте порции меньше, но ешьте чаще

Этот совет на ряду с актёром дают многие диетологи. Когда ешь мало, но часто, организм не успевает откладывать жиры про запас. Брюс ел пять раз в день, а в промежутках между приёмами пищи делал фруктовые перекусы.

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Правило №4. Употребляйте протеиновые коктейли

Ли экспериментировал с коктейлями, потому что попросту очень их любил. Основу его напитков всегда составляло сухое молоко, яйца, арахисовое масло, бананы, пивные дрожжи и пророщенная пшеница.

Правило №5. Не избегайте пищевых добавок

В меню борца всегда были витамины С и E, пчелиная пыльца, сироп из шиповника, ацерола и лецитин. Но набор пищевых добавок индивидуален, поэтому перед тем, как закупаться банками, необходимо посоветоваться с врачом и узнать, чего не хватает именно вашему организму.

Правило №6. Ешьте мёд и женьшень

Брюс Ли использовал эти продукты для «подзаряки» организма витаминами. А еще мёд и женьшень крайне полезны для поддержания иммунитета, что сейчас особенно актуально.

Правило №7. Не забывайте об углеводах!

Углеводы – это универсальный источник энергии. Во время тренировок уходит много сил и ресурсов нашего тела, поэтому их нужно обязательно восполнять.

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Правило №8. Приглядитесь к китайской кухне

Тут, конечно, дело индивидуальное, но, по мнению голливудской звезды, в китайской кухне есть много полезной еды, богатой белком. Например, сыр тофу. И нельзя сказать, что мнение Брюса необоснованное.