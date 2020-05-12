ЗОЖ на старте: чек-лист активностей, которыми обязательно нужно заняться после пандемии

То, о чём в последние месяцы можно было только мечтать.

Последний день марта в нашей стране стал роковым для любителей спорта и активностей. Именно тогда были введены строгие карантинные меры, а ещё до этого решения закрылись столичные фитнес-центры, отменились массовые мероприятия и соревнования. С тех пор прошло уже полтора месяца, и наконец режим домашней самоизоляции начал ослабляться — города стали постепенно оживать.

Возможно, совсем скоро, хоть и не сразу, мы вернёмся к привычному темпу жизни. Поэтому сейчас самое время задуматься, чем обязательно нужно будет заняться по окончании пандемии, ведь перед нами откроется куча возможностей. Делимся с вами чек-листом интересных дел, которые порадуют преданных поклонников ЗОЖ и о которых раньше можно было только мечтать.

1. Выйти на пробежку в парке

Пожалуй, бегунам во время самоизоляции и вправду пришлось нелегко. Ведь из квартиры нельзя было выходить без особой надобности, а приобрести домой профессиональную дорожку мог себе позволить далеко не каждый. Но теперь перед потенциальными марафонцами начинают рушиться все преграды: скоро можно будет готовиться к грядущим стартам и покорять дистанции в центре города, местном парке, во дворе или в лесу. Лично мы рекомендуем отправиться на пробежку в живописное место рано утром или, напротив, ближе к вечеру. В это время дня погода не такая жаркая, на улице не людно, а красота природы и свежий воздух только украшают тренировку.

Фото: istockphoto.com

2. Устроить ПП-завтрак на летней веранде кафе

Совсем скоро наступит лето, а вместе с ним стартует сезон открытых веранд в кафе. К тому времени городские заведения снова будут кипеть жизнью и ждать вас на сытный бранч или полезный завтрак. Конечно, после заточения в четырёх стенах и капучино на вынос окажется радостью, но куда лучше насладиться моментом и хотя бы разок позволить себе красивую трапезу перед рабочим днём.

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3. Навестить любимый фитнес-центр

Не спорим, домашние тренировки действительно эффективны и удобны, а нужный инвентарь можно запросто соорудить своими руками. Но, согласитесь, по многофункциональным тренажёрам и аккуратным гантелям вы наверняка соскучились. К тому же в фитнес-центрах царит особая атмосфера, которая мотивирует на достижение новых целей и не даёт забросить тренировку на середине. Да и спа-зону с бассейном и банным комплексом никто не отменял! Поэтому поход в зал поможет не только прийти в форму, но и хорошенько расслабиться.

4. Осилить 10 тысяч шагов по улицам города

Говорят, 10 тысяч шагов — оптимальная дневная норма, которая позволяет человеку оставаться стройным и чувствовать себя хорошо. А если выполнить этот план, прогуливаясь по красивым улицам города, то получится прямо-таки микс приятного с полезным. Только представьте: тихие набережные, украшенные бульвары, небольшие закоулки — и всё это можно увидеть с пользой для организма!

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5. Присоединиться к спортивному мероприятию

Этой весной забеги и другие масштабные мероприятия были отменены из-за соображений безопасности. Но большинство спортивных событий всё же смогут состояться, просто чуть позже. И это отличный шанс опробовать свои силы в различных состязаниях и проверить себя на прочность. Ведь даже если раньше вы никогда не соревновались, то когда, как не сейчас, лучшее время начать? Уверены, карантин пробудил в вас достаточно желания браться за новое и неизведанное.

Фото: istockphoto.com

6. Спланировать путешествие

Возможно, самый долгожданный пункт из всего списка. Вместе с угасанием пандемии в нашу жизнь начнут возвращаться путешествия: сначала по стране, а потом и по всему миру, когда откроются границы. Поэтому лучше не терять время и заранее подумать о том, куда бы вы хотели отправиться в одиночку, с друзьями или с семьёй. К слову, наш тест поможет определиться с выбором!

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7. Отправиться на велопрогулку

Сейчас для передвижения по Москве на велосипеде, как и на самокате, нужен пропуск и весомая причина, но скоро прогулки на двухколёсном снова станут приятным досугом. Они поддерживают уровень физической активности, сжигают калории и просто заряжают хорошим настроением. Кстати, если у вас нет собственного велосипеда, то можно взять его напрокат, причём недорого. Специальные пункты есть в разных точках города: как на центральных улицах, так и в парках и некоторых лесных зонах.

8. Организовать пикник в компании близких

Майские праздники остались позади, а отмечать их пришлось дома. Но кто запрещает восполнить утраченное после коронавируса и отправиться на пикник в компании близких людей? Тем более если погода позволяет. Такая идея понравится даже тем, кто тщательно следит за фигурой. Всё потому, что и шашлык, и другие блюда на природе можно приготовить по диетическим, но не менее вкусным рецептам.

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9. Сходить на долгожданный матч

Далёкому от спорта человеку трудно представить, как болельщики истосковались по турнирам. Надеемся, в ближайшее время матчи уже можно будет смотреть хотя бы по телевизору, а по окончании всей болезненной истории — прямиком со стадиона. Считаем этот пункт однозначным мастхэвом для фанатов, ведь где ещё можно прочувствовать всё напряжение от игры и желание команд вырвать победу любой ценой?

Фото: istockphoto.com

10. Потанцевать на музыкальном фестивале

Полезные активности не ограничиваются спортом. Музыкальные фестивали — это прекрасный способ насладиться любимыми композициями, вдоволь надвигаться и натанцеваться. И хоть пока все концерты и подобные мероприятия лишь в мечтах, мы с нетерпением ждём их, чтобы зарядиться атмосферой творчества и веселья.