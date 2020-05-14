Японский метод Фукуцудзи: простое упражнение c полотенцем, которое помогает похудеть

Спортивная наука не стоит на месте, а вместе с её развитием в нашу жизнь приходят новые способы улучшения собственного тела. Но, несмотря на современные прорывы, порой гениальное кроется в давно известных вещах. Например, техника доктора Фукуцудзи знакома миру уже не первый год. Японский врач потратил более 10 лет на то, чтобы доказать её эффективность. Согласно этому методу, для похудения нужно лишь лежать на свёрнутом в валик полотенце. Звучит совсем уж легко, правда? Рассказываем, как настолько простое статичное упражнение влияет на наш организм.

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В чём польза метода Фукуцудзи и почему он стал популярным?

Прежде чем выпустить в свет монографию с многочисленными исследованиями, доктор Фукуцудзи долго изучал, какие изменения происходят в нашем позвоночнике с возрастом. Врач выяснил, что со временем подбедренные и тазовые кости расходятся, межпозвоночные диски уплощаются, а это приводит к уменьшению роста и… визуальному расширению талии. Именно поэтому японский учёный решил сделать в своей теории акцент на улучшении осанки, которое вдобавок поможет скорректировать фигуру.

Фото: istockphoto.com

Метод Фукуцудзи завоевал популярность за счёт простоты. Его никак нельзя отнести к изматывающим тренировкам, он не требует строгого плана питания, а во время выполнения упражнения нужно просто-напросто ровно лежать спиной на валике. И, между прочим, такая практика даёт ряд положительных эффектов:

Формируется правильное положение костей скелета: позвоночника, рёбер и таза. Благодаря этому выравнивается осанка, исчезают боли в спине, приподнимается грудь.

позвоночника, рёбер и таза. Благодаря этому выравнивается осанка, исчезают боли в спине, приподнимается грудь. Приходит в тонус мышечный аппарат. Мышцы спины вытягиваются, снимаются спазмы и зажатости в разных разделах позвоночника и плечевом поясе.

Мышцы спины вытягиваются, снимаются спазмы и зажатости в разных разделах позвоночника и плечевом поясе. Выравнивается дыхание , улучшается вентиляция лёгких.

, улучшается вентиляция лёгких. Внутренние органы встают «на место» , вместе с этим нормализуется пищеварение.

, вместе с этим нормализуется пищеварение. Улучшается кровообращение, и мозг получает достаточное количество кислорода. Это помогает избавиться от синдрома хронической усталости, повысить настроение и работоспособность.

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Необходимый инвентарь

Чтобы опробовать на себе японскую технику, вам понадобится гимнастический коврик для удобства и махровое полотенце длиной примерно в полтора метра. Его необходимо свернуть в плотный рулон и зафиксировать лентой, верёвкой или резинкой. Важно обращать внимание на длину получившегося валика: она должна соответствовать ширине вашей спины или слегка её превышать.

Фото: istockphoto.com

Диаметр валика подбирается индивидуально. Его минимальная величина равняется примерно 5 сантиметрам и показана людям с большим избыточным весом, плохой физической подготовкой и заболеваниями позвоночника. Начинать лежать сразу на широком рулоне не рекомендуется, это чревато неприятными ощущениями после практики.

Одежду лучше выбирать удобную и не сковывающую движений: например, свободную футболку, шорты или штаны. Кроссовки и носки можно не надевать, женщинам же вообще рекомендуется снимать бюстгальтер. Так организм сможет полноценно расслабиться.

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Техника выполнения упражнения

Главное правило метода Фукуцудзи — вам нужно избавиться от напряжения и действительно расслабиться. Но для начала нужно сесть на коврик, расположить на нём валик и плавно опуститься на него так, чтобы он оказался примерно на уровне пупка. Важно делать это без резких движений, чтобы не причинить себе дискомфорта, и придерживать полотенце руками.

Ноги должны располагаться на ширине плеч, стопы слегка завалены на внутреннюю сторону, большие пальцы соприкасаются. Руки при этом вытянуты над головой, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга. Поначалу выпрямить руки получается не у всех, это указывает на наличие нарушений в позвоночнике. Однако при регулярных занятиях вы сможете с наименьшим трудом принять необходимую позу и избавиться от проблем со спиной.

При выполнении упражнения голова должна лежать ровно, не запрокидывайте её. В правильной позе нужно продержаться в идеале пять минут — этого вполне достаточно для одного занятия. Однако если поначалу гимнастика вызывает у вас сильный дискомфорт, сократите время до 2-3 минут и постепенно увеличивайте его, но не превышайте 5-минутный рубеж. В противном случае позвоночник столкнётся с чрезмерной нагрузкой.

В конце важно плавно слезть с валика: сначала перевернуться на бок, а потом аккуратно встать. Никаких резких движений! Скорее всего, вы будете испытывать лёгкие неприятные ощущения после упражнения, но помните, что это нормально, если только практика не вызывает у вас настоящую боль.

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Помогает ли японский метод похудеть?

Естественно, возникает вопрос: как упражнение, направленное в основном на исправление осанки, помогает похудеть? Дело в том, что из-за растягивания позвоночника и улучшения кровообращения жир с живота распределяется правильным образом. Благодаря такому эффекту вырисовывается талия, силуэт тела становится более подтянутым и стройным. Но в глобальном похудении не стоит полагаться только на японскую методику: с её помощью жир всё-таки никуда не исчезает.

Для лучшего эффекта автор теории советует заниматься по утрам, примерно в одно и то же время, и делать это каждый день. К слову, существуют и разные модификации упражнения в зависимости от целей. Например, для достижения тонкой талии валик кладётся под нижний край рёбер, а для коррекции груди — чётко под неё. Существует даже целая программа по снижению веса, основанная на этом упражнении, которая включает все виды японской практики. Но всё же подразумевает и дополнительные занятия спортом, а также правильное питание. Так что, как бы нам ни хотелось добиваться результатов быстро и без особых усилий, над качеством тела нужно работать комплексно.