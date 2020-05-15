Сложный тест «Чемпионата»: угадываем стадион по фотографии

Истинные футбольные фанаты не раз становились свидетелями ярких матчей вживую. Вместо того чтобы рассесться на удобном диване перед телевизором, они отправлялись на узкие трибуны, чтобы прочувствовать неповторимую атмосферу борьбы. Причём многие спортивные арены, располагающиеся в разных странах, стали не просто местом проведения игр, а настоящей национальной достопримечательностью.

ABBA, Queen и Pink Floyd: история легендарных концертов на «Уэмбли» Как на футбольном стадионе в Англии происходила музыкальная революция.

Мы подобрали для вас фото десяти футбольных стадионов. Конечно, не все из них широко известны, но по каждому есть своя зацепка. Сможете узнать арены по этим снимкам? Если первые вопросы вам покажутся простыми, то обещаем, что дальше будет сложнее. И не расстраивайтесь, если отгадаете меньше, чем рассчитывали. В этом тесте и вправду тяжело правильно ответить на каждый вопрос.