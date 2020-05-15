FAQ по масочному режиму: как себя вести на улицах Москвы

На этой неделе в нашей стране официально закончился режим выходных дней. Президент России Владимир Путин объявил о постепенном снятии карантинных ограничений 11 мая, выступив с обращениям к гражданам. Радостные горожане впервые увидели хоть малую возможность возвращения к былым радостям: прогулкам по улице, занятиям спортом на свежем воздухе и в фитнесе, беспрепятственным поездкам к близким.
При этом каждый регион остался в праве решать, как именно распоряжаться общественной жизнью. Например, указ мэра Москвы Сергея Собянина о продлении самоизоляции до 31 мая не был отменён. Наоборот, в столице дополнительно ввели масочный режим, а у жителей города и области появилось ещё больше вопросов. Подробно отвечаем на самые популярные из них.
В Москве и Подмосковье кончился режим самоизоляции?
Нет, пока что он будет сохраняться до 31 мая, хотя первая волна снятия ограничений уже произошла: вновь активизировались промышленные и строительные предприятия. Мэр не спешит со вторым этапом ослабления мер, ведь, по его словам, нужно подождать ещё пару недель и посмотреть, чем нам обернутся майские праздники и выход на работу большего количества человек. Так что с возвращением к полноценной общественной жизни столица и область решили повременить, а более подробную информацию мы, скорее всего, услышим ближе к лету.
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Куда можно ходить в городе?
Тем, кому не нужно ездить на работу, выходить на улицу по-прежнему можно по уважительным причинам. К ним относится обращение за медицинской помощью, вынос мусора, поход в аптеку или магазин, а также прогулки с домашними животными не более чем в 100 метрах от дома. К слову, на дачу уехать тоже можно! Но для поездок на общественном и личном транспорте горожанам до сих пор нужен специальный пропуск.
В случаях, когда передвижений на автобусе или метро можно избежать, мы рекомендуем вам отдать предпочтение пешим прогулкам. Так вы сократите количество контактов с другими людьми и вдобавок восполните дневную норму шагов.
Можно ли тренироваться на улице?
А вот тренировки на свежем воздухе в Москве пока ещё не вошли в список уважительных причин, которые позволят вам вполне легально покинуть квартиру. Однако Роспотребнадзор выступил с рекомендацией разрешить любителям активного образа жизни заниматься на улице, а Министерство спорта поддержало эту инициативу. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время нам разрешат тренироваться на оборудованных площадках, бегать и кататься на велосипеде.
Кроме того, министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что при ослаблении ограничений нужно возобновить и тренировки местных команд на региональных объектах. В любом случае, и индивидуальные занятия, и групповые будут возможны только при соблюдении строгих мер безопасности.
Фото: istockphoto.com
Масочный режим: что надеть при выходе из дома?
Эти меры как раз можно описать одним ёмким выражением — масочный режим. Он подразумевает ношение не только масок или респираторов, но и перчаток. Подобная экипировка обязательна для работы в офисе и на предприятии, похода в магазин и торговый центр, поездок на такси и любых видах общественного транспорта. Кстати, без средств индивидуальной защиты вам могут попросту отказать в оказании услуг и попросить покинуть магазин, метро или автомобиль.
Кроме того, во всех общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров друг от друга!
Когда откроются фитнес-центры?
Ведь чем они хуже торговых центров? Фитнес-клубы, напротив, помогают укреплять иммунитет и поддерживать хорошее самочувствие благодаря занятиям спортом и спа-процедурам. Да и, будем честными, домашние тренинги уже хочется чем-то разнообразить. Тем не менее открывать спортзалы в ближайшее время не планируют. Это же касается развлекательных заведений, салонов красоты, кафе и ресторанов.
Под запретом пока что остаются и массовые спортивные мероприятия. Вероятно, сходить на матч поклонникам футбола удастся, увы, не скоро. Но все мы очень ждём, когда наступит это прекрасное время!