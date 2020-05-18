Нелёгкий выбор. Кто круче: Чак Норрис или Жан-Клод Ван Дамм?

«Универсальный солдат» или «Крутой Уокер», «Двойной удар» или «Отряд Дельта». Эти парни были героями 80-х и 90-х, даже в России их знал любой ребёнок и старался им подражать. В каждом дворе был свой «Ван Дамм» и свой «Чак Норрис». Они – легенды, которые популярны до сих пор. Но пришло время выяснить, кто же круче: американский рейнджер или бельгийский культурист?
Реальность имён
У крутых парней обязательно должны быть соотвествующие имена. Вы, наверное, удивитесь, но Ван Дамм и Чак – не настоящие. Норриса на самом деле зовут Карлос Рэй, а Жана-Клода Ван Дамма – Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Счёт 1:1.
Спортивные успехи
Чак Норрис в детстве мечтал стать полицейским, поэтому сразу после школы попал в ряды военно-воздушных сил США и был отправлен в Южную Корею. Однако служба ему быстро наскучила, и он ударился в спорт. Да так, что впоследствии стал чемпионом мира по каратэ в полутяжёлом весе и обладателем чёрного пояса в дзюдо.
Ван Дамм уже в 16 лет вошёл в сборную Бельгии по каратэ, в составе которой стал чемпионом Европы и обладателем чёрного пояса. После он добавил к этому титул чемпиона Европы по кикбоксингу в среднем весе среди профессионалов. Здесь снова ничья — 2:2.
Фото: Кадр из фильма «Вторжение в США»
Взаимосвязь
После побед на чемпионатах Европы у Ван Дамма появились деньги, и он открыл в Брюсселе клуб, который назвал «Калифорния». Там преподавали разные виды единоборств, а главным тренером был сам Жан-Клод. Но ему хотелось большего — популярности, в поисках которой он отправился в Голливуд.
Первую работу в Голливуде Ван Дамму дал…Чак Норрис! Жан-Клод показал ему впечатляющие навыки и технику, и тот предложил ему бать вышибалой в своём клубе. Так заведение Норриса стало по сути домом для Ван Дамма, и так началась его большая карьера в кино. Получается, что Жан-Клод не стал бы звездой, если бы не Чак. Явно балл в пользу Норриса – 3:2.
Карьера в кино
Часто бывает так, что ученик превосходит учителя. Ван Дамм гораздо быстрее продвигался по карьерной лестнице Голливуда и получал крутые роли в успешных боевиках: «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Кровавый спорт». Он снялся в одном из эпизодов культового сериала «Друзья» и оставался на виду, даже когда жанр боевиков терял популярность.
Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что кинокарьера Норриса получилась неудачной. Если бы она была таковой, я бы сейчас не писал этот текст. Сериал «Крутой Уокер: Техасский рейнджер» действительно стал легендарным. После него многие дети и подростки мечтали быть похожим на дерзкого парня в ковбойских ботинках. Но в целом другие работы получились менее успешными, чем у Жан-Клода. Балл бельгийцу – 3:3.
Противоречивость
В 2009 году Чак Норрис внезапно заявил в эфире радио, что Техас должен стать независимым государством на территории штата. Он был уверен, что американское правительство провалилось после ипотечного кризиса 2008 года, а Техас мог бы этого избежать, если бы претендовал на самоопределение. А себя Чак считал идеальным кандидатом в президенты нового государства.
Также Норрис был одним из первых известных людей, кто выступил категорически против разрешения на регистрацию однополых браков, что, конечно, вызвало крайне неоднозначную реакцию в США. У Жан-Клода нет таких противоречивых фактов в биографии. Не считать же таковыми дружбу с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым. Здесь Ван Дамм явно в плюсе – 3:4.
Брутальность
Зато по уровню брутальности c Чаком никто и близко не может постоять. Крутой рейнджер с бородой и шикарной шляпой – это на века. Причём образ не менялся на протяжении всей карьеры американца. На экране герои Норриса – настоящие образцы мужества, поэтому 4:4.
Любовь женщин
А вот внимание прекрасной половины человечества больше привлекал Жан-Клод. Бельгиец разбил немало женских сердец. Три года подряд MTV Movie Awards признавало его «Самым желанным мужчиной мира». Согласитесь, тут без вариантов – 4:5.
Фото: Кадр из фильма «Кикбоксер»
Наследие
Последняя категория, которая всё решит в нашем противостоянии. Ван Дамма, безусловно, любят и обожают до сих пор, но Чак Норрис пошёл дальше и стал одним из самых популярных мемов в истории интернета. Люди были настолько вдохновились крутостью Норриса, что запустили безумный флешмоб. Вот вам несколько примеров того, на что, по мнению пользователей Сети, способен Чак.
- Если вы видите Чака Норриса, он видит вас. Если вы не видите Чака Норриса, возможно, вам осталось жить всего несколько секунд.
- Чак Норрис не ходит на охоту, потому что слово «охотиться» подразумевает возможность неудачи. Чак Норрис ходит убивать.
- Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис.
И в самой концовке Чак Норрис сравнивает счёт – 5:5. У нас боевая ничья. А вы сами как считаете, кто из них круче?