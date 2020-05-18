Нелёгкий выбор. Кто круче: Чак Норрис или Жан-Клод Ван Дамм?

«Универсальный солдат» или «Крутой Уокер», «Двойной удар» или «Отряд Дельта». Эти парни были героями 80-х и 90-х, даже в России их знал любой ребёнок и старался им подражать. В каждом дворе был свой «Ван Дамм» и свой «Чак Норрис». Они – легенды, которые популярны до сих пор. Но пришло время выяснить, кто же круче: американский рейнджер или бельгийский культурист?

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Реальность имён

У крутых парней обязательно должны быть соотвествующие имена. Вы, наверное, удивитесь, но Ван Дамм и Чак – не настоящие. Норриса на самом деле зовут Карлос Рэй, а Жана-Клода Ван Дамма – Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Счёт 1:1.

Спортивные успехи

Чак Норрис в детстве мечтал стать полицейским, поэтому сразу после школы попал в ряды военно-воздушных сил США и был отправлен в Южную Корею. Однако служба ему быстро наскучила, и он ударился в спорт. Да так, что впоследствии стал чемпионом мира по каратэ в полутяжёлом весе и обладателем чёрного пояса в дзюдо.

Ван Дамм уже в 16 лет вошёл в сборную Бельгии по каратэ, в составе которой стал чемпионом Европы и обладателем чёрного пояса. После он добавил к этому титул чемпиона Европы по кикбоксингу в среднем весе среди профессионалов. Здесь снова ничья — 2:2.

Фото: Кадр из фильма «Вторжение в США»

Взаимосвязь

После побед на чемпионатах Европы у Ван Дамма появились деньги, и он открыл в Брюсселе клуб, который назвал «Калифорния». Там преподавали разные виды единоборств, а главным тренером был сам Жан-Клод. Но ему хотелось большего — популярности, в поисках которой он отправился в Голливуд.

Первую работу в Голливуде Ван Дамму дал…Чак Норрис! Жан-Клод показал ему впечатляющие навыки и технику, и тот предложил ему бать вышибалой в своём клубе. Так заведение Норриса стало по сути домом для Ван Дамма, и так началась его большая карьера в кино. Получается, что Жан-Клод не стал бы звездой, если бы не Чак. Явно балл в пользу Норриса – 3:2.

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Карьера в кино

Часто бывает так, что ученик превосходит учителя. Ван Дамм гораздо быстрее продвигался по карьерной лестнице Голливуда и получал крутые роли в успешных боевиках: «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Кровавый спорт». Он снялся в одном из эпизодов культового сериала «Друзья» и оставался на виду, даже когда жанр боевиков терял популярность.

Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что кинокарьера Норриса получилась неудачной. Если бы она была таковой, я бы сейчас не писал этот текст. Сериал «Крутой Уокер: Техасский рейнджер» действительно стал легендарным. После него многие дети и подростки мечтали быть похожим на дерзкого парня в ковбойских ботинках. Но в целом другие работы получились менее успешными, чем у Жан-Клода. Балл бельгийцу – 3:3.

Противоречивость

В 2009 году Чак Норрис внезапно заявил в эфире радио, что Техас должен стать независимым государством на территории штата. Он был уверен, что американское правительство провалилось после ипотечного кризиса 2008 года, а Техас мог бы этого избежать, если бы претендовал на самоопределение. А себя Чак считал идеальным кандидатом в президенты нового государства.

Также Норрис был одним из первых известных людей, кто выступил категорически против разрешения на регистрацию однополых браков, что, конечно, вызвало крайне неоднозначную реакцию в США. У Жан-Клода нет таких противоречивых фактов в биографии. Не считать же таковыми дружбу с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым. Здесь Ван Дамм явно в плюсе – 3:4.

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Брутальность

Зато по уровню брутальности c Чаком никто и близко не может постоять. Крутой рейнджер с бородой и шикарной шляпой – это на века. Причём образ не менялся на протяжении всей карьеры американца. На экране герои Норриса – настоящие образцы мужества, поэтому 4:4.

Любовь женщин

А вот внимание прекрасной половины человечества больше привлекал Жан-Клод. Бельгиец разбил немало женских сердец. Три года подряд MTV Movie Awards признавало его «Самым желанным мужчиной мира». Согласитесь, тут без вариантов – 4:5.

Фото: Кадр из фильма «Кикбоксер»

Наследие

Последняя категория, которая всё решит в нашем противостоянии. Ван Дамма, безусловно, любят и обожают до сих пор, но Чак Норрис пошёл дальше и стал одним из самых популярных мемов в истории интернета. Люди были настолько вдохновились крутостью Норриса, что запустили безумный флешмоб. Вот вам несколько примеров того, на что, по мнению пользователей Сети, способен Чак.

Если вы видите Чака Норриса, он видит вас. Если вы не видите Чака Норриса, возможно, вам осталось жить всего несколько секунд.

Чак Норрис не ходит на охоту, потому что слово «охотиться» подразумевает возможность неудачи. Чак Норрис ходит убивать.

Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис.

Чаку Норрису 80. Как профессиональный боец стал звездой Голливуда Он настолько запомнился публике в амплуа крутого рейнджера, что превратился в героя мемов.

И в самой концовке Чак Норрис сравнивает счёт – 5:5. У нас боевая ничья. А вы сами как считаете, кто из них круче?