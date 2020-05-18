Враги красивой осанки. Три привычки, которые портят внешний вид

Мы совершаем эти ошибки ежедневно, не догадываясь, как они влияют на спину.

Люди с красивой осанкой сразу производят хорошее впечатление и излучают уверенность в себе. Но часто ли вы встречаете таких: с расправленными плечами и прямой спиной? К сожалению, современный образ жизни заставляет нас скрючиваться, ведь мы сидим на работе, в автомобиле и общественном транспорте, проводим долгие часы за компьютером. И если не уделять осанке внимания и не заниматься спортом, то в скором времени можно легко превратиться в визуальное воплощение вопросительного знака.

Как понять, что у вас неровная осанка?

Далеко не каждый человек может осознавать, что у него проблемы с позвоночником. Конечно, если явные упущения не заметны невооружённым взглядом со стороны. Для остальных случаев существует простой тест, о котором рассказал в своём «инстаграме» врач-остеопат Андрей Шмыков.

Андрей: Итак, найдите любую ровную стену. Теперь прислонитесь к ней спиной, ягодицами и пятками. Не забудьте поставить ступни ровно, а голову держите так, чтобы взгляд был направлен вперёд. В таком положении постойте какое-то время, хотя бы 1-2 минуты. Если в конце вы поймёте, что такое положение тела вам неудобно, тогда поздравляю — вам нужно поработать над осанкой.

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Скорее всего, после лёгкой проверки над осанкой придётся работать многим. Всё потому, что вред спине могут приносить не только серьёзные внешние факторы и травмы, но и неправильно подобранная обувь и рутинные привычки, повторяющиеся изо дня в день. Рассказываем о трёх из них и делимся способами решения проблемы.

Выдающаяся вперёд голова – вина телефона и компьютера

Наша жизнь неразрывно связана с разными гаджетами. У многих сидячая работа за компьютером, во время которой мы непроизвольно тянем голову поближе к экрану. Большинство людей не расстаются со смартфонами ни на минуту, зависая в социальных сетях, мессенджерах и листая ленты новостей. Для этого мы снова вытягиваем голову вперёд или наклоняем вниз. Все эти действия не только создают излишнее напряжение для мышц шеи и позвоночника, но и постепенно ведут к тому, что они запоминают такое положение и становятся слишком жёсткими, а голова начинает постоянно вытягиваться вперёд. Это приводит к болям в пояснице, а живот начинает некрасиво выдаваться вперёд.

Фото: istockphoto.com

Как исправить? Переучить мышцы путём растяжки. Сделать это достаточно просто, главное – регулярно заниматься. Плавно отведите голову назад и задержитесь в таком положении на 30 секунд. Вы должны почувствовать напряжение в области подбородка и горла. Затем наклоните голову назад и вправо на 30 секунд, а затем назад и влево ещё на 30 секунд.

Помимо этого, можно установить у рабочего стола зеркало и контролировать себя, чтобы голова не выдавалась вперёд.

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Сутулость – следствие сидячего образа жизни

Вместе с вытянутой вперёд головой многие страдают и сутулостью. Согласитесь, выглядит это некрасиво. Мышцы грудной клетки сокращаются и «скукоживаются», плечи поднимаются вверх, спина горбится. Самая распространённая причина – сидячий и малоподвижный образ жизни. В молодые годы вы можете не обращать на это внимания, но с возрастом точно наживёте лишние проблемы с позвоночником. Сутулость появляется из-за излишнего напряжения грудных мышц и слабости мышц, выпрямляющих позвоночник.

Как исправить? Растягивать грудную клетку. Например, с помощью обычного виса или полувиса на турнике. С этим справится даже неподготовленный человек, и для этого не обязательно записываться в тренажёрный зал. Турник есть на многих спортивных площадках, либо можно купить домашнюю перекладину – их устанавливают в дверной проём или на стену. Вис позволяет растягивать плечи и грудь за счёт собственного веса.

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Способов растяжки грудных мышц и позвоночника достаточно много, и для некоторых из них даже не нужен инвентарь. Мы приведём пару упражнений, которые можно с лёгкостью выполнять дома без дополнительного оборудования.

Растяжка в дверном проёме

Встаньте в дверном проёме, боком к раме. Согните руку в локте под прямым углом, положите ладонь и предплечье на раму. Упритесь в неё и медленно поворачивайте корпус в противоположную руке сторону, растягивая мышцы. Спину при этом надо держать прямо. Достаточно делать растяжку по минуте на каждую сторону.

Растяжка у стены

Чтобы натренировать мышцы, выпрямляющие позвоночник, необходимо встать у стены. Её должны касаться пятки, спина, ягодицы и затылок. Руки в это время опущены вниз. Медленно поднимайте их вдоль стены, как будто вы собрались делать снежного ангела, и остановитесь, когда они будут параллельны полу. Затем согните руки в локтях и медленно вытяните над головой. Локти и тыльные стороны ладоней должны прилегать к стене, а осанку важно сохранять прямой. Сделайте два подхода по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

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Наклон таза вперёд — из-за недостатка подвижности

Таз должен находиться в правильном положении – вертикально, тогда и позвоночнику будет легче. Но можно встретить проблему, когда таз наклонён вперёд, и зачастую в этом вновь виноват малоподвижный образ жизни. В сидячем положении сгибающие мышцы бедра всегда напряжены, а ягодицы, наоборот, ослаблены. Передние мышцы бедра адаптируются к такой позе и становятся жёсткими, притягивают таз к себе и не дают занять правильное положение.

Как исправить? По возможности проводите как можно меньше времени сидя. При работе за компьютером, например, полезно вставать и немного ходить каждый час. Есть и специальные упражнения на растяжку укороченных сгибателей бедра. Примите положение выпада: встаньте одним коленом на пол, а другой ногой опритесь об стопу. Медленно наклоняйтесь назад, растягивая переднюю поверхность бедра. Через минуту поменяйте ноги.

Ещё одно упражнение надо выполнять следующим образом: поставьте колени и ладони на пол, руки должны быть прямыми, торс параллелен полу. Одновременно поднимайте правую руку и левую ногу, сохраняя правильные изгибы позвоночника. Таким образом задействуются только мышцы ягодиц и лопаток.

Фото: istockphoto.com

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Главное — комплексный подход

От большинства пагубных привычек вполне можно избавиться самостоятельно с помощью внимательности, тренировок и подбора правильной обуви. Однако врач-остеопат уверен, что реальные проблемы с осанкой лучше не запускать и решать их комплексно под присмотром специалиста.

Андрей: Как остеопат, я уверен, что правильная обувь — каблук и посадка — как для мужчин, так и для женщин играет важную роль в профилактике и поддержании правильной осанки. Если с тренировками по восстановлению правильной осанки у вас есть проблемы, тогда есть третий способ — медицинский. Врач-остеопат определяет, что стало причиной неправильной осанки (поверьте, не всегда это простое сидение за столом), находит наличие смещения органов и возможные сбои или защемления. И уже после такой диагностики начинается работа по расслаблению мышц, ведь после этого позвоночник способен выпрямиться и, соответственно, обеспечить нормальное функционирование защемленным из-за осанки органам. А уже в дальнейшем потребуется профилактическое поддержание полученного эффекта.