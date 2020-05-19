Звёзды с неидеальной фигурой. Они гордятся своим телом, несмотря на чужие предрассудки

Эти девушки доказывают, что успешной и красивой можно быть независимо от того, сколько ты весишь.

В 20 – худышка, в 30 – толстушка. Некоторым девушкам это знакомо, в том числе и знаменитым. Но не все мучают себя диетами, пытаясь сохранить фигуру десятилетней давности. Многие, напротив, принимают себя такими, какие они есть, и на собственном примере доказывают, что привлекательность не зависит от веса. Рассказываем вам о звёздах шоу-бизнеса, которые добились успеха с фигурой, не вписывающейся в модельные стандарты красоты, и искренне полюбили своё тело.

Тайра Бэнкс

Тайра начала карьеру модели в 15 лет, и уже через два года блистала на подиуме. В 1997 году её признали супермоделью года по версии телеканала VH1. В те годы девушка выглядела так:

И даже тогда, на пике карьеры, некоторые модные дома отказывались работать с Тайрой из-за того, что её фигура не соответствовала стандартам. Модельеры советовали девушке похудеть. Её поддержала мама, сказав: «Напиши список дизайнеров, которым нравятся твои формы. Твоя попа растёт, и в этом нет ничего плохого. Я не позволю своей дочери заморить себя диетами ради карьеры».

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Бэнкс продолжала сниматься и была успешной, даже потолстев до 75 килограммов. В 2007 году в прессе были опубликованы фото заметно поправившейся девушки. Газеты и журналы соревновались в язвительных комментариях о размере её ляжек, что сильно разозлило Тайру.

На собственном телешоу она произнесла гневную тираду о том, что все недовольные могут поцеловать её в то самое располневшее место. Речь превратила модель в кумира тысяч женщин, которые переживают из-за лишнего веса. «В современном мире сложно чувствовать себя комфортно, потому что многие продолжают мерить красоту вымышленными стандартами. Не ставьте эти рамки для себя. Избавляйтесь от комплексов. Каждый раз, подходя к зеркалу, находите в себе индивидуальную красоту», — приводит слова Бэнкс издание Woman Journal.

Тайре уже 46 лет, она продолжает сниматься и продвигать своё видение красоты, которая не зависит от размеров.

Рианна

В 2005 году, когда молодая Рианна только начала восхождение на музыкальный Олимп, она уже обладала соблазнительными формами, но была довольно худенькой. Альбомы артистки становились платиновыми, она пачками получала престижные «Грэмми». Но потом певица потихоньку начала набирать вес. Как оказалось, Рианна не придаёт этому никакого значения. «Нужно принимать своё тело таким, какое оно есть. Можно не быть полностью им довольным, но нужно ощущать себя в нём комфортно. Как только ты научишься любить себя, ты уже не захочешь быть кем-то другим», — говорит певица.

Свои формы Рианна называет «блуждающими»: она может то потолстеть, то похудеть, но при этом чувствует себя хорошо в любом весе и не собирается отказываться от откровенных нарядов. Поклонники любят артистку любой, а теперь она ещё и стала примером для девушек, которые хотят быть более уверенными в себе.

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Бейонсе

В эпоху группы Destiny’s Child певица поражала тонкой талией и пышными бёдрами, но затем начала поправляться. Даже сбрасывая вес потом, Бейонсе переживала об объёме накачанных бедёр. Правда, поклонники не считали это недостатком.

После Destiny’s Child Бейонсе не только построила успешную сольную карьеру, но и вышла замуж, родила троих детей и пришла к гармонии с телом, которое до сих пор сводит с ума мужчин.

«Если бы кто-то 15 лет назад сказал мне, что моё тело претерпит столько изменений и что я начну чувствовать себя женственной и уверенной в себе даже в пышном теле, я бы не поверила. Но с возрастом и с детьми я научилась ценить себя, а не внешность. Настоящая свобода – когда тебе всё равно, как ты выглядишь, и кто что по этому поводу думает. Настоящую красоту не увидеть глазами. Хотелось бы, чтобы больше людей начали открывать собственную красоту, а не критиковали чужие ляжки», — призналась певица в интервью журналу Elle.

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Эшли Грэм

В отличие от предыдущих героинь, Эшли с детства была пышкой и переживала из-за постоянных шуток со стороны одноклассников. Но уже в школе ей предложили работу в модельном агентстве, и вскоре Грэм переехала в Нью-Йорк. Однако она всё ещё была неуверенной в себе молодой девушкой и в какой-то момент не выдержала негативных комментариев о фигуре и хотела всё бросить. Только благодаря матери Эшли решилась идти дальше к мечте.

Теперь девушка стойко встречает любую критику и является самой востребованной plus size моделью в мире. Она уверена в себе и не обращает внимания на мнения других людей. Её кредо – любить себя и мыслить позитивно. Сейчас Грэм видит свою миссию в том, чтобы вдохновлять других женщин и нести бодипозитив в массы.

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Деми Ловато

Популярная певица, которая начала карьеру в раннем возрасте, в 16 уже была кумиром американских подростков. Но со славой пришли и проблемы: Ловато стала употреблять алкоголь, подсела на наркотики, страдала булимией и анорексией. Всё это наслаивалось и на неполадки с психикой. У Деми был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. В 2011 году артистка прошла лечение и стала открыто говорить о своих проблемах, но в 2018 году снова сорвалась и попала в реанимацию после передозировки наркотиками.

Одна из задач Деми в лечении психических проблем — научиться не стыдиться собственного тела. Девушка перешагнула через страхи и показала себя без прикрас. «Мой самый большой страх – неотредактированное фото в купальнике. И знаете что, да, это целлюлит. Я так устала стыдиться тела и редактировать фото, чтобы показать другим, что я являюсь их представлением о красоте. Но то была не я, а это – я. Я открываю новую главу в жизни и хочу быть собой, не пытаясь подстроиться под чужие стандарты. Теперь я не стыжусь, а горжусь своим телом», — написала Ловато. Она пополнила ряды приверженцев бодипозитива и, кажется, наконец-то стала счастливой.