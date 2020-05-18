Не сидим дома. 7 вещей, в которых удобно тренироваться в самоизоляции

Тренировки в самоизоляции – сложное и порой даже опасное дело. То коврик оказывается слишком скользким, то носки сползают в самый неподходящий момент. Именно поэтому вопрос выбора правильной экипировки встаёт ещё острее. Мы решили помочь с выбором тем, кто всё-таки решил присоединиться к домашнему фитнес-отряду, и подобрали 7 классных и удобных вещей, которые вам точно для этого понадобятся.

Костюм для йоги Nike

Мягкая ткань, приятно обволакивающая тело, – лучшее, что можно придумать для расслабления во время йоги и медитации. Одна обеспечивает совсем лёгкую компрессию, что не помешает во время выполнения асан или дыхательных упражнений.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Выбирая костюм, ориентируйтесь не только на внешний вид, хотя этот вариант от Nike наш явный фаворит и в этом пункте, но и на комфорт. Хорошая вентиляция во время занятий, особенно в домашних условиях, позволит вам не отвлекаться от погружения вглубь себя.

Укороченную майку и тайтсы можно найти на сайте nike.com.

Футболка adidas

Классика никогда не выходит из моды, поэтому лаконичные три полоски будут смотреться стильно даже в условиях самоизоляции. Лёгкая ткань идеально подходит для домашних занятий спортом, да и смотреть сериал в 100-процентном хлопке будет не жарко (мы никому не расскажем).

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Приобрести футболку можно на сайте adidas.ru.

Костюм ZASPORT

Загородные прогулки счастливчиков, которые проводят этот период на природе, или воркаут на ближайшей спортивной площадке не обойдутся без стильного спортивного костюма. Один из таких вариантов – расслабленный серый комплект с толстовкой на молнии без капюшона и удлинёнными брюками свободной посадки.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Мы оценили, что костюм можно носить как в паре, так и сочетать по отдельности – брюки с футболками, а верх – в качестве спортивного элемента, например, к джинсам.

Купить толстовку и брюки.

Koмбинезон Nike

Комбинезон из той же ткани, что и комплект для йоги, позволит вам тренироваться, не думая о неудобствах. Он будет идеально облегать тело, тем не менее не сдавливая его. Вы сможете двигаться в подходящем для вас темпе без ощущения дискомфорта.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Комбинезон можно заказать на сайте nike.com.

Худи adidas

Удлинённое худи становится особенно уютным в дождливую погоду. Сразу хочется сварить чашечку какао (желательно без сахара, и можно на миндальном) и… нет, нет, не время лениться. Отправляемся на прогулку по ближайшим окрестностям или вызываем всю семью на танцевальный баттл во дворе. И если с вашими танцевальными способностями мы не знакомы, чувством стиля вы уж точно превзойдёте всех в этом поединке.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Брюки-джоггеры adidas

Расклешённая форма делает, казалось бы, классическое сочетание худи с брюками куда интереснее. В коллаборации adidas и Стеллы Маккартни все лучшие черты стиля и комфорта находят отражение в эффектных силуэтах. В таких брюках можно уютно устроиться и за рабочим столом, и на подоконнике. А главное – на пробежке, как только разрешат, они будут смотреться просто отлично.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Приобрести брюки можно на сайте adidas.ru.

Кроссы Nike

Модель Air Zoom SuperRep подходит для занятий спортом в быстром темпе: например круговых и высокоинтенсивных тренировок на зло соседям. Амортизация в передней части подошвы и широкая устойчивая пятка помогут и сохранять баланс, и чувствовать себя комфортно во время выполнения изматывающих упражнений, ну и соседям снизу жизнь всё-таки облегчат.

Фото: instagram.com/darivkina/

Купить кроссовки можно на официальном сайте nike.com