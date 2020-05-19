Как усложнить обыкновенную планку? 5 проверенных техник от фитнес-тренера

Вместе с топ-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой разбираемся, как разнообразить и усложнить базовое упражнение, если выполнять обыкновенную планку вам уже наскучило.

Планка — одно из лучших упражнений для проработки мышц кора. Не секрет, что в таком простом упражнении задействуется всё тело: пресс, ягодицы, мышцы ног, спины, плеч и рук. Все эти мышцы ответственны за различные движения. Планка помогает избавиться от болей в спине, улучшает осанку и гибкость. Классическая форма этой позы представляет собой статическое упражнение, которое нужно держать как можно дольше. Новички могут начать с 30 секунд, а профи осилить 3 минуты и более. Но что делать, если хочется как-то разнообразить тренировки? На помощь приходят различные вариации планок.

Техника выполнения классической планки

Прежде чем освоить усложнённые техники, необходимо близко познакомиться с классикой. Лягте на живот, согните руки в локтях и встаньте на них. Ноги вытяните, опирайтесь на носки. Ваше тело должно образовать прямую линию, параллельную полу. Таз не должен торчать вверх: немного подкрутите ягодицы и не нагружайте поясницу. Поставьте секундомер и продержитесь в таком положении, сколько сможете. Также можно стоять в планке с выпрямленными руками, на ладонях — это тоже считается классическим вариантом.

Только когда вы стали уверенно выполнять обыкновенную планку, стоит задуматься об усложнении упражнения. Для этого существует пять различных техник.

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1. Боковая планка на локтях с поднятой ногой и рукой

Важно напрячь ягодицы, чтобы таз не тянуло к полу. В таком варианте планки нужно следить ещё и за равновесием.

Техника выполнения

Лягте на правый бок, поднимите верхнюю часть тела, опираясь на локоть, и таз. Поднимите вверх, насколько сможете, прямую левую ногу, а затем руку и удерживайтесь в таком положении. Повторите то же упражнение на другом боку. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.

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2. Планка с опусканием бёдер в стороны

В такой планке ваш пресс будет гореть.

Техника выполнения

Встаньте в классическую планку на локтях. Опускайте бёдра то в одну, то в другую сторону, касаясь ими пола. Старайтесь не поднимать таз вверх, держите его подкрученным, избегая нагрузки на поясницу. Делайте по 20-30 таких скручиваний за подход.

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3. Планка с поднятой ногой

Эта вариация упражнения позволит больше нагрузить пресс и верхнюю часть тела. После неё вам будет легче стоять в классической планке.

Техника выполнения

Встаньте в классическую планку на локтях. Оторвите одну ногу от пола и поднимите её вверх, насколько это возможно. При этом старайтесь не поднимать таз и не прогибать поясницу. Постойте в таком положении 20-30 секунд и поменяйте ногу.

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4. Планка «Уголок»

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Техника выполнения

Встаньте в классическую планку на локтях. Оттолкнитесь ими от пола и вытолкните таз наверх. Ваше тело должно напоминать обратную букву V. Ноги не должны сгибаться в коленях. Не задирайте голову, шея — продолжение позвоночника. В конце вернитесь в исходное положение. «Уголок» можно выполнять и на прямых руках, на ладонях. Проделайте 20-25 повторений.

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5. Планка со сгибанием ног

В таком варианте планки также будут прокачиваться ягодицы.

Техника выполнения

Встаньте в классическую планку на ладонях с выпрямленными руками. Оторвите одну ногу от пола и поднимите её вверх, насколько это возможно, напрягая ягодицы. Из этого положения, не опуская ногу обратно на пол, согните колено и потянитесь им к противоположному локтю, напрягая пресс. Затем вернитесь в исходное положение и повторите те же движения c другой ногой. Проделайте 20 потворений.