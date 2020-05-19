Накаченное тело без стероидов. Как выглядит российский двойник Шварценеггера

Актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер стал настоящей легендой ещё при жизни. Миллионы мальчишек по всему миру росли под бескомпромиссным взглядом Железного Арни, строго взиравшего с плакатов, и мечтали хоть отдалённо походить на кумира. Многие успешные спортсмены не скрывают, что на занятия культуризмом их вдохновил Шварценеггер.

Но некоторые идут ещё дальше и превращают подражание Арнольду в смысл жизни. То и дело в информационном пространстве появляется очередной качок, пытающийся выглядеть как любимый всеми герой боевиков. До официального конкурса двойников Арнольда Шварценеггера дело пока не дошло, но если бы такие соревнования проводились, то их наверняка бы выиграл парень из России.

Антон Рыскин реально поражает сходством с Арнольдом!

Как будущий двойник Шварценеггера попал в бодибилдинг

Антон родился в 1994 году в Москве. Мальчишка с детства слышал, что похож на знаменитого бодибилдера, но серьёзно увлёкся спортом только в 16 лет. Первое время Антон занимался единоборствами, а в тренажёрку стал ходить уже в совершеннолетнем возрасте. Тягать железо Рыскину нравилось гораздо больше, чем оттачивать боевые навыки, так что выбор в пользу бодибилдинга дался ему легко.

Чем больших успехов молодой культурист добивался в работе над своим телом, тем чаще слышал про себя: «Да это же вылитый Арнольд!». Антон, как и подавляющее большинство бодибилдеров, фанател от Шварценеггера, поэтому сравнения с кумиром ему льстили и мотивировали на более усердный труд в тренажёрном зале.

Клон Шварценеггера прославился благодаря Тайсону

К 21 году Рыскин накачал рельефное тело и стал участвовать в соревнованиях. Тогда же к парню пришла и мировая слава, причём молниеносному взлёту своей популярности Антон обязан другому легендарному спортсмену. В 2015-м боксёр Майк Тайсон опубликовал на своей странице в сети «фейсбук» фотоколлаж с Рыскиным и Шварценеггером, который сопроводил подписью:

Чувак выглядит в точности как он.

Энтузиазм великого боксёра разделили многие звёзды кино и шоу-бизнеса. Фото стало активно гулять по соцсетям и собирать тысячи восторженных и удивлённых комментариев. Многие не поверили в случайность сходства молодого российского бодибилдера со Шварценеггером и намекали, что признанный звездой Джозеф Баэна может оказаться не единственным внебрачным сыном Железного Арни.

«Арни клонировали». Внебрачный сын Шварценеггера стал таким же качком, как его отец Джозеф Баэна потрясающе похож на звёздного отца. В отличие от законных детей.

«Русский Шварц» против стероидов

Хайп вокруг двойника Шварценеггера получился громким, но недолгим. Сначала на Западе, а потом и в России об Антоне выходили статьи в СМИ и ставшие популярными ролики в YouTube. Парень продолжал качаться, участвовал в соревнованиях по бодибилдингу, но до призовых мест не добирался. Интересно, что Антон принципиально не принимает стероиды, в то время как Арнольд не раз признавался в употреблении этих веществ для наращивания мышечной массы.

А вот при выборе профессии «русский Шварц» решил последовать примеру Арнольда и окончил курсы актёрского мастерства в школе драмы Германа Сидакова. Сейчас Антону 25 лет, он время от времени снимается в рекламе, не стесняясь эксплуатировать образы легендарного культуриста из знаменитых фильмов. Рыскин распрощался с мечтой повторить спортивные достижения Шварценеггера, но по-прежнему регулярно ходит в тренажёрку, чтобы поддерживать сходство с великим актёром.