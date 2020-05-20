7 упражнений, которые заменят беговые тренировки дома

Любители активного образа жизни с трудом переносят затянувшийся режим самоизоляции, но особенно сложно сейчас приходится бегунам. Фитнес-центры с дорожками закрыты, заниматься на улице пока нельзя, а покупку дорогостоящего тренажёра для дома может себе позволить далеко не каждый. Выходит, бег в привычном понимании практически выпал из жизни спортсменов. При этом каждый из них хочет сохранить форму, чтобы во время будущих стартов вновь показывать лучшие результаты. Оказалось, справиться с такой задачей вполне реально. Инструктор Бегового сообщества Светлана Уварова рассказывает, какие упражнения позволят качественно тренировать навыки бега в домашних условиях.

Комплекс упражнений, которые заменят беговые тренировки

Для занятий вам понадобятся коврик, сила воли и немного свободного места в комнате. Каждое упражнение следует выполнять 40 секунд, а затем отводить 20 секунд на отдых.

Обратные выпады

Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль корпуса.

На первый счёт отведите одну ногу назад и сделайте выпад, в это же время поднимите руки через стороны вверх. На второй счёт вернитесь в исходное положение. Помните, что при выполнении выпада расстояние между коленом опорной стопой должно составлять 15-20 см, спину сохраняйте прямой, лопатки старайтесь свести вместе.

Сухое плавание в положении лёжа

Исходное положение: лёжа на груди, ноги вместе, руки вытянуты над головой.

Одновременно оторвите от пола одноимённые руку и ногу. Ногу отведите в сторону, сохраняя прямой, а руку согните в локте. Вернитесь в исходное положение и повторите те же движение противоположной стороной.

Сухое плавание сидя

Исходное положение: сидя на полу, корпус ровный и слегка наклонён назад, ноги подняты на 45 градусов от пола.

Работайте только ногами, попеременно поднимая и опуская их на весу. Руки в это время держите перед грудью, сохраняйте равновесие.

Динамическая планка

Исходное положение: упор лёжа на предплечьях.

Из исходного положения потянитесь правой рукой вперёд, а затем в сторону. Повторите те же движения левой рукой.

Динамические выпады

Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки перед грудью.

Сделайте выпад правой ногой в сторону. При этом наклоните корпус вперёд, а руки держите перед грудью. Затем оттолкнитесь правой ногой от пола и сделайте ею скрестный выпад за левую ногу. Вернитесь в исходное положение и повторите те же движения, начиная с левой ноги.

Полуприсед

Исходное положение: полуприсед, руки перед грудью.

Сохраняя положение приседа, слегка наклоните корпус вперёд и коснитесь правой рукой противоположной пятки. Вернитесь в исходное положение и повторите движение левой рукой.

Усложнённая динамическая планка

Исходное положение: упор лёжа на руках.

В планке коснитесь правой рукой левой кисти, затем наоборот. Согните руки в локтях и лягте на живот. Прогнитесь в спине, оторвав вытянутые руки и ноги от пола, и на секунду задержитесь в положении «лодочки». В конце вернитесь в планку на вытянутых руках.