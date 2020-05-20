Мотивация нон-стоп: 10 домашних спортсменок, которые нас вдохновили

Они не забывают об интенсивных тренировках даже во время карантина.

Во время карантина у многих наконец-то появилось свободное время для спорта. «Инстаграм» полон публикаций от атлеток и фитнес-моделей, которые не бросают занятия, даже находясь в четырёх стенах. Девушки проводят различные марафоны по похудению, жаркие тренировки и мотивируют подписчиков присоединяться к занятиям. Рассказываем, кто из активных пользовательниц социальной сети вдохновил нас больше всего.

Анастасия Чирченко

Анастасия с помощью «Инстаграма» рассказывает, как можно добиться блестящих результатов, оставаясь дома. Блогер делится с поклонниками тренировками на пресс, ягодицы, бёдра и талию.

Также девушка проводит прямые эфиры, где обсуждает с аудиторией ошибки при похудении, рассказывает о вреде сахара и отвечает на многие актуальные вопросы по фитнес-темам.

Самира Мустафаева

Российская и азербайджанская гимнастка тоже проводит время дома с пользой. Практически каждый день в «инстаграме» у Самиры можно смотреть прямые эфиры с участием представителей шоу-бизнеса. Сама девушка устраивает для подписчиков фитнес-марафоны.

В начале мая вместе со своим мужем спортсменка запустила новое приложение для собственной сети студий растяжки и фитнеса SM Srterching. А если вы слишком ленивы, чтобы заниматься спортом, можете просто насладиться эффектными шпагатами экс-гимнастки.

От шпагатов гимнастки Самиры Мустафаевой захватывает дух. Это очень красиво Однако профессиональный спорт девушка решила оставить позади.

Софья Солдатова

Фитнес-блогер Софья Солдатова проводит тренировки не только на растяжку, но и на различные группы мышц: например, пресс, спину и ягодицы. Также девушка делится кардио-занятиями и упражнениями, которые помогают сесть на шпагат.

В своём «инстаграме» спортсменка также показывает, как можно похудеть за 30 дней по её авторской программе. Солдатова рассказывает, как нужно питаться до и после домашних тренировок, делится личными опытом и проводит различные челленджи.

Екатерина Усманова

Чемпионка России по фитнес-бикини с 2,6 млн подписчиков в Сети мотивирует девушек на занятия спортом. В прошлом году Екатерина родила ребёнка и уже успела похудеть на 20 килограммов. А в начале мая Усманова запустила пятидневный марафон упражнений на ягодицы.

Также блогер систематически показывает, как добиться красивой осанки, прокачать пресс и ноги дома при наличии минимального инвентаря.

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София Малолетова

София — спортсменка, нутрициолог и блогер с более чем полуторамиллионной аудиторией в «Инстаграме» — тоже проводит занятия дома. Поддерживать отличную форму и сохранять осиную талию ей помогают тренинги с большим количеством различного оборудования.

На своей странице Малолетова показывает подписчикам, как выполнять упражнения на разные группы мышц: от мостика и складки до фронтального приседа и «прожима» ягодиц. А если пролистать профиль блогера чуть дальше, можно найти и парные сеты.

Диана Волкова

Чемпионка Arnold Classic и тренер по фитнесу рассказывает подписчикам, как благодаря домашним тренировкам и правильному питанию можно добиться заветной цели. Большое внимани Волкова уделяет мотивации, ведь именно она помогает не забрасывать работу над собственным телом.

Диана выкладывает короткие видео и записи IGTV с тренировками и предлагает девушкам поучаствовать в 12-недельном челлендже, чтобы подготовиться к лету и хвастать спортивной фигурой. А любителям хардкорных тренировок Волкова показывает тренинги с внушительным утяжелением.

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Анастасия Золотая

Чемпионка в фитнес-бикини Анастасия Золотая проводит в Сети не только тренировки, но и прямые эфиры. Совсем недавно участником стрима стал видеоблогер Алексей Столяров, с которым девушка провела 30-минутную «убийственную» тренировку.

В «инстаграме» спортсменки можно найти множество видео-тренингов: среди них уроки растяжки, сеты на пресс, кардио-занятия. В общем, упражнения на любой вкус!

Анастасия Давлетова

Выпускница фитнес-школы Нью-Йорка радует поклонников не только тренировочными видео, но и многочисленными мотивирующими постами. И, конечно же, точёной фигурой.

Давлетова делится с подписчиками результатами сушки и устраивает дистанционные фитнес-проекты. Их участникам девушка дарит подарки за лучшие результаты.

С ними дружат Шакира и Леди Гага. Звёздные фитнес-тренеры, на которых стоит подписаться Расскажут, как выглядеть не хуже голливудских знаменитостей.

Мария Соколова

Модель фитнес-бикини и видеоблогер Мария Соколова делится с аудиторией авторскими программами тренировок, планами питания и постами на разные спортивные темы.

Помимо этого, Мария проводит марафон утренних зарядок, чтобы пробудить в людях бодрость и подарить заряд энергии на весь день. Девушка хочет, чтобы каждое утро у её подписчиков был стимул встать с дивана и поделиться с ней хорошими результатами.

Милена Милачич

Мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Сербии и тренер проводит дома онлайн-уроки по растяжке и снимает прямые эфиры своих тренировок.

К тому же Милена вдохновляет фолловеров идеальными шпагатами. Блогер любит писать большие информационные публикации на тему спорта.