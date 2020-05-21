Королевы плюс-сайза. Почему модели в теле выглядят привлекательно

Девушки в теле давно отвоевали право заниматься модельным бизнесом. Среди моделей плюс-сайз немало звёзд топ-уровня с огромными армиями поклонников и многомиллионными заработками. Однако по-прежнему силён стереотип о том, что подиум создан исключительно для высоких и худых девушек. Из-за этого неформатных моделей многие воспринимают как весёлых толстушек с девизом «чем больше лишнего веса, тем лучше».

На деле же классические модели плюс-сайз следят за своим телом не меньше, чем их стройные, если не сказать анорексичные, коллеги. Возможно, не все знают, что обладательницы пышных форм тоже серьёзно занимаются фитнесом, правда, по специальной программе. Заставить крупное тело выглядеть привлекательно и соблазнительно – задача крайне непростая, но нестандартные топ-модели блестяще овладели этим умением.

Так в чём же секрет тренировок моделей плюс-сайз?

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Полюби себя такой, какая ты есть

Категория плюс-сайз появилась в модельном бизнесе благодаря философии бодипозитива, то есть отказа от гонки за навязанными стандартами и принятия своего тела таким, какое оно есть. Пример моделей, добившихся успеха, несмотря на крупные габариты, помогает миллионам других полных женщин полюбить себя и избавиться от комплексов.

Конечно, в движении бодипозитива встречаются и фрики с огромным весом или непропорционально большими отдельными частями тела, однако королевами плюс-сайза в основном становятся миловидные девушки с плотным, но подтянутым телом. Благодаря занятиям фитнесом они не только поддерживают правильные рабочие параметры, но и черпают энергию для активной и насыщенной жизни. Популярные модели и блогеры своим примером показывают, что лишний вес – не повод закрываться от внешнего мира, а заниматься спортом нужно не только для похудения.

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Мощные тренировки от плюс-сайз модели

Многие плюс-сайз модели регулярно выкладывают в соцсети записи тренировок, подтверждая, что фитнес не противопоказан даже тем, кто боится потерять пышность форм. Так, американская звезда модельного бизнеса Эшли Грэм каждый день выполняет физические упражнения, причём в немаленьком объёме.

Девушка работает в основном над верхней частью, качая руки и плечи. Она уверена, что даже пышное тело может и должно выглядеть красиво благодаря соблазнительным изгибам и чёткости линий. Одна из её любимых тренировок включает в себя элементы пилатеса и пауэрлифтинга. Эшли делает упражнение складной нож, скручивания на пресс, а также упражнения на бицепсы и трицепсы на блоковом силовом тренажёре. Круг такой тренировки занимает меньше трёх минут. Модель рекомендует делать до пять кругов.

Кроме того, Грэм много времени проводит на беговой дорожке, с удовольствием боксирует и прыгает через скакалку. А ещё в её арсенале есть необычные упражнения на функциональную готовность, разработанные персональным тренером. К примеру, она переворачивает автомобильные покрышки или лупит по ним кувалдой.

Почему модель не худеет при интенсивных тренировках?

Эшли Грэм советует подписчикам чередовать разные виды физической активности, заниматься с другом или подругой, делать акцент на регулярности занятий, а также обязательно ходить в зал в яркой и сексуальной одежде. Модель уверена, что тренировки должны приносить радость. К тому же даже у плюс-сайз моделей ценится чётко очерченная талия.

За чрезмерную любовь к фитнесу девушку часто критиковали. Мол, зачем издеваться над собой, если не хочешь худеть. Ответ Эшли выглядит убедительно:

Я тренируюсь, чтобы оставаться здоровой и энергичной, легче переносить смену часовых поясов, быть бодрой и лёгкой на подъём. Я хочу показать другим полным девушкам, что мы можем заниматься спортом и следить за собой не хуже, чем худенькие. Мне нравится моё тело, я его не стыжусь.

У Грэм часто спрашивают, за счёт чего ей удаётся не похудеть при таких интенсивных нагрузках. Ответ прост. Девушка не соблюдает диеты, ест много вредной и жирной пищи, хотя и придерживается некоторых правил питания. Например, с утра выпивает стакан тёплой воды с лимоном и зелёный смузи с кайенским перцем, а вечером старается не есть мясо. Тем не менее, Эшли обожает пиццу, шоколадную пасту, макароны, пюре со сливочным маслом, так что с лёгкостью восполняет калории, которые сжигает в тренажёрном зале. Поэтому Эшли и не худеет. А ещё по тому, что делает упражнения не в тех пульсовых зонах, которые способствуют сжиганию жира.

Фитнес для особо крупных размеров

Не забывают следить за собой и более упитанные модели. Тесс Холидей весит 127 кг и любит каждый грамм своего тела. Девушка, исповедующая бодипозитив, совершила настоящую революцию в модельном бизнесе, когда в 2018 году попала на обложку международной версии журнала Cosmopolitan. Американка не стесняется своих выдающихся размеров, не признаёт свободную одежду и выставляет напоказ счастливую личную жизнь: красавца-мужа и двоих детей.

Тесс часто достаётся от недоброжелателей за пропаганду нездорового образа жизни и болезненной полноты, однако модель вовсе не против физических упражнений. При таком весе нужно уделать особое внимание суставам, на которые выпадает огромная нагрузка. Поэтому Тесс выбирает спокойные формы йоги и лёгкую растяжку. Также специалисты советуют крупным людям занятия танцами, пилатесом и плаванием, а в тренажёрном зале следует работать с лёгкими или средними весами.

Главное – помнить, что спорт полезен для людей любого веса и возраста. Надо только подобрать свой формат, который будет приносить пользу организму, а вам – удовольствие.