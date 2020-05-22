Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута

Легенда уличного спорта ночевал в приюте для бездомных. А теперь у него миллионы последователей.

На гуру воркаута с громким именем Ганнибал Фор Кинг равняются миллионы людей по всему миру, но сам король турника к популярности никогда не стремился. В течение 20 с лишним лет он ежедневно совершенствует свои навыки, бросая себе всё новые жёсткие вызовы. А настоящая слава к Ганнибалу пришла уже после 30. Однажды кто-то выложил ролики с его потрясающими тренировками в YouTube, решив, что мир должен знать, насколько крут этот мужчина. Мир узнал и пришёл в восторг.

Тренировки без цели

Темнокожий парень из нью-йоркского района Квинс своим необычным именем обязан великому африканскому полководцу Ганнибалу. Отец с детства приучал сыновей к спорту. Младший, Ганнибал, боксировал и играл в американский футбол, однако большого таланта у мальчишки тренеры не видели. Любовь к турникам у него тоже появилась не сразу. Старший брат пристрастился к упражнениям на свежем воздухе, отбывая срок в тюрьме, а после выхода на свободу сохранил полезную привычку и стал приобщать к тренировкам Ганнибала. Гуру воркаута вспоминает, что сначала занимался через силу, но постепенно втянулся и уже не мог прожить и дня без отжиманий и подтягиваний.

Через какое-то время брат перестал заниматься, но для Ганнибала это уже не имело значения. Увлечение тренировками на турнике и брусьях настолько поглотило парня, что он бросил школу и полностью сосредоточился на спорте. При этом он не ставил перед собой никаких профессиональных целей, а просто два-три раза в день выполнял изматывающие полуторачасовые тренировки.

Из приюта для бездомных к мировой славе

Почти 10 лет Ганнибал жил на пособие по безработице и часто ночевал в приютах для бездомных. Невысокий поджарый атлет предпочитал тренироваться в одиночестве и не желал соревноваться ни с кем, кроме себя самого. По словам Ганнибала, уличные тренировки помогали ему справиться с депрессией и обрести внутреннее спокойствие. Он занимался в любую погоду и верил, что турник – лучшее лекарство от любых болезней. Каждый день парень бросал себе вызов и становился сильнее и выносливее, чем был вчера.

Тогда же к имени Ганнибал добавился псевдоним Фор Кинг, в котором спортсмен зашифровал нескончаемое стремление к совершенству.

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Постепенно к стандартным упражнениям – подтягиваниям, отжиманиям от брусьев и от пола – добавлялись всё более сложные элементы, в том числе из гимнастики. Ганнибал принципиально не занимался тяжёлой атлетикой и не сидел на диетах для набора массы, но годы ежедневных тренировок на турнике сделали его тело феноменально накаченным. Сам того не зная, Ганнибал Фор Кинг стал одним из основоположников уличного воркаута и калистеники – направления тренировок с весом собственного тела без штанги и тренажёров.

Слухи о необычном атлете гуляли по всему Нью-Йорку, а посмотреть на его тренировки собирались десятки людей. Тем не менее, Ганнибал по-прежнему никак не монетизировал свой талант и в 29 лет не имел за душой ни гроша. Всё изменилось благодаря его приятелю, который заснял тренировку Фор Кинга на видео и выложил ролик в YouTube. Упражнения Ганнибала и достигнутый им результат произвели на пользователей огромное впечатление, и малоизвестный афроамериканский турникмен в одночасье обрёл сотни тысяч последователей в разных уголках планеты.

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Принципы тренировок мирового воркаутера

Тренировки Фор Кинга считаются жёстким тестом для любого мастера воркаута. Занимаясь в среднем по 3 часа в день без выходных в течение 20 с лишним лет, Ганнибал освоил сложнейшие элементы и довёл технику их исполнения до идеала. Мужчина предпочитает круговые тренировки, в рамках которых делает по 10-15 повторений каждого упражнения. При этом количество кругов не ограничено – Ганнибал тренируется на износ и непрерывно работает не менее часа. За такую тренировку он выполняет:

275 отжиманий от пола;

70 подтягиваний на турнике обратным хватом;

70 подтягиваний на турнике прямым хватом;

165 отжиманий на брусьях.

Между кругами спортсмен импровизирует, выполняя более сложные упражнения, например, различные висы и выходы.

Новичкам Ганнибал Кинг советует сосредоточиться на базовых упражнениях. Его тренировка для спортсменов начального уровня выглядит так:

5 подтягиваний на турнике;

10 отжиманий от пола;

5 отжиманий на брусьях.

Выполнять этот цикл также следует в течение часа.

Чем сейчас занимается Ганнибал Фор Кинг?

Несмотря на обрушившуюся популярность Ганнибал Фор Кинг остался верен своей философии. В 2012 году ролики с его участием собрали более 20 млн просмотров. Неофициальное звание короля уличного воркаута помогло Ганнибалу поправить материальное положение. Он стал ездить на семинары по всему миру, давать частные уроки и рекламировать известные бренды. Сейчас одному из основоположников воркаута уже 42 года, он живёт в собственном доме в Нью-Йорке и принимает активное участие в воспитании четырёх детей.

Ганнибал по-прежнему тренируется в ежедневном режиме и сохраняет прекрасную форму. И пусть на небосклоне уличных тренировок зажглись новые звёзды, а Фор Кинга всё чаще называют дедушкой воркаута, своё место в истории этот волевой спортсмен с необычным именем уже занял.