Белковый заряд: 7 блюд из курицы, которые укрепят ваши мышцы

Натуральный белок является необходимым компонентом для роста и укрепления мышц, а самым популярным его источником с уверенностью называют курицу. Конечно, для максимального сохранения полезных свойств мясо лучше всего готовить на пару, варить в воде и подавать без вредных добавок. Но иногда так хочется разнообразить рацион, что можно и отступить от приевшихся правил. Мы подобрали для вас семь сытных блюд из курицы, которые порадуют интересной подачей и пойдут на пользу мышцам.
Наггетсы с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- куриная грудка — 2 шт;
- яйца — 2 шт;
- хлопья кукурузные без сахара — количество зависит от размеров кусочков куриного филе;
- специи и соль по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе слегка отбиваем и нарезаем небольшими ломтиками. Затем солим курицу и добавляем к ней любимые специи. В миске смешиваем яйца с солью, перцем и специями. Кукурузные хлопья измельчаем в блендере или вручную при помощи стакана. Обмакиваем каждый кусочек в яйце и обваливаем в кукурузных хлопьях.
Обжариваем наггетсы на сковороде или запекаем в духовке примерно 20 минут при 180 градусах. Готовое блюдо можно подать со свежими овощами и любимым натуральным соусом: например, из мягкого творога с солью, чесноком и зеленью.
Хрустящая паста с овощами
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт;
- макароны-бантики — 3 чашки;
- смесь специй каджун — количество зависит от размеров грудки;
- пармезан — 3/4 чашки;
- мука — 1 чашка;
- яйца — 2 штуки;
- панировочные сухари — 1 чашка;
- сливочное масло — 5 столовых ложек;
- подсолнечное масло — 2 столовые ложки;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- смесь болгарских перцев разных цветов — 1/2 чашки;
- нарезанные шампиньоны — 1 чашка;
- измельчённый красный лук — 1 чашка;
- соль — 1 чайная ложка;
- чеснок — 3 зубчика;
- густые сливки — 1 чашка;
- базилик — 2 столовые ложки.
Способ приготовления
Покрываем доску для готовки пищевой плёнкой. Куриную грудку с обеих сторон посыпаем смесью специй каджун (можно приготовить самостоятельно), накрываем плёнкой и слегка отбиваем. В три разных миски кладём взбитые яйца, муку и панировочные сухари — к ним добавляем 1/4 чашки пармезана и перемешиваем. Валяем курицу сначала в муке, потом в яйце, а затем в сухарях с пармезаном.
Разогреваем на сковороде 2 столовых ложки сливочного масла, добавляем к нему подсолнечное и обжариваем грудку с обеих сторон до появления корочки. Масло из-под курицы не сливаем.
В сотейник наливаем оливковое масло и кладём 3 ложки сливочного. Кидаем смесь нарезанных болгарских перцев: в нашем случае это красный, жёлтый и зелёный. Затем добавляем шампиньоны, лук и соль. Держим на огне, помешивая, добавляем измельчённый чеснок и специи каджун. Готовим ещё немного, наливаем в смесь куриный бульон и сливки. Кладём в сотейник заранее приготовленные макароны, оставшийся пармезан и базилик, перемешиваем.
Подаём на тарелке вместе с нарезанной кубиками курицей в панировке. Согласны, калорий в блюде предостаточно, зато оно вышло сытным. Позволить себе такую пасту можно, главное — знать меру.
Куриная гармошка, запечённая с овощами и сыром
Ингредиенты:
- куриная грудка — 2 шт;
- помидор — 1 шт;
- сыр — 1/3 упаковки;
- перец болгарский — 1/2 шт;
- сметана — 2 чайных ложки;
- горчица — 1 чайная ложка;
- соевый соус — примерно 1 столовая ложка;
- соль, перец и итальянские травы по вкусу.
Способ приготовления
На куриной грудке делаем параллельные надрезы примерно через 1-1,5 см друг от друга. Солим, перчим и добавляем специи по вкусу. В соуснице смешиваем сметану, горчицу и небольшое количество соевого соуса. Грудки перекладываем в форму для запекания, поливаем соусом. Нарезаем сыр и перец брусками, помидор — полукольцами и кладём в отверстия в мясе.
Закрываем блюдо фольгой и отправляем в духовку. Запекаем примерно 40-45 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности раскрываем фольгу, чтобы поджарилась корочка.
Куриные чипсы
Ингредиенты:
- куриное филе — количество зависит от вашего желания;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Тонко нарезаем слегка подмороженное филе, затем солим и посыпаем любимыми специями. Накрываем противень пергаментом, при желании смазываем маслом и кладём на него получившиеся слайсы. Отправляем в духовку на 25-30 минут, запекаем при 180 градусах. Чипсы подаём остывшими.
Курица под шубой
Ингредиенты:
- куриная грудка — 2 шт;
- луковица — 1 шт;
- яйца — 3 шт;
- сметана — 3 столовых ложки;
- сыр — 80-100 г;
- крупный помидор — 1 шт;
- растительное масло;
- соль и паприка по вкусу.
Способ приготовления
Куриные грудки нарезаем небольшими кусками, а помидоры — кружочками. Измельчаем лук и натираем сыр. Лук обжариваем на растительном масле до лёгкого золотистого цвета. Кладём его к курице, туда же добавляем соль и паприку, хорошо перемешиваем.
Для заливки смешиваем в миске яйца, сметану, сыр и немного соли. Форму для запекания смазываем растительным маслом, кладём в неё курицу и покрываем заливкой. Сверху выкладываем помидоры. Убираем в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут.
Самса с курицей
Ингредиенты:
- фарш куриный — 300 г;
- яйца — 2 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- полоски лаваша по 10-12 см;
- молоко — 30 мл;
- соль, перец и кунжут по вкусу.
Способ приготовления
Смешиваем в миске фарш и яйцо. Обжариваем лук на сковороде и добавляем к нему мясо. Солим, перчим и кидаем чеснок. Делим лаваш на полоски, заворачиваем в них фарш, чтобы получились конвертики, и обваливаем в яйце с молоком. Обжариваем и посыпаем кунжутом.
Сливочно-грибной суп с курицей
Ингредиенты:
- куриная грудка без костей — 1 шт;
- растительное масло — 10-20 г;
- сливочное масло — 10 г;
- свежие шампиньоны — 300 г;
- картофель — 1-2 шт;
- морковь — 1 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп по вкусу;
- плавленный сливочный сыр — 2 пачки;
- соль и чёрный перец по вкусу.
Способ приготовления
Заранее вымачиваем курицу в солоноватом растворе, чтобы она лучше просолилась и получилась сочной. Нарезаем грудку кубиками и слегка обжариваем в казане на растительном и сливочном масле. Нарезаем пластинами грибы и добавляем к мясу, готовим до слегка золотистой корочки. Измельчаем лук и тоже обжариваем. Мелко натираем морковь, обжариваем и заливаем 1,8 л кипятка. Даём жидкости закипеть, солим и кидаем в неё картофель, нарезанный кубиками. Накрываем крышкой и варим до готовности картофеля.
В это время режем кубиками плавленный сыр и затем добавляем в суп. Туда же кидаем чёрный перец и мешаем до того момента, пока сыр не растворится. Затем кладём измельчённый укроп, выдавленный чеснок и ещё раз перемешиваем.