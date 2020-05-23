Белковый заряд: 7 блюд из курицы, которые укрепят ваши мышцы

Натуральный белок является необходимым компонентом для роста и укрепления мышц, а самым популярным его источником с уверенностью называют курицу. Конечно, для максимального сохранения полезных свойств мясо лучше всего готовить на пару, варить в воде и подавать без вредных добавок. Но иногда так хочется разнообразить рацион, что можно и отступить от приевшихся правил. Мы подобрали для вас семь сытных блюд из курицы, которые порадуют интересной подачей и пойдут на пользу мышцам.

Наггетсы с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт;

яйца — 2 шт;

хлопья кукурузные без сахара — количество зависит от размеров кусочков куриного филе;

специи и соль по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе слегка отбиваем и нарезаем небольшими ломтиками. Затем солим курицу и добавляем к ней любимые специи. В миске смешиваем яйца с солью, перцем и специями. Кукурузные хлопья измельчаем в блендере или вручную при помощи стакана. Обмакиваем каждый кусочек в яйце и обваливаем в кукурузных хлопьях.

Обжариваем наггетсы на сковороде или запекаем в духовке примерно 20 минут при 180 градусах. Готовое блюдо можно подать со свежими овощами и любимым натуральным соусом: например, из мягкого творога с солью, чесноком и зеленью.

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Хрустящая паста с овощами

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт;

макароны-бантики — 3 чашки;

смесь специй каджун — количество зависит от размеров грудки;

пармезан — 3/4 чашки;

мука — 1 чашка;

яйца — 2 штуки;

панировочные сухари — 1 чашка;

сливочное масло — 5 столовых ложек;

подсолнечное масло — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

смесь болгарских перцев разных цветов — 1/2 чашки;

нарезанные шампиньоны — 1 чашка;

измельчённый красный лук — 1 чашка;

соль — 1 чайная ложка;

чеснок — 3 зубчика;

густые сливки — 1 чашка;

базилик — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Покрываем доску для готовки пищевой плёнкой. Куриную грудку с обеих сторон посыпаем смесью специй каджун (можно приготовить самостоятельно), накрываем плёнкой и слегка отбиваем. В три разных миски кладём взбитые яйца, муку и панировочные сухари — к ним добавляем 1/4 чашки пармезана и перемешиваем. Валяем курицу сначала в муке, потом в яйце, а затем в сухарях с пармезаном.

Разогреваем на сковороде 2 столовых ложки сливочного масла, добавляем к нему подсолнечное и обжариваем грудку с обеих сторон до появления корочки. Масло из-под курицы не сливаем.

В сотейник наливаем оливковое масло и кладём 3 ложки сливочного. Кидаем смесь нарезанных болгарских перцев: в нашем случае это красный, жёлтый и зелёный. Затем добавляем шампиньоны, лук и соль. Держим на огне, помешивая, добавляем измельчённый чеснок и специи каджун. Готовим ещё немного, наливаем в смесь куриный бульон и сливки. Кладём в сотейник заранее приготовленные макароны, оставшийся пармезан и базилик, перемешиваем.

Подаём на тарелке вместе с нарезанной кубиками курицей в панировке. Согласны, калорий в блюде предостаточно, зато оно вышло сытным. Позволить себе такую пасту можно, главное — знать меру.

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Куриная гармошка, запечённая с овощами и сыром

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт;

помидор — 1 шт;

сыр — 1/3 упаковки;

перец болгарский — 1/2 шт;

сметана — 2 чайных ложки;

горчица — 1 чайная ложка;

соевый соус — примерно 1 столовая ложка;

соль, перец и итальянские травы по вкусу.

Способ приготовления

На куриной грудке делаем параллельные надрезы примерно через 1-1,5 см друг от друга. Солим, перчим и добавляем специи по вкусу. В соуснице смешиваем сметану, горчицу и небольшое количество соевого соуса. Грудки перекладываем в форму для запекания, поливаем соусом. Нарезаем сыр и перец брусками, помидор — полукольцами и кладём в отверстия в мясе.

Закрываем блюдо фольгой и отправляем в духовку. Запекаем примерно 40-45 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности раскрываем фольгу, чтобы поджарилась корочка.

Куриные чипсы

Ингредиенты:

куриное филе — количество зависит от вашего желания;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Тонко нарезаем слегка подмороженное филе, затем солим и посыпаем любимыми специями. Накрываем противень пергаментом, при желании смазываем маслом и кладём на него получившиеся слайсы. Отправляем в духовку на 25-30 минут, запекаем при 180 градусах. Чипсы подаём остывшими.

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Курица под шубой

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт;

луковица — 1 шт;

яйца — 3 шт;

сметана — 3 столовых ложки;

сыр — 80-100 г;

крупный помидор — 1 шт;

растительное масло;

соль и паприка по вкусу.

Способ приготовления

Куриные грудки нарезаем небольшими кусками, а помидоры — кружочками. Измельчаем лук и натираем сыр. Лук обжариваем на растительном масле до лёгкого золотистого цвета. Кладём его к курице, туда же добавляем соль и паприку, хорошо перемешиваем.

Для заливки смешиваем в миске яйца, сметану, сыр и немного соли. Форму для запекания смазываем растительным маслом, кладём в неё курицу и покрываем заливкой. Сверху выкладываем помидоры. Убираем в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут.

Самса с курицей

Ингредиенты:

фарш куриный — 300 г;

яйца — 2 шт;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 1 зубчик;

полоски лаваша по 10-12 см;

молоко — 30 мл;

соль, перец и кунжут по вкусу.

Способ приготовления

Смешиваем в миске фарш и яйцо. Обжариваем лук на сковороде и добавляем к нему мясо. Солим, перчим и кидаем чеснок. Делим лаваш на полоски, заворачиваем в них фарш, чтобы получились конвертики, и обваливаем в яйце с молоком. Обжариваем и посыпаем кунжутом.

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Сливочно-грибной суп с курицей

Ингредиенты:

куриная грудка без костей — 1 шт;

растительное масло — 10-20 г;

сливочное масло — 10 г;

свежие шампиньоны — 300 г;

картофель — 1-2 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 1 зубчик;

укроп по вкусу;

плавленный сливочный сыр — 2 пачки;

соль и чёрный перец по вкусу.

Способ приготовления

Заранее вымачиваем курицу в солоноватом растворе, чтобы она лучше просолилась и получилась сочной. Нарезаем грудку кубиками и слегка обжариваем в казане на растительном и сливочном масле. Нарезаем пластинами грибы и добавляем к мясу, готовим до слегка золотистой корочки. Измельчаем лук и тоже обжариваем. Мелко натираем морковь, обжариваем и заливаем 1,8 л кипятка. Даём жидкости закипеть, солим и кидаем в неё картофель, нарезанный кубиками. Накрываем крышкой и варим до готовности картофеля.

В это время режем кубиками плавленный сыр и затем добавляем в суп. Туда же кидаем чёрный перец и мешаем до того момента, пока сыр не растворится. Затем кладём измельчённый укроп, выдавленный чеснок и ещё раз перемешиваем.