Эти ягоды подходят далеко не всем. И да, мы не оговорились.

Зачем спортсмены едят бананы и так ли они полезны? Отвечает диетолог

Бананы – давно уже не экзотический фрукт, а всем привычный и, что не менее важно, доступный. Его любят дети и взрослые, обожают атлеты, он богат необходимыми нам витаминами и микроэлементами. Разберёмся, в чём же польза свежих плодов для организма и почему их так часто включают в спортивное питание.

Чем богаты бананы?

Для начала минутка ликбеза: банановое дерево – это миф. На самом деле банановое растение – это гигантская трава, а его плоды – не фрукты, а такие же огромные ягоды. Ягоды обычно ассоциируются с семенами, но в бананах их нет, потому что привычные нам плоды – не дикие, а культивируемые человеком, сами по себе они просто не вырастут.

Калорийность бананов варьируется в зависимости от сорта и спелости. В среднем в 100 граммах содержится 65-150 ккал. Зелёные плоды содержат больше калия и витамина С, могут «вязать рот», так как крахмал в них ещё не преобразовался в сахар, а значит, гликемический индекс в них ниже, чем в спелых. Однако по мере созревания в бананах накапливаются полезные антиоксиданты, а также увеличивается калорийность.

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На этом многообразие бананов не заканчивается. Нутрициолог и диетолог Анна Берсенева рассказала нам, что существует отдельный вид зелёных плодов, который предназначен для употребления в качестве гарнира.

Анна: Такой специальный сорт назвается platano verde. Это банан, который используется как гарнир. То есть его отваривают, или запекают, или жарят — альтернатива картофелю, например, в странах Латинской Америки. Эти бананы богаты калием, и у них чуть ниже гликемический индекс, чем у тех, которые кушают как ягоды. Поэтому здесь две разных цели использования: специальные зелёные бананы, которые идут как гарнир (я повторюсь, это другой сорт) и обычные бананы, которые всё-таки нужно есть спелыми во избежание расстройств желудочно-кишечного тракта — диареи, например.

Фото: istockphoto.com

В бананах практически нет жиров, белков и совсем нет холестерина. Зато много калия, магния, фосфора и витаминов группы В и С, антиоксидантов, а также сахара. На них редко бывает аллергия, поэтому плоды рекомендуют есть даже маленьким детям и беременным женщинам. Людям, страдающим диабетом, плоды есть тоже можно, но стоит подходить к составлению рациона с ответственностью и знанием меры.

Анна: При диабете можно есть бананы, но ограничено. Потому что даже в тех плодах, которые используются как гарнир, достаточно много крахмала. Лучше их сочетать с клетчаткой, с какими-то зелёными листьями: шпинатом, рукколой и так далее. Обычные бананы также можно есть, но учитывая их гликемический индекс. Они всё-таки достаточно высоко поднимают сахар в крови, поэтому при диабете нужно регулировать медикаменты.

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Бананы считаются здоровой сбалансированной пищей. За счёт большого количества углеводов они позволяют быстро насытиться и на некоторое время восполнить недостаток энергии. Калий необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, он помогает выводить из организма лишнюю жидкость и нормализует артериальное давление. Кальций важен для костей, зубов, ногтей и поддержания работы сердца. Железо участвует в процессах кроветворения.

Именно поэтому, а ещё из-за нежного вкуса и консистенции, бананы стали популярны по всему миру. Их едят сырыми, сушат, жарят, используют в выпечке и других десертах, делают на их основе коктейли. Существует даже банановая мука.

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Положительное влияние бананов на организм

Поднимают настроение

Бананы – настоящий природный антидепрессант, который за счёт содержащихся триптофанов позволяет организму вырабатывать гормон счастья – серотонин. Регулярное употребление бананов гарантирует прекрасное настроение и заряд бодрости.

Улучшают работоспособность

Бананы способствуют улучшению памяти и стимулируют работу мозга, поэтому их рекомендуется есть всем деятелям умственного труда, а также школьникам и студентам, особенно во время экзаменов. Также плоды снимают симптомы тревожности, которые мешают человеку сосредоточиться на поставленных задачах.

Избавляют от стресса

Витамины группы В и триптофаны помогут снять нервное напряжение, избавиться от стресса и подавленного настроения. Положительное воздействие оказывает и магний.

Фото: istockphoto.com

Помогают при проблемах ЖКТ

Бананы обладают обволакивающим эффектом, поэтому являются верным средством при изжогах. Кроме того, они полезны при гастритах с повышенной кислотностью. Клетчатка помогает вывести токсины из организма и способствует нормальной работе кишечника.

Устраняют бессонницу

Всё те же триптофаны не только отвечают за хорошее настроение, но и являются натуральным снотворным. Вечерний перекус бананом поможет избавиться от бессонницы и гарантирует нормальный сон.

Улучшают сердечно-сосудистую систему

Калий и магний положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, помогают питать и насыщать кислородом клетки мозга. Высокий уровень калия способствует регулированию сердцебиения и поддерживает оптимальное кровяное давление. Железо предотвращает анемию, так как повышает уровень гемоглобина в крови.

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Несмотря на огромное количество плюсов употребления бананов, чудодейственные свойства плодам лучше не предписывать. К примеру, широко распространено мнение, что они помогают бросить курить. Однако наш эксперт считает, что отказаться от никотина ягоды вряд ли помогут.

Анна: По поводу курения — сомнительная взаимосвязь. По крайней мере, научно доказать это, я думаю, сложно. Да, в бананах есть определённые вещества, которые способствуют выработке гормона счастья. И, возможно, эмоционально легче переносить отказ от курения, употребляя сладкие, приятные, вкусные продукты. Но сказать, что это доказанный факт, — это вряд ли.

О минусах: чем вредны бананы?

При всех своих плюсах и сбалансированном химическом составе некоторым людям бананы противопоказаны. Это можно объяснить несколькими факторами.

Высокий гликемический индекс

В бананах много сахара и высокий гликемический индекс, поэтому они быстро повышают уровень инсулина. Как мы уже сказали, диабетикам к такому продукту стоит относиться крайне аккуратно.

Фото: istockphoto.com

Повышают вязкость крови

Бананы выводят из организма жидкость, что приводит к повышению вязкости крови и снижению её притока к отдельным частям тела. Поэтому плоды не рекомендуют есть при заболеваниях вен, склонности к образованию тромбов, а также при ишемической болезни сердца.

Обострения заболеваний ЖКТ

Несмотря на то что бананы плодотворно влияют на работу ЖКТ, при обострении заболеваний стоит на время от них отказаться. Также ягоды не рекомендуются при синдроме раздражённого кишечника, так как могут вызвать вздутие живота.

Лишний вес

При лишнем весе бананы можно употреблять в малых количествах. От одного плода утром беды не будет, но слишком много есть их не стоит, потому что это высококалорийный продукт.

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Почему бананы популярны среди спортсменов?

Интенсивные тренировки требуют больших затрат энергии, которые необходимо быстро восполнить после занятия, и банан в этом случае выступает как палочка-выручалочка. Перекусывать ими гораздо удобнее, чем раскладывать лоточки с курицей и рисом. Одного-двух бананов вполне достаточно, чтобы закрыть углеводное окно.

Помимо этого, вместе с потом из организма вымывается калий, который защищает сердечную мышцу, а его недостаток может привести к судорогам. Аминокислоты помогают сосредоточиться на игре или состязании, успокоить нервы и сохранять полную концентрацию.

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Так что в бананах содержится идеальная комбинация веществ, необходимых не только спортсменам-любителям, но и профессионалам. Часть атлетов всё равно отдаёт предпочтение энергетическим батончикам, но нередко можно увидеть теннисистов или хоккеистов, поглощающих жёлтый плод прямо на корте или скамейке запасных.