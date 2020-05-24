Брутальное противостояние. Кто круче: Джейсон Стэтхэм или Брюс Уиллис?

«Чемпионат» продолжает сравнивать легендарных актёров Голливуда. На очереди два грозных парня — Джейсон Стэтхэм и Брюс Уиллис. У них разные истории: один попал в кино случайно, второй потом и кровью доказывал свою состоятельность. Но так получилось, что у этих мужчин много общего: оба бритоголовые, играют в суровых боевиках, а любители жанра даже переодически путают звёзд. Мы расскажем о достижениях каждого и постараемся выяснить, кто круче.

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Спорт в жизни актёров

Стэтхэм и Уиллис с самого детства активно занимались спортом. Один из них даже дорос до сборной страны, а второй получил серьёзную травму и шрам на всю жизнь.

В детстве Джейсон увлекался прыжками в воду и футболом. Итоговый выбор подростка пал на первый вид спорта, поэтому о игре с мячом пришлось забыть на долгое время. Стэтхэм дорос до национальной сборной Великобритании, за которую выступал на протяжении 12 лет. Кстати, в 1988 году пловец участвовал в Олимпийских играх в Сеуле. Он даже приезжал на соревнования в Россию в рамках турнира «Весенние ласточки». Медаль тогда завоевать не удалось, зато у британца осталась памятная фотография с советскими спортсменами, от которых юноша фанател в то время.

Уиллис рос разносторонним ребёнком. Мальчуган занимался в театре, пел песни и играл на губной гармошке. Но особняком в интересах подростка стояла борьба. Не знаем, как сложилась бы спортивная карьера Брюса, если бы не серьёзная травма в 17 лет — перелом плечевой кости. Врачам даже пришлось удалять одну из частей мышечной ткани, чтобы кости срослись правильно. После этой операции остался шрам. Очевидно, спортивный путь Стэтхэма сложился более успешно.

Карьера в кино

Зато фильмография выдалась богатая у обоих, но к успеху мужчины шли по-разному. Стэтхэм попал в кино неожиданно. Однажды статного пловца заметил один из агентов фирмы Tommy Hilfiger и предложил тому попробовать себя в модельном бизнесе. Британец согласился, ведь за съёмки платили приличные деньги. Вскоре фотографии Джейсона в модных джинсах украшали страницы глянцевых журналов.

Переломным моментом в его жизни оказалось спонтанное желание владельца бренда. Он решил продюсировать фильм «Карты, деньги, два ствола» неизвестного в то время Гая Ричи. Как только бизнесмен прочитал сценарий, он тут же вспомнил про Стэтхэма, который, по его мнению, идеально подходил на роль. Джейсона позвали на кастинг и дали задание: продать покупателям бижутерию, выдав её за золото. Тут пригодились былые навыки: в детстве парень продавал разные безделушки на улице. Стэтхэм идеально справился с задачей и вскоре дебютировал на киноэкранах. Затем он снимался у того же Ричи в картинах «Большой куш» и «Револьвер». Режиссёру удалось воспитать звезду мирового масштаба. Джейсон стал востребованным актёром, получив роли в фильмах «Сделай погромче», «Война», «Ограбление по-итальянски», «Противостояние», «Призраки Марса» и «Адреналин».

Знаменитым Стэтхэм стал после выхода картины «Перевозчик» Люка Бессона. Роль Фрэнка Мартина тут же принесла британцу славу. За съёмки Джейсон получил гонорар в $ 1 млн. Но это было только начало карьерного пути.

В отличие от Стэтхэма, Уиллису приходилось долгое время доказывать талант. На одной из постановок в театре молодого человека заметили и пригласили сняться в рекламе. Судьбы актёров и в этом схожи: Брюс рекламировал джинсы фирмы Levi's.

Вскоре мечта американца сбылась: его пригласили на пробы в сериале «Детективное агентство «Лунный свет»». Из 3 тыс. претендентов выбор пал на Уиллиса. Игрой молодого актёра были довольны, а картина за короткое время обрела множество поклонников. Проект произвёл настоящий фурор и по заслугам был выдвинут на премию «Эмми» аж в 16 категориях.

В 1988 году Брюс снялся в легендарном «Крепком орешке». После этой картины к американцу приклеился образ героического спасателя. Кстати, на главную роль в фильме претендовали Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, но харизма Уиллиса стала ключевой в окончательном выборе. «Крепкий орешек» принёс актёру оглушительную славу. Уиллис заставил поверить своему герою. Именно поэтому в последующие картины его приглашали на однотипные роли. Так было в фильмах «Пятый элемент», «Меркурий в опасности», «На расстоянии удара».

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Совместные съёмки

В 2009 году стало известно, что Сильвестр Сталлоне собирает суперзвёзд Голливуда в новом фильме. Картина получила название «Неудержимые», а состав актеров был действительно впечатляющий: сам Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Джет Ли, Джейсон Стэтхэм, Брюс Уиллис и многие другие. Стэтхэм был в роли Ли Кристмаса, опытного бойца, идеально владеющего боевыми искусствами. А Уиллис сыграл эпизодическую роль мистера «Храма», который велел главным героям убить диктатора.

Фильм оправдал все надежды, сборы в мире составили чуть больше $ 274 млн. Всего через два года вышла вторая часть картины. Съёмки «Неудержимых 2» не прошли без наших героев. Проект снова собрал сумасшедшие сборы — почти $ 315 млн. Вскоре состоялся анонс следующей части, но уже без Уиллиса. Американские СМИ сообщили, что Брюсу предложили гонорар в $ 3 млн за четыре рабочих дня. Американцу было мало, поэтому он потребовал на $ 1 млн больше, то есть по миллиону за рабочий день. Такой расклад не устроил Сталлоне, поэтому Брюсу было отказано. Вскоре Сильвестр в социальных сетях написал следующее: «Жадность и лень… Идеальная формула для провальной карьеры». Этот эпизод явно не пойдёт в копилку крутости Уиллиса.

Награды и премии

Серьёзных наград за долгую актёрскую карьеру у Джейсона Стэтхэма не набралось. Британец несколько раз был номинирован на «Лучшего актёра комедии» и «Злодея», но дальше номинации не проходил.

В этой категории Уиллис обходит своего визави. В дебютной картине «Детективное агентство «Лунный свет»» Брюс стал победителем «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале». Также он удостоился «Золотого глобуса» за «Лучшую мужскую роль на ТВ». В 2000-м году стал победителем «Эмми» в номинации «Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале», награда досталась британцу за появление в «Друзьях».

Однако не все его роли были хороши. Актёр несколько раз получал награду «Золотая малина» за сомнительные достижения в кинематографе. Американец стал победителем в следующих номинациях: «Худший сценарий» за картину «Гудзонский ястреб» и «Худшая мужская роль» в фильме «Армагеддон».

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Стиль

Кажется, в этом вопросе равных Стэтхэму попросту нет. Британец — настоящая икона стиля. Джейсон выбирает вещи идеального кроя, которые подчёркивают атлетическое телосложение. Сама одежда меняется в зависимости от обстановки. На прогулках с сыном актёр может надеть спортивные вещи, но на публике он обязательно предстанет в смокинге. Наличие очков и часов — обязательный пункт. В костюме Стэтхем смотрится лаконично, а лёгкая небритость придаёт шарма.

Спортивная форма

Джейсон с детства имеет спортивное телосложение благодаря плаванию. Кстати, потом парень подался в кикбоксинг и джиу-джитсу. Стэтхэм и по сей день поддерживает отличную форму. Мало того, актёр даже занялся воркаутом. Тело Джейсона выглядит по-прежнему рельефно, несмотря на то что ему 52 года.

Хоть Уиллису 65 лет и мышцами он не хвастает, актёр продолжает активно заниматься спортом и играть в гольф. К тому же Брюс продолжает с комфортом путешествовать по миру.

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Социальные сети

Уиллиса нет в социальных сетях, а вот у Стэтхэма 25-миллионная аудитория в «Инстаграме». Тем не менее Джейсон редко публикует материал в ленте, зато каждая новая публикация является своего рода искусством.

И Брюс Уиллис, и Джейсон Стэтхэм однозначно преуспели в кино. И хоть их жизненные пути в чём-то схожи, достижения актёров всё же различны. А кто из крутых парней больше импонирует вам?