Dior x Nike Air Jordan 1. Самая недоступная новинка как символ надежд-2020

Эту пару успели заполучить только несколько счастливчиков. Среди них – Трэвис Скотт и Водянова.

В связи с ограничениями в условиях пандемии отложились и желанные многими сникерхедами релизы. Среди них – кроссовки из коллаборации брендов Dior и Nike. В основу лёг классический силуэт Air Jordan 1 High. Первыми обладателями заветной новинки стали рэпер Трэвис Скотт и скульптор Дэниел Аршам. Они – одни из нескольких счастливчиков, которым удалось завладеть кроссовками до приостановления производства. Сегодня достать такие – задача из серии невозможных. Разбираемся, что особенного в релизе и почему они стали символом надежд этого года?

Как выглядят новые Air Dior?

Первым модель в соцсетях анонсировал рэпер Трэвис Скотт, а вскоре именно в них он и пришёл на показ предосенней коллекции Dior Homme в Майами.

Креативный директор мужской линии отмечает, что на создание кроссовок ушёл год. И теперь пары, отшитые в Италии, доведены до идеала. К слову, по предварительной информации их будет всего 8500 – с отсылкой к запуску модели Air Jordan 1 в продажу в 1985 году.

Джорданы сделаны из белой и серой итальянской кожи. На язычке и жаккардовом «свуше» появились монограммы Dior. На прозрачной голубой подошве тоже красуются логотипы брендов, а над фирменным лого Jordan с крыльями разместили название модели – Air Dior.

Во сколько обойдутся кроссовки из коллаборации?

Дата выхода Dior x Air Jordan 1 High OG была запланирована на апрель 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса производство пришлось приостановить. Купить кроссовки, если это, конечно, вам удастся, можно будет в избранных магазинах Dior. Цена на модель составит около $ 2 тыс.

Почему пара стала символом надежд 2020?

Удивительно, но сейчас запросы на эту модель на главном кроссовочном маркетплейсе мира StockX начинаются от $ 80 тыс. Джорданы оказались легендарными ещё до выхода, благодаря сложившейся ситуации в мире. Сникерхеды, которые жаждут купить первые пары, в шоке от ценообразования и в растерянности – так ли им хочется заполучить желанную коробку до официального старта продаж?