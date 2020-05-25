Стильный камбэк: 7 спортивных вещей, которые пора заказать

Экипировка для покорения парков и залов после самоизоляции.

Во время длительного карантина многие забыли, как ощущается приятная усталость после пробежки или силового тренинга в зале. Но скоро эти радости с новой силой ворвутся в жизнь, поэтому самое время позаботиться о покупке новой экипировки.

Мы подобрали для вас несколько качественных вещей, которые не только будут выглядеть стильно, но и сделают возвращение в спорт гораздо комфортнее. Их уже сейчас можно выбрать в интернет-магазинах, чтобы протестировать в ближайшие дни. Кстати, позиции из нашего заказа оценили не только мы, но и любопытный кот Василий.

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Женские шорты для бега adidas

Приближение лета — повод перейти на более лёгкую экипировку. Облегающие шорты не стесняют движения, а специальный материал гарантированно поглощает влагу во время дистанций. Урбанистический дизайн идеально сочетается с городскими пейзажами и делает пробежки безопасными, ведь на модели есть светоотражающие вставки, которые работают под любым углом.

Приятный бонус для защитников окружающей среды: шорты выполнены из переработанного полиэстера. Это помогает сохранить ресурсы нашей планеты и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Найти шорты можно на сайте www.adidas.ru.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Футболка adidas

В ней сочетаются сразу две вещи: внутренняя майка из сетчатого материала и внешняя футболка из трикотажа. Их можно носить вместе и по отдельности. Обе модели обладают способностью отводить влагу, сохранять ощущение прохлады и сухости, поэтому идеально подойдут для интенсивных нагрузок.

Интересно, что технологичная футболка два в одном была создана с учётом отзывов и пожеланий бегунов из Парижа, Берлина и Нью-Йорка.

Купить футболку можно на сайте www.adidas.ru.

Спортивный бра Nike

Без спортивного топа девушкам тренироваться неудобно и, более того, вредно. Выбирая этот предмет экипировки, стоит полагаться не только на внешний вид. Особое внимание лучше уделить качеству материала, форме бретелей и способности вещи пропускать воздух.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Бра от Nike сделан из мягкой эластичной ткани, он обеспечивает надёжную поддержку и воздухопроницаемость для груди во время бега и занятий фитнесом. А минималистичный дизайн в бежевой и голубой вариациях придётся по душе любителям пастельных тонов.

Приобрести бра можно на сайте www.nike.com.

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Леггинсы ZASPORT

Подобрать леггинсы, которые не будут натирать и приносить ощущение дискомфорта во время тренировок, — задача не из лёгких. Обычные лосины точно не подойдут, поэтому важно отдавать предпочтение специальным спортивным моделям.

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Например, эти леггинсы выполнены из приятного материала, который облегает тело, но не сдавливает его, и оснащены надёжным поясом-резинкой. Благодаря своей эластичности они подойдут для занятий с высоким уровнем интенсивности — кардио-тренингов и силовых, а также для йоги и стретчинга.

Купить спортивные леггинсы.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Спортивный топ ZASPORT

Если вам не хочется тренироваться в бра, его может заменить грамотно подобранный спортивный топ. Он закрывает больше участков тела и поддерживает грудь ничуть не хуже.

Модель от ZASPORT спереди оснащена молнией. Это удачное решение позволяет с лёгкостью надевать и снимать вещь. Такой топ станет хорошим дополнением к леггинсам, так как тоже выполнен в неброском дизайне с единственной жёлтой деталью.

Купить женский топ для занятий спортом.

Лонгслив adidas

Футболка с длинным рукавом — отличный вариант для бега по улице в прохладную погоду. С нашим непредсказуемым климатом иметь такой предмет экипировки в гардеробе особенно актуально.

Классический чёрный лонгслив от adidas украшает яркая графика в стиле японской каллиграфии, но дизайн — далеко не самое главное. Материал модели отводит от тела излишки влаги и помогает сконцентрироваться на беге, а не на неприятных ощущениях.

Найти лонгслив можно на сайте www.adidas.ru.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Мужские шорты adidas

Совсем скоро можно будет вылезти из утеплённых штанов и наконец-то тренироваться в лёгких шортах. Мужская модель средней длины, опять же, идеальна для бега, но мы уверены, что она вполне подойдёт и для других видов тренинга.

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Кстати, дизайн с тремя классическим полосками сбоку выполнен с заботой об экологии. Как и в женских шортах, производители использовали переработанный полиэстер и смогли сделать из него многофункциальную спортивную вещь.

Приобрести шорты можно на сайте на www.adidas.ru.