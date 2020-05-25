Что будет с туризмом после пандемии? Отвечает эксперт

Безусловно, мы уже засиделись дома и заждались открытия границ и возможности снова отправиться в путешествие. А пока мы проводим оставшуюся неделю в самоизоляции, поговорили c директором туристического агенства «Лагуна Тур» Дмитрием Анпилоговым о том, что нас ждёт после окончания пандемии и какое направление выбирать для первой поездки после длительного перерыва.

Как сейчас обстоят дела в туристической сфере? Кажется, наступает оттепель.

Туризма сейчас как такового нет. С середины марта введён запрет на любую деятельность туристических компаний, поэтому они находятся в ожидании постепенного возвращения. Делать какие-то прогнозы в нынешней ситуации сложно. Кое-где оттепель действительно чувствуется. В Чехии фактически уже сняты все ограничения, начинают работать отели, авиакомпании. Турция тоже активно готовится к началу туристического сезона, который они планируют начать в июне. Что касается России, мы сейчас на втором месте по количеству заболевших. Будут ли другие страны пускать россиян к себе – большой вопрос. И будут ли наши власти выпускать нас в другие страны?

Фото: istockphoto.com

Новые требования к досмотру

После теракта 11 сентября во всех аэропортах мира ввели жёсткие требования, тщательный досмотр и запрет на пронос в салон маникюрных принадлежностей и жидкостей. Для людей это было в новинку, тем не менее все аэропорты мира перешли на новые правила работы. В связи с пандемией в ближайшее время также ожидаются изменения. Возможно, будут созданы быстрые тесты на предмет заражения.

Ждать ли повышения цен после пандемии?

Эксперты уверяют, что будет и повышение цен. Требования к отелям и санаториям стали строже. Людей нужно заселять в номера по одному, чтобы при этом соседний был пустым. В ресторанах за столиком должен сидеть только один человек, обязательна санитарная обработка и повышенное содержание хлора в бассейнах. А в случае заболеваемости объект размещения превращается в обсерватор. Возникает вопрос: сколько это всё должно стоить? И захотят ли люди за свои же деньги так рисковать здоровьем?

Фото: istockphoto.com

Что делать тем, кто уже успел купить туры?

В зимние месяцы очень активно бронировалось лето. Работали хорошие цены, акции, система раннего бронирования, а потом случилось то, что случилось. В итоге туристы заплатили деньги туроператорам, они, в свою очередь, – принимающим сторонам и авиакомпаниям. Вернуть средства после отмены поездки пока, к сожалению, невозможно. У клиентов есть возможность воспользоваться этими же турами после окончания пандемии или перебронировать их на новые направления.



Но есть и положительный момент: купившие туры зимой заплатили по выгодному курсу. А все денежные средства фирм за оплату зарубежных туров хранятся в валюте. Соответственно будущая поездка будет гораздо выгоднее.

Туристические компании закрываются?

Сейчас турфирмы не имеют права закрыться, введён мораторий на банкротство. С марта многие из компаний совершенно бесплатно вынуждены заниматься переносами. Кстати, стоит отметить, что абсолютное большинство туристов ведут себя с пониманием, даже с сочувствием.

Могут ли страны не открыть границы в 2020-м?

Каждая страна действует по-своему в зависимости от ситуации. Получается, тут два полюса: есть те государства, которые коронавирус обошёл стороной или с минимальными последствиями, и те, которые сильно пострадали. И те, и другие друг друга боятся. Тем не менее Чехия, Черногория, Турция и Испания заявляют, что в ближайшее время откроют границы. Конечно, с более строгими мерами безопасности. Про намерения других пока неизвестно.

Фото: istockphoto.com

А визы продлят?

Многие страны, в первую очередь из зоны Шенгена, заявили, что для туристов, которые уже оформляли визы и не смогли ими воспользоваться, сроки будут продлены на следующую поездку. Но это касается не всех стран.

Куда полетят Россияне после самоизоляции?

Конечно, после открытия границ ожидается всплеск бронирования. Другой вопрос в том, что многие уже сейчас теряют мотивацию и желание путешествовать, потому что экономический кризис не за горами. И вполне возможно, что массовый туризм не будет уже таким массовым.

Куда поехать, пока не откроют границы? 13 идей для путешествий по России На море, в горы или за экстримом – решать вам.

Развитие внутреннего туризма

На данный момент туристы хотят поехать куда угодно, но сейчас никуда нельзя. Поэтому, когда ограничения будут сниматься, в первую очередь начнётся развитие внутреннего туризма. Первыми снимут ограничения на перемещения по стране. В первую очередь люди отправятся на черноморское побережье, а затем уже и в другие края. Узнаем, как выглядит наша большая страна.