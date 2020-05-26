Слайм — антистресс или опасность? Как любимец детей может навредить организму

Всё самое важное, что нужно знать о популярнейшей липкой игрушке. Взрослые тоже могут пострадать.

В любой российской школе – будь она в Москве или маленьком городке в регионе – одним из популярных видов развлечений среди подростков помимо смартфонов являются слаймы. Что это такое? Раньше они были более известны как лизуны. Игрушки из вязкой жидкости, которые можно мять, тянуть, кидать, в которые можно тыкать пальцами, оставить растекаться на столе, а затем вновь придать любую форму.

Что такое слайм и зачем он нужен?

Если прямо переводить с английского, то slime – слизь. Вот только не классическая противная слизь, как, например, медуза. А совсем неклассическая, обладающая свойствами неньютоновской жидкости, которая может держаться на вертикальной поверхности и не оставляет следов. А ещё – шелковистая, мягкая и приятная на ощупь.

Со слаймами-лизунами можно делать практически всё, что угодно. Правда, если их слишком сильно тянуть в разные стороны, они могут порваться. Но если слайм сделан правильно, такое случается крайне редко. Ну чем не антистресс? Ткнул пальцем, кинул на стену, ударил изо всех сил кулаком – выпустил пар и успокоился.

Лизунов можно использовать в качестве пылесборника. Это вообще естественный процесс для такой игрушки, но многие люди применяют их для сбора пыли целенаправленно – очищают поверхность стола или клавиатуры. Конечно, после таких манипуляций слаймы долго не живут.

Дети в основном просто мнут, тянут или просто гладят слаймы. Но самое главное – они могут сделать их своими руками.

Откуда взялись слаймы?

Слаймы появились на свет в 1976-м. Первый лизун был ярко-зелёного цвета, поскольку состоял из гуаровой камеди. Но в XX веке они так и не стали популярными. То ли из-за того что интернет и технологии рекламы не были так развиты, то ли люди меньше стрессам подвергались.

В XXI веке слаймы пережили настоящий бум. Сегодня их можно сделать из самых обычных ингредиентов: вода, клей ПВА, тетраборат натрия, борная кислота, растворы для контактных линз. Можно использовать зубную пасту, шампунь, жидкое мыло, блёстки, крахмал, соль, даже масло и крем для рук! В результате домашних химических экспериментов иногда получаются шедевры.

Среди подростков и взрослых есть настоящие мастера, которые делают слаймы и зарабатывают на этом. А всё, на чём можно зарабатывать, в наше время популярно. Продаются и готовые наборы для слаймов, но, как уже было сказано, можно использовать и те компоненты, что есть под руками.

Слаймы бывают разных типов: флаффи, баттер, глиттер, гэлакси, айсберг и всякие другие. Одни красиво блестят, другие напоминают масло – их в буквальном смысле можно размазывать, отличительной особенностью третьих является корочка на поверхности.

Безопасны ли слаймы?

Производители слаймов ставят на упаковках маркировку «безопасно для использования».

И это действительно так. Если не брать слаймы в рот, не кусать их и не пытаться «выдавить» из них всю внутренность.

Но есть у таких игрушек одна особенность. В качестве активатора – необходимого компонента для создания слайма – обычно используются составы, содержащие бор. А это может привести к контактному дерматиту на руках и не только. Возможно, такая проблема возникает у тех, кто подвержен аллергиям в любых их проявлениях.

Утверждать, что слаймы абсолютно безопасны или, напротив, представляют опасность для детей и взрослых, вряд ли возможно. Истина, как обычно, посередине. Ведь на любых товарах, особенно относящихся к игрушкам, указан допустимый возраст и меры предосторожности. Если всё соблюдать, опасности не будет. А соблюдение всех мер – зона ответственности взрослых.