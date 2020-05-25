Рискованный эксперимент. Что произойдёт с организмом, если три дня не пить воду

Каждый из нас знает, что жизнь невозможна без воды. Она способствует хорошему самочувствию и участвует во множестве важнейших процессов в организме человека. Но мало кто действительно представляет, каково это — лишиться драгоценной жидкости на день, а то и на несколько суток. Зато YouTube-блогер и один из создателей канала «Всё по Маслу» Александр Лихошерстов ощутил на личном опыте, чем может обернуться столь рискованный эксперимент.

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Почему питьевая вода так важна для нашего организма?

Для начала разберёмся, почему нам так необходимо пить достаточное количество воды каждый день. Об этом нам рассказал спортивный врач Ибраим Чибичев.

Вода — это в первую очередь активный транспорт для организма человека. Она как приносит питательные вещества, так и выводит все продукты распада и шлаки. При сильном обезвоживании в организме происходит достаточно серьёзное закисление: продукты распада не выводятся, происходит отравление. Это приводит к тому, что клетки начинают активно погибать. В связи с тем, что в организм не поступает правильное количество питательных веществ, те же клетки по тем же причинам тоже погибают. То есть вода — это основной элемент нашей жизни, и на фоне него происходит большинство физиологических процессов.

Фото: istockphoto.com

Какое количество воды необходимо выпивать в день?

Раньше, по стандартам Всемирной организации здравоохранения, нужно было выпивать не меньше 2-2,5 литров чистой воды в сутки — общая норма, необходимая для жизнедеятельности человека. Но буквально два года назад я читал статью, выпущенную ВОЗ. Учёные выяснили, что определённых цифр не существует, потому что для каждого человека они индивидуальны.

Считается, что пить воды нужно столько, сколько хочется. Главное — не заменять чистую питьевую воду какими-то напитками. Человек может предпочитать выпивать несколько чашек кофе или чая и 1-2 стакана воды в день. Этот вектор нужно менять, пить как можно меньше всевозможных напитков, горячих или холодных, и всё-таки склонять весы в сторону чистой питьевой воды.

В среднем получается, что каждый человек выпивает 1-1,5 литра при обычном образе жизни. Спортсмен будет, естественно, потреблять больше. И нет показателя «нужно пить», единственное что нужно — утолять жажду. В обычном тренировочном режиме рекомендуется пить каждые 15 минут по 100-150 мл воды небольшими глотками. Это гарантия того, что человек не получит обезвоживания. В циклических видах спорта — беге, триатлоне, плавании — в обязательном порядке нужно употреблять не меньше 0,5 литров в конце тренировки. А после стартов необходимо пить до полутора литров за один приём. Естественно, не большими глотками, а постепенно, в течение короткого промежутка времени.

Есть вопрос: нужно ли пить воду во время пробежки? Что, когда и сколько пить во время тренировки? Отвечает эксперт.

72 часа без жидкости: как прошёл эксперимент YouTube-блогера?

Александр Лихошерстов не в первый раз подвергался жестоким испытаниям. До этого он ради практического интереса не спал трое суток. В прошлом году мужчина и его друг решили проверить, что будет с состоянием Александра, если он откажется от воды на 72 часа. На этом правила эксперимента не ограничились.



Блогер должен был провести три дня в одной комнате, в пределах которой ему позволялось делать всё что угодно, только не пить. Выходить из спальни можно было три раза, а за каждое подобное послабление предусматривалось наказание: плавание в бассейне, тарелка крекеров и бег на дорожке. Единственным мотивирующим бонусом были три чайных ложки воды, их Александр мог выпить в любое время по собственному желанию.



При этом от еды блогер не отказывался. Вдобавок каждый день ему измеряли артериальное давление и температуру тела, а также проводили тест на внимательность и брали анализ мочи. Друзья изначально изучили все возможные последствия обезвоживания. Александр знал, что у него с большой вероятностью начнутся головные боли, повысится температура тела и давление.

День первый

Перед началом эксперимента мужчина выпил два литра воды разом, а затем измерил все показатели. Давление на тот момент составило 114 на 69, пульс — 83 удара в минуту, температура тела — 35,1, а на весах высветилась цифра 78,8. По мнению нашего эксперта, для чистоты исследования следовало зафиксировать те же показатели до того, как пить большое количество жидкости за один подход, ведь она сильно повлияла на состояние организма.

Ибраим: Если выпить за раз два литра воды, то, считайте, вы увеличите объём циркулирующей крови практически в полтора раза. За счёт этого падает давление, потом, как компенсаторная реакция, оно начинает расти, так как в работу включаются активные системы организма для выведения избыточного количества жидкости. Пульс в 83 удара высоковат при этих показателях. А температура снижается по причине того, что нарушается баланс терморегуляции. Вода — это основная молекула, которая может как соединяться для того, чтобы сохранять тепло, так и, наоборот, распадаться для того, чтобы тепло выделять.

Помимо замера показателей, Александр прошёл тест на внимательность. Для этого нужно было найти на картинке со снеговиками единственную панду, которая сливалась с ними по окрасу и очертаниям. У нормального человека уходит до минуты на то, чтоб справиться с задачей. Блогер разделался с заданием за 13 секунд.

В первый день мужчина не испытывал сильного дискомфорта. Ему немного захотелось пить только после первого приёма пищи, потому что еда была солёная.

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День второй

На утро второго дня Александр признался, что ночью ему было сложно спать. А когда он проснулся, глаза начали слезиться, при этом стало больно моргать. Чтобы не так сильно хотелось пить, мужчина решил сократить объём еды, поэтому на завтрак съел банан, пару хлебцев и йогурт. А после приёма пищи измерил показатели, они слегка изменились.

Вес — 76,1 (вышли те самые два литра воды);

температура — 35,4;

давление — 157 на 92;

тест на внимательность с ведром — 1 минута 23 секунды.

На вторые сутки блогер всё же захотел выйти и попросить законную ложку воды. В наказание он получил 15 минут плавания в холодном бассейне. По словам Александра, задание оказалось не таким уж жестоким: вода бодрила, но в конце концов невероятно захотелось пить.

В этот же день мужчина вышел из комнаты второй раз и выпил ещё ложку, за что должен был съесть небольшую тарелку солёных крекеров. Из-за обезвоживания и неприятных ощущений его начало тошнить.

Это отвратительно. У меня сухость во рту, губы сухие — все симптомы того, что у меня обезвоживание. Как будто эффект от трёх дней без сна. У меня всё ломит, болит: мне сложно сидеть, стоять, ходить. И у меня опять дымка в голове появляется.

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День третий

На утро третьего дня Александр испытывал сильную усталость. По словам блогера, ему ничего не хотелось делать, хотелось только воды. Мужчина крайне плохо себя чувствовал: у него не было сил, постоянно клонило в сон. Показатели тела продолжали меняться.

Вес — 75,4;

давление — 143 на 73;

температура — 36,0.

На вид Александр выглядел болезенно: у него сильно побледнело лицо, появились круги под глазами, сосуды полопались. Блогер не мог находиться в комнате без воды, поэтому в третий раз попросил чайную ложку жидкости. За это он обязан был пробежать на спортивной дорожке в трёх кофтах.

После этого у мужчины начала сильно кружиться голова и появилось затруднённое дыхание. Нехватка воды чувствовалась всем организмом и дошла до пика, когда блогер поднялся с кровати, нагнулся к рюкзаку и резко встал. Александр потерял сознание, поэтому испытание пришлось срочно прервать. Его друг оперативно вызвал скорую, которая отвезла мужчину в больницу.

Посмотреть, как проходил эксперимент, можно в видео-ролике.

К каким последствиям приводит обезвоживание?

Испытание блогеров привело к тому, что Александру пришлось восстанавливать жизненно важные ресурсы на больничной койке, лёжа под капельницей. Мы спросили у нашего эксперта, какие именно показатели ухудшаются у человека при сильном обезвоживании.

Ибраим: Происходит падение энергообмена, ухудшение общего самочувствия и аппетита, резкое падение сил, отсутствие стула, мочи и потоотделения. Или, наоборот, начинается избыточное потоотделение. Также понижается или повышается температура тела. То есть это тотальный сбой в организме, по большому счёту. По общим исследованиям ВОЗ и физиологов, пребывание без воды до недели смертельно. По некоторым источникам, в среднем до 3-4 дней можно находиться без воды. Но, опять же, нужно учитывать индивидуальные особенности организма и образ жизни.

Мы настоятельно не рекомендуем вам проверять тот самый персональный максимум. Опасный эксперимент лишний раз доказал, что поддерживать водный баланс и прислушиваться к чувству жажды важно каждый день. Без перерыва на 24, 48 или 72 часа.