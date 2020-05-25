Лолита и Деми Мур почти ровесницы, но голливудская звезда выглядит значительно моложе

Деми Мур и Лолита Милявская – одни из самых ярких звёзд шоу-бизнеса 90-х и 2000-х годов. Обе любят эпатировать публику. Правда, Лолита делала это на сцене эстрады, а Деми – в кино. Фильм «Стриптиз» по сей день остаётся эталоном показа женской сексуальности.

Артистки практически одного возраста, Милявская лишь на один год младше Мур, но при этом выглядят они совершенно по-разному. В чём же причина?

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Спорт против депрессии

Чтобы сниматься в таких фильмах, как «Стриптиз», надо быть в идеальной форме. Деми буквально фитнес-зависима, она не может представить жизнь без тренировок. Мур признавалась, что не стоит верить звёздам Голливуда, которые говорят, что едят бургеры с чипсами каждый день и всё равно хвастаются кубиками пресса, ссылаясь на генетические особенности. Деми уверена, что эти люди зачем-то скрывают очевидный факт: всё дело в тяжёлых тренировках.

Ещё в юности спорт помог Мур преодолеть неуверенность и депрессию. У актрисы было сложное детство. Мать с отчимом злоупотребляли алкоголем, и чтобы абстрагироваться от этого, Деми занималась спортом. И до сих пор не может остановиться! Перед рождением второй дочери она устроила поездку на велосипеде по горам продолжительностью шесть часов.

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Кикбоксинг и жёсткое кардио

На шестом десятке бывшая жена Брюса Уиллиса и Эштона Катчера по-прежнему в отличной форме. Она занимается кикбоксингом три раза в неделю, а ещё три дня посвящает йоге. И это не учитывая жёсткие кардиотренировки на беговой дорожке или на улице. А для удовольствия актриса предпочитает плавание, велосипед и ролики.

К слову, с Деми работает известный фитнес-тренер Грегори Жужон-Роше, который сделал для актрисы специальную программу занятий на беговой дорожке. Секрет успеха в том, что сначала несколько минут нужно бежать в спокойном темпе, а потом поднять уклон тренажёра на максимальный уровень, а ещё через пару минут вернуть к исходному положению. Затем можно сделать небольшой перерыв, а потом осилить ещё девять таких подходов.

И, конечно же, Деми не забывает о диете. На завтрак она предпочитает овощи и фрукты, а также яичницу. Второй завтрак состоит исключительно из овощей и бобовых. Обед – рыба на пару или курица с овощами. На ужин Мур любит есть шпинат и рис с соевым соусом. Из напитков – вода и мятный чай. Никакого сладкого и мучного. Если очень хочется, то можно включить в меню мёд или сухофркукты.

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«Я –алкоголик»

У Лолиты Милявской долгое время был совершенно другой подход к фитнесу и правильному питанию. Бывшая супруга Александра Цекало, с которым они зажигали в кабаре-дуэте «Академия», всегда получала от жизни всё. Невероятно эпатажная Лолита была звездой любого мероприятия. В 2007 году она получила ТЭФИ за ток-шоу «Лолита. Без комплексов». А спустя пару лет вышла замуж в пятый раз.

Два года назад в одном из интервью певица откровенно призналась, что любит алкоголь и не видит ничего плохого в периодических бокалах виски. То же самое касалось курения, а также привязанности к «вкусненькому и сладенькому».

Я — алкоголик. Могу так себя назвать. Ведь, как известно, тот, у кого реальные проблемы с выпивкой, никогда не признаётся никому, даже себе в том, что он алкоголик.

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«Здравствуй, новая жизнь!»

Однако красивая жизнь имеет свою цену. В прошлом году Лолита рассказала, что у неё возникли проблемы с повышенным артериальным давлением. Певица решила завязать с вредными привычками, хотя иногда всё же срывалась и баловалась коньяком, выбирая концертные костюмы. Что приводило к очередным сбоям в здоровье.

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Лолита популярнее звезды Голливуда

Надо сказать, что в последнее время Лолита действительно выглядит здорово. Пожалуй, ей ещё нужно поработать, чтобы достичь показателей Деми Мур, но она явно на правильном пути. И важно, что Милявская в российском шоу-бизнесе на данный момент является одной из самых востребованных фигур. У неё почти в два раза больше подписчиков в «Инстаграме», чем у Мур, которая вообще-то является звездой Голливуда и в теории должна иметь гораздо более широкую аудиторию.

Но нет, российская актриса в свои 56 на пике популярности. Её приглашают на все телеканалы и шоу в YouTube. Кто знает, может, через пару лет мир забудет про Деми Мур и будет говорить исключительно о Лолите.