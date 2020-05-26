Как избавиться от «ушек» на бёдрах? Отвечает фитнес-тренер

Вместе с топ-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой разбираемся, как избавиться от недостатка, который беспокоит огромное количество женщин.

Склонность к формированию жировой прослойки у женщин заложена природой. Так называемые ушки на бёдрах — одна из распространенных проблем. Чаще всего галифе — это следствие генетической предрасположенности, ведь такая проблема встречается даже у стройных девушек.

Почему жир откладывается именно на бёдрах?

Вспомним физиологию. Запасаться жиром женский организм начинает ещё в период полового созревания. Отложению стратегических жировых запасов способствует выработка гормона эстрогена. Как только половое созревание завершается, необходимость пополнения жировых запасов пропадает. Но организм не избавляется от них, а предусмотрительно прячет. Таким образом, накопленное откладывается в так называемые женские жировые депо: талию, бёдра, ягодицы.

В таких местах, как внутренняя и внешняя поверхности бедра, происходит нарушение кровотока и лимфотока. Поэтому лишнему жиру безопаснее отложиться именно там. А для того чтобы избавиться от ненавистных «ушек», придётся прибегнуть к целому ряду комплексных мероприятий. Только в таком случае результат не заставит себя долго ждать.

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Правильное питание и питьевой режим

Первое и самое важное — питание. Локально от жира избавиться невозможно. Но, наладив рацион, вы неизменно достигнете цели и при этом обретёте здоровое подтянутое тело. Основные правила питания.

Исключите из рациона сахар. Коварные производители различных продуктов подсовывают его везде. Обязательно читайте состав продукта, даже в безобидных йогуртах, граноле и хлебе может присутствовать сахар.

Не ешьте фастфуд, полуфабрикаты, консервы, сдобу, жирную, копчёную и солёную пищу.

Введите в рацион больше овощей. Они должны составлять примерно 50% от всего плана питания.

Фото: istockphoto.com

Пейте много воды. По данным ВОЗ, следует употреблять 30 мл воды на 1 кг веса.

В меню должен присутствовать белок. Это может быть нежирное мясо или рыба — она богата полезными жирами, её не стоит избегать.

Сократите приёмы пищи до трёх раз в день. Перекусы в жиросжигании не нужны. Чем больше приёмов пищи, тем выше уровень гормона инсулина, который откладывает всё лишнее в «жировые депо».

Последний приём пищи должен быть не позднее чем за 3-4 часа до сна. Ночью организм должен восстанавливаться и отдыхать, а не перерабатывать съеденное.

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Эффективный тренировочный комплекс

Второе, на что нужно обратить внимание, тренировки. Несомненно, они приведут вас к результатам гораздо быстрее. Я покажу несколько упражнений, которые помогут в борьбе с «ушками».

Махи ногой лёжа на боку

Лягте боком на пол, положите голову на согнутую в локте руку, вторую можно направить в потолок или положить перед собой. Нога, находящаяся снизу, должна быть согнута в колене, а вторая выпрямлена. Поднимите верхнюю ногу, задержитесь на секунду в таком положении и затем опустите. Повторяйте эти движения 20-25 раз.

Отведение бедра лежа на полу

Лягте на бок, положите голову на согнутую руку. Нога, находящаяся снизу, согнута в колене, голень направлена в потолок носком вверх. Вторую ногу положите сверху, также согнутую. Выполните отведение бедра верхней ногой, при этом направляйте колено в потолок. Вернитесь в исходное положение и повторите движения 25 раз.

Боковые выпады

Встаньте прямо. Сделайте достаточно широкий шаг в сторону и выполните приседание на одну ногу, вторая должна быть выпрямлена. Оттолкнитесь ногой, которая находится в выпаде, и вернитесь в исходное положение. Важно оттолкнуться именно пяткой, напрягая ягодичную мышцу. Старайтесь не заваливать корпус вперёд. Нужно, чтобы движение происходило не в пояснице, а в тазобедренном суставе. Выполните 20-25 повторений.

Диагональные выпады

Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Выполните выпад назад по диагонали, за другую ногу. Далее, вытолкнув таз ягодичной мышцей, вернитесь в исходное положение. Повторите движения 20 раз.

Делайте такой комплекс упражнений без отдыха, поочерёдно сначала на одну, потом на другую ногу. Я рекомендую выполнять по 4-5 кругов за тренировку.

Эффективный комплекс упражнений для ног и ягодиц. Мышцы будут гореть Его с лёгкостью можно выполнить дома и при регулярных занятиях достичь желаемого результата.

Массажи и обёртывания

И последнее, на что нужно обратить внимание, — это массажи у специалистов, обёртывания и вакуумные массажи банками. Они помогают улучшить кровообращение и клеточный обмен, возвращают тонус коже. Процедура массажа позволяет интенсивно воздействовать на отложившийся жир. Механическая проработка проблемного участка разбивает образования и снимает застоявшийся отёк.

Вакуумный массаж и обёртывание противопоказаны тем, у кого имеется варикозное расширение вен или предрасположенность к этому!

В домашних условиях можно сделать комплекс из баночного массажа и обёртывания.

Баночный вакуумный массаж

Приобрести баночки можно в аптеке за 100 рублей. Обильно смажьте любым косметическим маслом переднюю, боковую и заднюю поверхности бедра, а также ягодицы. Надавите на банку, чтобы вытолкнуть воздух. Поднесите её к бедру и отпустите. Она должна «всосать» кожу. Начинайте водить банку в различных направлениях по бедру и ягодице, пока кожа не покраснеет. Это значит, что процесс пошёл и вы разогрели ногу. Вместе с этим улучшилось кровообращение в проблемной зоне.

Фото: istockphoto.com

В другой день можно сделать обёртывание.

Медовое обёртывание

Возьмите две столовые ложки мёда и добавьте в них несколько капель апельсинового или мятного эфирного масла. Смесь тщательно размешайте, нанесите на ягодицы и бёдра. Оставьте состав на час под плёнкой. Смойте его в душе тёплой водой, а затем увлажните кожу кремом.

Обёртывание с имбирём, корицей и глиной

Coeдинитe пo 5 г измeльчённoй кopицы и имбиpя. Добавьте 75 г глины гoлубoгo цвeтa. Налейте cтoлькo вoды, чтoбы cмecь oбpeлa умepeнную гуcтoту и cтaлa удoбнoй в нaнeceнии. Moжeтe добавить 10 кaпeль эфиpa гpeйпфpутa. Пocлe pacпpeдeлeния cpeдcтвo выдepживaeтcя oкoлo чaca.

Массаж, который уменьшит ваши формы. Вы просто лежите и худеете Это будет гораздо приятнее, чем изнуряющая тренировка. Мы обещаем.

Перечное обёртывание

Coeдинитe 100 мл pacтитeльнoгo мacлa c З г жгучeгo пepцa или 10 мл нacтoйки нa eгo ocнoвe. Пpoгpeйтe дo 25 гpaдуcoв, нaнecитe и oбмoтaйтe плёнкoй. Пepвый ceaнc пpoвoдят нa пpoтяжeнии 15 минут, зaтeм длительность увeличивaют дo 40, ecли кoжa peaгиpуeт нopмaльнo.

Помните, что и в упражнениях, и в косметических мерах, и в питании важно постоянство.