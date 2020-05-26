Джессика Симпсон скинула 45 кг за полгода после родов. 4 фитнес-секрета певицы

Известная американская певица Джессика Симпсон всю жизнь борется с лишним весом. Но после рождения третьего ребёнка она и вовсе пришла в ужас – стрелка весов остановилась на отметке 108 килограммов! Девушка решила отказаться от прежних методов похудения, начала усиленно заниматься спортом и в итоге сбросила 45 кг всего за полгода. Как ей это удалось?

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Джессике было 17 лет, когда она попала в поле зрения президента Sony Music Томми Моттоле. Продюсер был безжалостен:

Я хочу подписать с тобой контракт, но тебе надо сбросить семь кило.

Симпсон удивилась, ведь она и так весила всего 53 кг при росте 160 см, но всё же подчинилась. «Я сразу села на строгую диету и стала принимать таблетки для похудения. Такой была моя жизнь следующие 20 лет», — говорила певица.

Такие эксперименты не прошли бесследно — Симпсон похудела, но при этом изнемогала от голода. «Пока я ждала, когда подействует снотворное, мне мерещились голоса.

Давай побольше приседаний, жирдяйка.

К моменту выхода первого сингла моего второго альбома я похудела до 46 кг и все говорили, как здорово я выгляжу. Но это меня не радовало. Я была зверски голодна», — признаётся Симпсон.

Фото: Chris Weeks/Getty Images

Стоило ей набрать хотя бы пару килограммов, девушку тут же начинали высмеивать в таблоидах. Джессике постоянно казалось, что все смотрят на неё с осуждением и за глаза называют жирной коровой. В итоге проблемы с весом наложились на тяжёлое детство, бремя славы и постоянную тревогу, со всем этим Джессика пыталась бороться с помощью алкоголя и таблеток.

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Только в 2017 году девушка смогла полностью вылечиться. Общественность пристально следила за весом девушки, но она всё равно оставалась очаровательной и завоевала признание модной и сексуальной дивой. В 2010 году она познакомилась со своим нынешним мужем, бывшим игроком в американский футбол Эриком Джонсоном. У пары сейчас трое детей – первенца Джессика родила в 2012-м, а через год на свет появился второй ребёнок. Оба раза девушке успешно удавалось сбросить лишний вес после родов.

Третий ребёнок и -45 кг за полгода

С самыми большими трудностями Джессика столкнулась во время и после третьей беременности. Плохое самочувствие, боли в пояснице, бронхиты, бессонница, кислотный рефлюкс и ужасные отёки, которые она не стеснялась демонстрировать подписчикам в «Инстаграме», да ещё и иронизировала сама над собой.

«Мне хочется всего вкусненького – пирожных, булочек, мармелада, вишни. Дайте мне всего и сразу. Я себя не ограничиваю, как только узнала о беременности, сразу вывалила пузо, широко расставила бёдра и начала ходить вразвалочку», — шутила Джессика.

Настоящая работа началась сразу же после родов в марте 2019-го и спустя полгода Симпсон продемонстрировала ошеломительные результаты.

Шесть месяцев, минус 45 кг. Да, я весила 108 кг. Горжусь, что снова чувствую себя самой собой. Даже когда казалось, что это нереально, я лишь начинала ещё больше пахать.

Джессике помогал персональный тренер Харли Пастернак, который долгие годы работает с певицей. Основным посылом было не просто похудение, но изменение образа жизни. «Было важно не просто избавиться от лишнего веса после родов, а полностью перенять новые привычки. То, что она при этом избавилась от 45 кг, это просто побочный эффект.

После первых двух родов я просто помогала ей прийти в форму, а сейчас всё было иначе. Она хотела снова выглядеть сногсшибательно, быть горячей, уверенной в себе и энергичной», — рассказывает Пастернак.

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Симпсон запаслась терпением и стала вырабатывать здоровые привычки. Вот четыре главных фитнес-секрета поп-дивы:

14 тысяч шагов в день

Основной физической активностью Джессики стала ходьба, а именно 14 тыс. шагов в день. Но не сразу – певица начала с 6 тыс. и постепенно увеличивала нагрузку. Она старалась как можно чаще выходить с детьми на прогулку, а также вставала на беговую дорожку, когда смотрела телевизор или разговаривала по телефону.

Регулярные тренировки в зале

Джессика занималась три раза в неделю по 45 минут. «Я не просил её делать ничего слишком трудного или болезненного, потому что знал, что так она не выработает хорошую привычку. Мы начали с лёгкой тренировки на всё тело, делая по одному подходу в каждом упражнении, и постепенно увеличивали объём и интенсивность, каждый раз прорабатывая разные группы мышц», — объясняет Пастернак.

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Диета с поблажками

Джессика хорошо знакома с различными диетами, но на этот раз она выбрала более сбалансированный подход к питанию. Пастернак разработал для неё план питания, в котором преобладают постные белки и овощи, а также нашёл альтернативу любимым сладостям Джессики. Диета не должна была быть слишком строгой – три полноценных приёма пищи и ещё два перекуса в день (например, стручковый горошек с пармезаном или горсть миндаля). При этом Джессика могла позволить себе небольшие послабления и время от времени съедать что-то вкусное, но не слишком полезное. «Главное – найти баланс, чтобы было не тяжело отказываться от прежнего образа жизни», — говорит тренер.

Полноценный сон

Одна из самых лёгких задач в процессе похудения – высыпаться. «Многие недооценивают важность сна при похудении или контроле веса», — говорит Пастернак. Вечером Джессика писала тренеру e-mail, в котором рассказывала о результатах текущего дня, откладывала в сторону все гаджеты и отдыхала.

«Она ложилась в постель с ощущением выполненного долга. Она была очень мотивирована, сохраняла позитивный настрой. Говорила, что последние 10 лет её тело ей не принадлежало. Конечно, в хорошем смысле, ведь тело женщины создано, чтобы создавать новую жизнь. И вот теперь её тело вновь принадлежит ей, и она с удовольствием работает над тем, чтобы оно было фантастическим», — завершает рассказ Пастернак. В 39 лет Симпсон выглядит потрясающе и светится счастьем.