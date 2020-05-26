Дедушку семи внуков принимают за 30-летнего. Англичанин Уилкинсон раскрыл секрет молодости

Энди Уилкинсон из английского города Ковентри добился невероятного результата в работе над собой. Он выглядит на 30 лет, хотя на самом деле он почти в два раза старше – ему уже 56. Посмотрите на эти фотографии и скажите: похоже, что у этого человека семь внуков?

У Уилкинсона трое детей (Клэр – 37 лет, Ли – 35 лет и Сара – 33 года). Самое забавное, что при прогулках с дочерьми окружающим кажется, что он бойфренд девушек, а не их отец. «Я знаю, что выгляжу намного моложе своего возраста, и люди часто ошибаются, глядя на меня. В отпуске я могу прогуляться голым по пояс, когда виден пресс. Ко мне начинают обращаться 30-летние девушки. Иногда меня ошибочно воспринимают за партнёра моей дочери. Такое смущает. Хотя друзья находят забавным, когда я шокирую людей тем, что у меня уже семь внуков,» – говорит Энди.

К Уилкинсону постоянно обращаются в «Инстаграме» 20 и 30-летние с вопросом, как добиться такой внешности в 56 лет. По словам Энди, ему льстят подобные комментарии, и он отвечает, что необходимо:

много спать в тёмной комнате;

с возрастом сокращать потребление углеводов;

избегать стресса и говорить себе, что всё будет хорошо;

тренироваться не больше трёх раз в неделю.

Генетика помогает, но в действительности нет секрета, кроме тяжёлой работы и диеты. Стресс также старит, поэтому я стараюсь ни о чём не беспокоиться. У меня есть личная мантра, которая гласит: «Всё будет хорошо». Это сохраняет моё спокойствие и помогает всё преодолеть.

Энди составил план своего питания.



Завтрак

Средний ломтик хлеба с кусочком лосося, два яйца пашот и половина авокадо. Затем миска с семенами чиа и льна, которые смешаны с черникой. Плюс семена конопли и столовая ложка арахисового масла с миндальным молоком.



Обед

Курица Каджун, две-три столовые ложки риса и брокколи, иногда с ложкой салата коулслоу.



Ужин

Тушёное рагу из нарезанной кубиками курицы, сладкая кукуруза и замороженные овощи. Или тайское (либо индийское) куриное карри с двумя ложками риса.



Закуски

Обычно никаких закусок, но иногда горсть миндаля (либо бразильских орехов) или яблоко.



Сладкое

Маленький батончик из 70-процентного тёмного шоколада или профитроль.



Напитки

Три литра воды каждый день и редко кофе или бокал хорошего красного вина.

«Да, я пью много воды. Вы можете нанести на лицо все кремы в мире, но вода важнее всего, когда речь идёт о хорошей коже, – считает Энди. – А что касается тренировок, то обычно занимаюсь три раза в неделю не более часа. Я нахожу, что люди иногда слишком много тренируются и получают травмы или не видят желаемых результатов. Тело нуждается во времени, чтобы восстановиться. Я стараюсь отдохнуть хотя бы один день между тренировками.