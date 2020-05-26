Техника китайского массажа: 6 точек на теле, которые помогают похудеть

Совершенно несправедливо не так популярный в России точечный массаж – одна из техник китайской медицины. Это некая альтернатива иглоукалыванию, однако гораздо проще и безопаснее. Особенно при самолечении. Китайцы уверяют, что существует несколько точек на теле, массажируя которые, вы сможете быстрее и легче достигнуть результатов в похудении. Разбираемся, так ли это.
Как работает техника точечного массажа?
Методика точечного массажа способствует глубокому расслаблению тела или же, наоборот, заставляет работать нужные органы. С помощью воздействия на ключевые места, можно добиться состояния медитации и даже ощутить приятное покалывание во всём теле.
Для нахождения точек специалисты пользуются пропорциональными отрезками, носящими название «цунь». Их величина индивидуальна, она определяется расстоянием между концами складок предельно согнутого среднего пальца у мужчины на левой руке, у женщины — на правой. Части тела условно делят на некоторое число цуней, и обычно точка находится на границе этих отрезков и часто совпадает с углублением, нащупываемым пальцем. Воздействие может быть мягким или более жёстким, однако ни в коем случае не должно повреждать кожу.
Фото: istockphoto.com
На какие точки нужно нажимать, чтобы похудеть?
На ладони
Считается, что массаж области чуть ниже большого пальца в течение трёх минут стимулирует работу щитовидной железы и ускоряет метаболизм. Доказано, что резкие скачки сахара в крови вызывают чувство сильного голода и тягу к сладкому. Чтобы избежать подобных ощущений, медленно опускайтесь теми же массажными движениями к запястью. Это включит в работу поджелудочную железу и поспособствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
На челюсти
Положите указательные пальцы по углам вашей челюсти примерно под ушами, откройте и закройте рот. В какой точке чувствуется наибольшее напряжение и активное движение? Массируйте это место. Трёх минут здесь тоже будет достаточно. Это должно подавить аппетит и ускорить обмен веществ.
Над губой
Ещё одна точка находится между верхней губой и носом. Считается, что самомассаж в этой области помогает избавиться от стресса. Это особенно актуально для тех, кто постоянно «заедает» проблемы.
Фото: istockphoto.com
На ухе
Зона на козелке (отростке, прикрывающем слуховой проход) так же является в каком-то смысле волшебной. Массируя её в течение нескольких минут пару раз в день, вы не только ускорите метаболизм, но и снизите желание перекусить. Кроме того, на третьей минуте такого воздействия можно почувствовать прилив энергии.
Под коленкой
Удивительно, но несколько точек для похудения расположено на ногах. Одна из таких – в углублении прямо под коленной чашечкой. Её ещё называют «точкой долголетия». В этой точке советуют делать массаж круговыми движениями в течение двух минут. Кто-то даже замерил, что воздействие на эту точку помогает потерять до 500 г. в день.
На лодыжке
Если нащупать выступающую косточку на внутренней стороне лодыжки и подняться вверх на 5 см, можно найти ещё одну магическую точку. Её массирование, кроме похудательных целей, очень полезно при онемении конечностей и ощущении дискомфорта в области сердца.