Тест. Спортсменка или фотошоп? Угадываем, что на фотографии

Фотографии в социальных сетях давно перестали отражать то, что на самом деле происходит с людьми в реальной жизни. Ведь на снимках, которые мы публикуем в интернете, волей-неволей хочется показаться лучше и успешнее, чем мы есть на самом деле. Некоторые в погоне за красивой картинкой не останавливаются на подборе ракурса и локации и прибегают к помощи фоторедакторов. С помощью приложений для смартфона можно наложить себе рельефный пресс, сделать талию тонкой, а ягодицы — объёмными. К сожалению, на такие уловки легко наткнуться, а заметить — крайне трудно.



Чтобы доказать это, мы подобрали десять фотографий стройных девушек. Фигуру некоторых мы оставили нетронутой, а вот других отредактировали в фотошопе. Сможете отличить, что перед вами: результат упорных тренировок или работа в редакторе? Предупреждаем, будет непросто!

Мы настоятельно советуем принимать и любить собственное тело в его естественных формах. А уж если хочется что-то исправить — полагаться на труд в спортивном зале, а не на функции редактора.