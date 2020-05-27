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Американка Джанна Шортино похудела на 50 кг, чтобы стать актрисой. Фото

Американка Джанна Шортино похудела на 50 кг
Алексей Баринов
Американка Джанна Шортино похудела на 50 кг ради того, чтобы стать актрисой
Преображение, в которое тяжело поверить. Зато теперь она получает роли, которые ей нравятся.
Lifestyle / Фитнес 0

Джанна Шортино жила в Нью-Йорке и мечтала стать актрисой. Но добиться серьёзных ролей ей не удавалось из-за лишнего веса. Во время прослушиваний она всегда чувствовала, что её судят только по внешности, а не по актёрскому мастерству. Лишь иногда её брали на эпизодические роли, где по сценарию должна была появляться не особо привлекательная девушка.

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

«Когда мне было 18 лет, у меня был диагностирован синдром поликистозных яичников из-за лишнего веса. Я с ним всегда боролась и пробовала разные диеты, но это не помогало», – рассказала Джанна в интервью the Sun.

Поворотным моментом в жизни актрисы стала главная роль в мюзикле «Лак для волос» (Hairspray). Шоу построено вокруг обаятельной толстушки, которая, несмотря на все предубеждения окружающих, идёт к своей мечте и становится танцовщицей. После того как мюзикл закончился, Джанна вдохновилась на решительные действия. Она сделала операцию желудка.

«Мне вырезали часть желудка, что сделало меня менее голодной. Я не хочу, чтобы это звучало легко, потому что мне было непросто. За шесть месяцев до операции я сдала серию анализов, и мне пришлось пройти психологические тесты. А ещё работала с диетологом и перешла на жидкую диету до операции. Тем не менее это было лучшее решение в моей жизни, – сказала актриса.

За последующие 10 месяцев работы над собой актриса сбросила 50 килограммов!

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

Девушка тренировалась по пять раз в неделю и полностью пересмотрела свою диету. Она стала питаться рыбой и овощами, а пить только воду (позже стала употреблять ещё курицу). В итоге, по её словам, даже близкие не сразу узнавали её, а друзья оставались просто потрясены изменением внешности.

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

Если раньше у Джанны была депрессия и люди над ней издевались, то теперь она стала счастливой и даже известной. В «Инстаграме» на неё подписано 170 тысяч человек, которым она советует упражнения для похудения. Например, такой комплекс:

  • планка (1 минута);
  • становая тяга (1 минута);
  • альпинист (1 минута);
  • выпады (2 минуты);
  • ягодичный мостик (2 минуты);
  • подъём ног (15 раз)

Всё это в четыре подхода.

Вот как это делает сама Джанна:

Кроме того, Джанна недавно снялась в американском криминальном сериале Mob Mentality, где сыграла уже вовсе не дурнушку.

Люди всегда спрашивают меня, что я делаю сейчас, когда моё путешествие по снижению веса завершено. Я говорю им, что это путешествие никогда не заканчивается.

Так актриса написала в одном из последних постов в «Инстаграме», на котором она приседает со штангой внушительного размера.

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