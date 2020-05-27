Американка Джанна Шортино похудела на 50 кг ради того, чтобы стать актрисой

Преображение, в которое тяжело поверить. Зато теперь она получает роли, которые ей нравятся.

Джанна Шортино жила в Нью-Йорке и мечтала стать актрисой. Но добиться серьёзных ролей ей не удавалось из-за лишнего веса. Во время прослушиваний она всегда чувствовала, что её судят только по внешности, а не по актёрскому мастерству. Лишь иногда её брали на эпизодические роли, где по сценарию должна была появляться не особо привлекательная девушка.

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

«Когда мне было 18 лет, у меня был диагностирован синдром поликистозных яичников из-за лишнего веса. Я с ним всегда боролась и пробовала разные диеты, но это не помогало», – рассказала Джанна в интервью the Sun.



Поворотным моментом в жизни актрисы стала главная роль в мюзикле «Лак для волос» (Hairspray). Шоу построено вокруг обаятельной толстушки, которая, несмотря на все предубеждения окружающих, идёт к своей мечте и становится танцовщицей. После того как мюзикл закончился, Джанна вдохновилась на решительные действия. Она сделала операцию желудка.

«Мне вырезали часть желудка, что сделало меня менее голодной. Я не хочу, чтобы это звучало легко, потому что мне было непросто. За шесть месяцев до операции я сдала серию анализов, и мне пришлось пройти психологические тесты. А ещё работала с диетологом и перешла на жидкую диету до операции. Тем не менее это было лучшее решение в моей жизни, – сказала актриса.



За последующие 10 месяцев работы над собой актриса сбросила 50 килограммов!

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

Девушка тренировалась по пять раз в неделю и полностью пересмотрела свою диету. Она стала питаться рыбой и овощами, а пить только воду (позже стала употреблять ещё курицу). В итоге, по её словам, даже близкие не сразу узнавали её, а друзья оставались просто потрясены изменением внешности.

Фото: instagram.com/gi_sciortino/

Если раньше у Джанны была депрессия и люди над ней издевались, то теперь она стала счастливой и даже известной. В «Инстаграме» на неё подписано 170 тысяч человек, которым она советует упражнения для похудения. Например, такой комплекс:

планка (1 минута);

становая тяга (1 минута);

альпинист (1 минута);

выпады (2 минуты);

ягодичный мостик (2 минуты);

подъём ног (15 раз)

Всё это в четыре подхода.

Вот как это делает сама Джанна:

Кроме того, Джанна недавно снялась в американском криминальном сериале Mob Mentality, где сыграла уже вовсе не дурнушку.

Люди всегда спрашивают меня, что я делаю сейчас, когда моё путешествие по снижению веса завершено. Я говорю им, что это путешествие никогда не заканчивается.

Так актриса написала в одном из последних постов в «Инстаграме», на котором она приседает со штангой внушительного размера.