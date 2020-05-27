Бодипозитив – не только про лишний вес. Успешные блогеры это доказали

Движение бодипозитива – один из самых резонансных и неоднозначных трендов последних лет. Борьба за право каждого человека выглядеть так, как ему хочется, не опасаясь общественного порицания, многими сторонниками традиционных стандартов воспринимается в штыки. Последователей бодипозитива упрекают в пропаганде нездорового образа жизни и нежелании работать над собой.

Однако принятие своего тела со всеми изъянами и недостатками вовсе не означает отказ от тренировок, лишний вес или неопрятный внешний вид. Успешные блогеры объявили войну стереотипам и на собственном примере доказывают, что через бодипозитив можно добиться привлекательного внешнего вида.

Королевы плюс-сайза. Почему модели в теле выглядят привлекательно Оказывается, можно тренироваться на износ и не худеть!

Как блогер Саша Митрошина обрела идеальную фигуру через бодипозитив

Долгие годы в обществе культивировалось мнение, что привести себя в порядок можно только через труд, боль и преодоление. Многие методики похудения заставляют человека возненавидеть своё неидеальное тело, но такая мотивация подходит далеко не всем. Чаще люди пугаются трудностей и отказываются от тренировок, обрастая всё новыми комплексами. Бодипозитив предлагает альтернативу – любить свою фигуру и тренироваться в удовольствие.

За жизнью популярного блогера Саши Митрошиной следят 2,7 млн человек. Значительная часть её публикаций посвящена проблемам погони за навязанными стандартами. Девушка с детства занималась карате и не испытывала проблем с лишним весом, но в 19 лет на фоне стресса села на жёсткую диету. Затем был срыв, резкий прирост килограммов, снова серьёзные ограничения в еде и изнурительные тренировки. Саша была знакома с идеями бодипозитива, но долго не могла применить их к себе – слишком силён был шаблон о том, что каждая девушка должна быть стройной.

Внутренняя гармония и хорошее самочувствие пришли к Митрошиной вместе с пониманием, что культурные штампы и навязанные стандарты красоты подавляют её внутренний потенциал. Со временем девушка перешла на интуитивное питание, которое советует прислушиваться к собственному организму и перед каждым приёмом пищи спрашивать себя: «Что я хочу?» и «Как я буду после этого себя чувствовать?».

Спустя полгода после смены приоритетов и принятия себя Митрошина вернулась к тренировкам, однако изменила подход к занятиям. На смену ежедневным пробежкам по 6-10 км, не приносившим удовольствия, пришли три силовые тренировки в неделю. Сложные упражнения со штангами и гантелями подойдут не каждому, но Саша на них и не настаивает. Она убеждена, что нужно выбирать тот вид физической активности, который не угнетает и приносит удовольствие. По признаю блогера, она влюбилась в тренажёрный зал, поскольку занималась в кайф и не стремилась к конкретному результату любой ценой.

Отклонение в другую сторону. Слишком худая Аня Протасова

О том, что бодипозитив – это не только про людей в теле, наслаждающихся собственной полнотой, говорит и пример Анны Протасовой. На карьеру блогера врача-стоматолога из Беларуси вдохновила как раз Саша Митрошина. Сейчас у Ани, известной в интернете как reira_reira, более 3 млн подписчиков.

Во многом такой популярности способствовал откровенный рассказ об опыте борьбы с анорексией и тяжёлым восстановлением после болезни. Сейчас Анна весит 45 кг при росте 164 см. Девушка приняла свою худобу и не стремится к набору массы, но при этом активно занимается кроссфитом и старается делать тело более рельефным. Своих подписчиков Анна в том числе учит справляться с комплексами по поводу низкого веса и маленькой груди.

Как Туся из деревни прославилась благодаря бодипозитиву

С похожими проблемами сталкивалась и юная блогер из деревни по имени Туся. Девушка самостоятельно справилась с расстройством пищевого поведения, набрала за год 16 кг и теперь активно продвигает в массы идеи бодипозитива.

Стандарты красоты – я вас ненавижу.

Так открыто заявляет юный блогер с аудиторией в 1 млн подписчиков, а её проект «Со мной всё так» вызвал резонанс в интернете. Туся выступает против изнурительных тренировок, но поддерживает форму благодаря йоге.

Без прикрас. Честная Таня Минт

Позитивный фитнес-блогер Татьяна Минт активно занимается спортом и называет себя фитнес-инфлюенсером. Девушка сталкивалась с безуспешными попытками сбросить лишний вес, перенесла расстройство пищевого поведения, но смогла принять себя и научиться тренироваться в удовольствие. Татьяна подкупает пользователей своей искренностью и натуральностью.

Эти девушки уже вдохновили на занятия спортом тысячи людей, комплексующих из-за несоответствия общепринятым стандартам. Их пример показывает, что любить себя – не значит ничего не делать.