Беги, Форрест, беги. 10 фильмов о беге, которые стоит посмотреть

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Бег ежедневно увлекает новых людей и затягивает в большой клуб любителей этого вида активности. Это стало возможным, в том числе потому что культура бега получила отражение в кино. Мы собрали 10 лучших фильмов о людях, которые мчались к цели. Если вам не хватает мотивации, посмотрите кино из этого списка.

Сила воли (Race, 2016)

Рейтинг IMDb: 7,1

Фильм основан на реальных событиях и посвящен знаменитому темнокожему спортсмену Джесси Оуэнсу. За счет упорства Джесси пробился на Олимпиаду, которая проходила в 1936 году в Германии. На тот момент немецкая пропаганда уже отзывалась о темнокожих, как о низшей расе. Выход Джесси Оуэнса на беговую дорожку в Берлине стал намного большим, чем просто борьба отдельно взятого спортсмена за медаль.

Кадр из фильма «Сила воли»

Марафон (De Marathon, 2012)

Рейтинг IMDb: 7,5

Голландская комедия про четырёх автомехаников. Эти мужички не то чтобы много работали (больше развлекались, выпивали и курили) и в какой-то момент обнаружили бумаги от налоговой. Требовалось выплатить 40 тысяч евро – иначе главные герои теряли работу в гараже. Четыре автомеханика решили, что от банкротства их спасёт победа в роттердамском марафоне.

Кадр из фильма «Марафон»

Огненные колесницы (Chariots of Fire, 1981)

Рейтинг IMDb: 7,2

История двух бегунов, которые представляли Великобританию на Олимпиаде в Париже в 1924 году. Один – еврей из Кембриджского университета, а другой – шотландский миссионер. Фильм основан на реальных событиях и построен на культурном противостоянии двух атлетов.

Кадр из фильма «Огненные колесницы»

Беги, толстяк, беги (Run Fatboy Run, 2007)

Рейтинг IMDb: 6,6

Британская комедия о человеке, который сбежал с собственной свадьбы. Спустя несколько лет главный герой попробовал вернуть девушку именно с помощью бега. А точнее, за счёт участия в лондонском марафоне. Спойлер: в фильме много неуклюжих падений. Очень много.

Кадр из фильма «Беги, толстяк, беги»

Я – Болт (I am Bolt, 2016)

Рейтинг IMDb: 7,1

Биографический фильм про Усэйна Болта – величайшего легкоатлета XXI века. В съёмках принимали участие знаменитости, в том числе футболист Пеле и теннисистка Серена Уильямс. В кино использованы уникальные архивные видео, что позволило создать портрет спортсмена. О Болте рассказывают его родители, менеджер и даже школьный наставник.

Кадр из фильма «Я – Болт»

День, когда Болт стал величайшим. Удивительный рекорд на чемпионате мира Учёные посчитали, что ямаец в прямом смысле больше летел, чем бежал.

Миля Джерико (The Jericho Mile, 1979)

Рейтинг IMDb: 7,3

Рейн Мёрфи получил пожизненный срок в тюрьме за убийство. В колонии он держался отдельно от других заключённых и увлекался бегом. Когда он пробежал милю быстрее четырёх минут, то тюремное начальство обратило внимание на способности Мёрфи и предложило ему принять участие в Олимпиаде.

Кадр из фильма «Миля Джерико»

Префонтейн (Prefontaine, 1997)

Рейтинг IMDb: 6.8

Стив Префонтейн – именно этот человек создал бум на увлечение бегом в 1970-х. Его судьба получилась во многом драматичной, но вместе с тем легендарной. Как одарённый парень шёл к цели, рассказывают глазами его тренера Билла Деллинджера, а главную роль сыграл Джаред Лето.

Кадр из фильма «Префонтейн»

Святой Ральф (Saint Ralph, 2004)

Рейтинг IMDb: 7,3

Ральф – 14-летний подросток с проблемами, свойственными этому возрасту. Однако его жизнь никогда не была простой – отец был убит во время Второй мировой, а мать оказалась в больнице в коме. Чтобы помочь ей, он пробует победить в Бостонском марафоне 1954 года. Трогательная комедия, которая получила целый ряд премий.

Кадр из фильма «Святой Ральф»

Атлет (The Athlete, 2009)

Рейтинг IMDb: 6,7

Фильм посвящён Абебе Бикиле – первому в истории темнокожему олимпийскому чемпиону, который представлял Африку. Он в 1960-м выиграл золотую медаль в Риме, преодолев всю дистанцию босиком. Причём сын пастуха попал на Олимпиаду во многом случайно и на тот момент был никому не известен.

Фото: Getty Images

Приговорённый. Как босоногий марафонец поразил мир на Олимпиаде После удивительной победы Абебе Бикилу на родине едва не казнили. Но император помиловал чемпиона, и он завоевал второе золото.

Форрест Гамп (Forrest Gump, 1994)

Рейтинг IMDb: 8,8

Одна из лучших картин в истории кино. Главный герой несколько раз пробегает США вдоль – от берега Атлантики до берега Тихого океана. Фраза «Беги, Форрест, беги» стала мемом и встречалась во многих фильмах. Первый раз она звучит, когда Форест в детстве удирал от хулиганов и его скобы на ногах разлетелись – эта сцена считается культовой.

Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Надеемся, просмотр этих фильмов не даст вам ещё больше заскучать по бегу в условиях самоизоляции. Тем более пробежки в парках уже разрешены, главное – соблюдать график и не забывать про защиту.