20 мифов о фитнесе и питании, которые мешают вашему прогрессу

На пути к идеальному телу легко столкнуться с заблуждениями, которые звучат убедительно, но в реальности мешают прогрессу. Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева, более известная как Таня TGYM, знает практически всё о тренировках, правильном питании и работе над собой в целом. В начале спортивного пути девушка долгое время и сама верила во многие мифы, а сейчас поделилась 20 из них на своём YouTube-канале. Берите на заметку и не оступайтесь!

Сериалы до утра и обилие калорий. Как не набрать вес, сидя дома на самоизоляции Фитнес-блогер Таня TGYM считает, что провести время с пользой и подготовиться к лету вполне реально.

Миф 1. Нельзя есть после 18:00

Существует мнение, что отказ от еды вечером способствует похудению. Однако в некоторых случаях он не только не поможет, но и навредит. Из-за такого режима образуется большой промежуток времени, когда организм голодает. И, весьма вероятно, неподготовленный человек отважно продержится пару-тройку часов, а к полуночи потянется к холодильнику.

Как правильно? Есть после 18:00 можно, но ужин не должен быть тяжёлым и вредным. Желательно, чтобы он состоял из белковых продуктов и салатов, зелени.

Миф 2. Нельзя запивать еду

Вокруг этого мифа до сих пор ведутся дискуссии. Сторонники отказа от воды во время приёма пищи считают, что жидкость разбавляет желудочный сок и мешает еде перевариваться.

Как правильно? Запивать еду — нормально. Только в идеале нужно делать это именно водой, а не сладкими, газированными напитками. Есть и ещё один нюанс: жирную пищу, которую по-хорошему лучше вовсе исключить из рациона, не стоит запивать холодной водой.

Фото: istockphoto.com

Миф 3. Нельзя есть после тренировки

К сожалению, этот миф распространяют даже некоторые тренеры в фитнес-центрах. И всё же ошибочно думать, что еда испортит все результаты работы в зале, а при условии голода жир непременно начнёт сжигаться.

Как правильно? После интенсивного тренинга у вас обязательно должен быть либо полноценный приём пищи, либо как минимум перекус.

Миф 4. Жиры — это всегда плохо

Отсюда вытекает популярность продуктов с низким содержанием жира или вовсе обезжиренных. Особенно среди девушек, которые только начинают похудение и ещё мало в чём разобрались методом проб и ошибок.

Как правильно? Не стоит избегать жиров в питании. Правильные, полезные жиры важны в любом рационе, особенно в женском. Их источником являются рыба, авокадо, оливковое масло, орехи.

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Миф 5. Белки — это всегда хорошо

Признаемся, об этом мифе мы решили рассказать вами сами, вдохновившись предыдущим. Белки — это главный строительный материал для мускулатуры и тканей в целом. Однако пытаться вместить в рацион как можно больше белковых продуктов, ущемив количество жиров и углеводов, — плохая идея.

Как правильно? Чрезмерное употребление белка приводит к интоксикации организма, нарушению углеводного обмена, повышенной утомляемости, проблемам с почками и другим неприятным последствиям. Чтобы этого избежать, нужно сочетать в рационе все необходимые компоненты: и белки, и жиры, и углеводы. Их стоит искать не во вредной еде, а в качественной.

Миф 6. Без спортивного питания не будет результата

Если вы посещаете спортивный зал, то наверняка хоть раз беспокоились о том, что без протеина ваши результаты не будут впечатляющими: вы не сможете похудеть или набрать мышечную массу.

Как правильно? Безусловно, спортпит хорошо дополняет обычный рацион, но ключевое слово здесь — «дополняет». Без протеина можно обойтись, если меню продуманное и качественное, а тренировки — регулярные и подразумевают постоянную прогрессию.

Фото: istockphoto.com

Миф 7. Нельзя пить во время тренировки

Татьяна отметила, что миф о питьевом режиме чаще всего слышит от девушек, которым так порекомендовал персональный инструктор. В ответ блогер советует: «Бегите от этого тренера!»

Как правильно? Обезвоживание во время занятий крайне опасно, потому что мы потеем и организм теряет жидкость. Каждые 10-15 минут тренинга нужно пить обычную воду или, если это необходимо, немного разбавленную с BCAA.

Миф 8. Тренажёрный зал только для мужчин

Возможно, звучит сумбурно, но в это утверждение и в правду верит большое количество девушек. По их мнению, железные тренажёры, гантели, гири и штанга непременно сделают фигуру маскулинной.

Как правильно? Лучше избавиться от предвзятого отношения к каким-либо видам тренинга и не делить спорт на мужской и женский. Если вам нравится бегать, заниматься аэробикой — продолжайте в том же духе. А если тянет к силовым тренировкам с весом, забудьте о стереотипах: тело не станет перекаченным, если вы того сами не захотите.

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Миф 9. Весы всегда говорят правду

Многие привыкли ориентироваться на показания весов при похудении или наборе мышечной массы. А когда цифры начинают скакать и, более того, периодически увеличиваться, мы невольно расстраиваемся.

Как правильно? Показания весов могут быть обманчивыми. Взяв в пример двух девушек с одинаковым весом, вы удивитесь, насколько разное у них может быть телосложение. Ведь килограмм жира занимает в четыре раза больше пространства, чем мышечная ткань. Поэтому куда достовернее ориентироваться на отражение в зеркале и параметры в сантиметрах.

Миф 10. Тренироваться нужно каждый день

Мысль о том, что для достижения быстрого результата нужно тренироваться ежедневно, очень навязчива. На деле без отдыха мы просто не выдержим столь колоссальную нагрузку: ни морально, ни физически.

Как правильно? После тренировки необходимо позволить себе на 1-2 дня забыть о спорте. Так мышцы успеют восстановиться, а вы попросту наберётесь энергии и душевных сил.

Фото: istockphoto.com

Миф 11. Жир сжигается локально

Если у вас есть недовольство своим телом, то наверняка на нём найдётся место, которое не устраивает вас больше всего. Часто можно услышать такие фразы: «Хочу убрать жир с живота», или «избавиться от боков», или «сделать руки менее дряблыми». Но локальное жиросжигание невозможно.

Как правильно? Не стоит зацикливаться на одной проблемной зоне. Намного эффективнее работать комплексно: включить в план силовые тренировки на все группы мышц, кардионагрузку и следить за питанием.

Миф 12. Чем дольше тренировка, тем лучше

Казалось бы, чем продолжительнее тренинг, тем больше упражнений, повторов и подходов в него можно вместить. А уж это, пожалуй, гарант прогресса! Но дела обстоят иначе.

Как правильно? Здесь работает тот же принцип, что и с перетренированностью, — не перебарщивайте. Занятие должно быть грамотно распланировано, а его оптимальная продолжительность составляет 40-60 минут в зависимости от сложности.

Фото: istockphoto.com

Миф 13. Если чаще качать пресс, быстрее увидишь кубики

В погоне за рельефом ошибочно делать акцент на ежедневных тренировках. Так мышцы не будут успевать восстанавливаться, а без должного питания жировая прослойка никуда не исчезнет.

Как правильно? Не зря говорят, что пресс делается на кухне. Отказываться от упражнений на мышцы живота, конечно же, не надо. Но нужно понимать, что кубики проявятся, только когда уменьшится жировая прослойка во всём теле. Это возможно только при привальном рационе и дефиците калорий.

Миф 14. Длительное кардио полезно

Это достаточно спорный миф. Татьяна рассказала, что изучала многие научные исследования, которые говорят о вреде длительного кардио для организма, в частности для суставов. Однако опыт профессиональных бегунов может доказать обратное.

Как правильно? Если вы не метите в ряды первоклассных марафонцев, лучше руководствоваться безопасным принципом: всего должно быть в меру. Кардионагрузку стоит включать в тренировочный план, но только так, чтобы не загонять себя до боли в боку и зашкаливающего пульса. До 15-20 минут бега в среднем темпе — оптимальный вариант.

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Миф 15. Пот — это жир

Нет, это не шутка. Есть абсурдное мнение, что когда мы потеем, то вместе с влагой организм покидает жир.

Как правильно? В процессе потоотделения тело теряет только жидкость. Прямо после занятия цифра на весах действительно может уменьшиться на пару сотен граммов, но это объяснятся утратой воды, а не жира.

Миф 16. Без пота нет результата

Ещё один миф, касающийся пота. Будто бы без обильного потоотделения во время тренинга прогресса в похудении не будет.

Как правильно? Процесс потоотделения индивидуален у каждого человека: одни теряют огромное количество жидкости во время физических нагрузок, пока у других выступает лишь капля пота на лбу. Это не значит, что вторая группа людей не сможет похудеть.

Фото: istockphoto.com

Миф 17. Для тонкой талии нужно качать косые мышцы

Блогер и сама раньше верила в это утверждение. Поэтому по вечерам она качала косые мышцы живота с гантелями, выполняла наклоны с утяжелением. И всё это исключительно в погоне за тонкой талией.

Как правильно? От проработки косых мышц талия не будет сужаться. Сами мышцы, наоборот, будут утолщаться и становиться крепче, особенно если вы используете дополнительный вес.

Миф 18. Тренажёрка эффективнее домашних тренировок

Как раз то, чем были обеспокоены поклонники фитнеса во время длительной самоизоляции. Так как у многих дома нет продвинутого инвентаря, который в обилии есть в тренажёрном зале, кажется, что занятия в собственной комнате менее эффективны.

Как правильно? Тренируясь в домашних условиях, можно добиться потрясающих результатов. В этом убедились и мы за последние два месяца, и сама Таня. Она на протяжении пяти лет снимает видео с тренировками в квартире. Но есть и нюанс: для наращивания мышечной массы в большинстве случаев всё же нужен дополнительный вес, поэтому придётся покупать или инвентарь, или абонемент в зал.

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Миф 19. Нет боли — нет результата

Возможно, популярная англоязычная фраза «no pain, no gain» звучит слишком убедительно. Однако тренировку без крепатуры никак нельзя назвать напрасной.

Как правильно? Если вы качественно выполняли упражнения и, соотвественно, включали в работу мышцы, тратили калории, это непременно принесёт результат. Даже если после занятия тело не болит. Однако организм со временем привыкает к нагрузке, так что для прогрессии необходимо разнообразить список упражнений, увеличивать вес, количество подходов или повторений.

Миф 20. Существуют универсальные программы тренировок и питания

Программы тренировок и диеты звёзд, опубликованные в интернете, доступны каждому. Но далеко не всем они подходят. В лучшем случае такой «универсальный» план просто не повлечёт за собой прогресс, а в худшем навредит здоровью.

Как правильно? Нагрузки и план питания следует подбирать с учётом индивидуальных особенностей: целей, телосложения, образа жизни, наличия проблемных зон и состояния здоровья. Тем более если у вас есть выявленные проблемы, травмы или непереносимость определённых продуктов.

Подробный разбор мифов о фитнесе и питании можно посмотреть в видео-ролике на канале Тани TGYM.

А пока вы пытаетесь разобраться во всех существующих мнениях и избавляетесь от заблуждений, помните одно простое правило: прислушивайтесь к своему организму и равняйтесь на личные ощущения.