Выбор блогеров: стильные трендовые кроссовки в 2020 году

Ритм города уже давно заставил нас сменить не самую удобную обувь на кеды и кроссовки. Мы научились сочетать их с чем угодно и добавлять в любой образ. Спортивную обувь теперь делают даже красивее, чем самые нарядные туфли или ботинки.

Сегодня о трендовых и популярных моделях мы узнаём из социальных сетей. Если заглянуть в «Инстаграм», можно увидеть тысячи вариантов образов с новыми или же, наоборот, классическими моделями кроссовок в необычных сочетаниях. Мы нашли шесть самых популярных моделей 2020-го.

New Balance 530

Эту модель вы наверняка могли видеть в «инстаграмах» стилистов и модных блогеров. New Balance обратились к архивам и переиздали свою знаменитую пару в духе 2000-х. Теперь без них не обходится практически ни одна стрит-стайл фотография. Что ж, это заслуженно. Пара отлично сочетается со спортивными образами, разбавляет кэжуал и даже придаёт акцентную изюминку строгим нарядам.

Цена: от 10 тыс. рублей

Nike Air Force 1

Эти кроссовки стали настолько классическими, что уже, наверное, никогда не выйдут из моды. На дворе 2020, а мы вновь говорим о модели, ворвавшейся на показы прямо с баскетбольных площадок 1982 года. Кожаная версия отлично смотрится в белом цвете, аккуратно выглядит на ноге и становится базой в любом обувном гардеробе.

Цена: от 8 тыс. рублей

High-top кеды Converse Chuck Taylor

Ещё одни баскетбольные красавцы вошли в мир уличной моды. Сегодня эти кеды носят стилисты, fashion-редакторы, блогеры, знаменитости. У такой обуви множество вариантов сочетаний. Например, вы можете создать романтичный образ с юбкой или платьем, расслабленный с джинсами или, опять же, добавить спортивную деталь в классический образ.

Цена: от 5 тыс. рублей

Gucci Tennis 1977

Когда Алессандро Микеле изучал архивы итальянского модного Дома, в его голове зародилась идея перезапустить ретро-модель Gucci Tennis 1977. Скажу честно, отличная была идея! Эта унисекс-модель выпущена в семи вариациях: три базовых (чёрная, бежевая и бирюзовая) из холста, три с фирменной монограммой GG и ещё одна коричневая модель с монограммой и рисунком Микки Мауса. Выглядит очень стильно.

Цена: от 40 тыс. рублей

Oversized Alexander McQueen

В этом сезоне можно было увидеть много примеров обуви на массивной платформе. Такие модели всё ещё в тренде. Одна из самых удобных, практичных и популярных – у Alexander McQueen. Выигрышное сочетание – с джинсами и, например, классическим жакетом, или в total джинсовом луке. Этим и пользуются блогеры.

Цена: от 29 тыс. рублей

Vans Old Skool

Классический old school дизайн кед для скейтбординга, текстильный верх и узнаваемая белая полоска сбоку — это сочетание делает модель Vans Old Skool уникальной. Ведь как бы еще она могла держаться на вершине популярности в течение стольких лет?

Цена: от 4 тыс. рублей

Кроссовки успешно укоренились в уличной моде и сегодня даже в сочетании с платьями выглядят не так необычно, как ещё лет 10 назад. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в ваши классические образы необычные спортивные элементы в виде ярких или массивных моделей обуви. Ну и не забывайте про ретро – пока дизайнеры перебирают архивы, может быть стоит перебрать чердак?