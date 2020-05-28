Секреты чемпионок: что означают самые эффектные татуировки в российском спорте

Именитые атлеты, выигрывающие чемпионаты мира и Олимпиады, – такие же люди, как и мы с вами. Они хотят самовыражения не только на спортивных площадках, но и в обычной жизни. А уж о девушках-спортсменках и говорить не нужно: они всегда хотят выглядеть превосходно.

Одно из возможных средств самовыражения – эффектные татуировки. Далеко не все решаются их делать. Но те чемпионки, которые всё-таки рискнули, явно сделали это не зря, ведь рисунки на теле отлично дополняют их образы. Мы собрали семь самых эффектных татуировок и раскрыли их секреты.

Бабочки Анастасии Давыдовой

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и генеральный секретарь олимпийского комитета России Анастасия Давыдова – обладательница одной из самых изящных татуировок в мировом спорте. Всю спину от левого плеча до правого бедра спортсменки пересекает вереница из 17 бабочек разных цветов, форм и размеров. К сожалению, снимки, на которых виден рисунок полностью, слишком откровенны. Но одна из бабочек виднеется и на фото из повседневной жизни.

Анастасия сделала татуировку в 2004 году. Смотрится она очень эффектно, особенно на снимках для модных журналов. Однако на соревнованиях зрители бабочек практически никогда не видели. Всё дело в том, что девушка на время выступлений замазывала тату тональным кремом.

Джунгли Светланы Крючковой

Часто бывает так, что человек, который нанёс на кожу один рисунок, хочет всё новых и новых татуировок. История волейболистки Светланы Крючковой – тому подтверждение.

Фото: РИА Новости

В честь победы на чемпионате мира в 2006 году девушка набила на правой руке цветную пантеру. А уже через несколько лет животное оказалось в настоящих джунглях. Одиночное тату превратилось в целый «рукав». Выглядит впечатляюще!

Фото: РИА Новости

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Крылья Светланы Кузнецовой

Ещё одна любительница татуировок в российском спорте – именитая теннисистка Светлана Кузнецова. На её коже с полдюжины различных рисунков и надписей, нанесённых в разное время. Есть купидон на груди, звезда на предплечье, надписи «Боль не убивает меня, я убиваю боль», «Только Бог нам судья» на руках. Но самое завораживающее, пожалуй, – это крылья на спине.

«Татуировка – это очень личное. И каждым она воспринимается по-разному. У меня разные татуировки, и я не очень люблю их обсуждать. Каждая из них для меня что-то означает. Я воспринимаю их как часть себя, часть истории. Но не стоит думать, что я каждый раз читаю, что написано у меня на запястье», – призналась Светлана в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

Символы Ляйсан Утяшевой

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева также нанесла на кожу сразу несколько татуировок. Причём большинство из них по-настоящему загадочны. На шее спортсменки есть надпись Successful, то есть «успешная». Но есть и более интересная трактовка этой надписи. Долгое время талисманом юной атлетки были подаренные ей духи Success, и так Ляйсан всегда помнит о них.

На правой руке спортсменки – шестиконечная звезда, на левой – чёрная пантера. А на животе – глаз с крыльями – оберег спортсменки, который она нанесла в 16 лет, тайком от мамы.

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Роза и олимпийская эмблема Яны Кудрявцевой

Гимнастка Яна Кудрявцева также не устояла перед соблазном сделать небольшую татуировку. На левом запястье спортсменки сразу два рисунка.

На одной стороне – цветок розы, на другой – эмблема Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где девушка завоевала серебряную медаль.

Тигр Анастасии Савченко

Российская прыгунья с шестом Анастасия Савченко известна поклонникам лёгкой атлетики не только победой на Универсиаде в Казани, но и великолепной татуировкой. На спине девушки красуется тигр. Но фотографам нужно постараться, чтобы его запечатлеть.

Фото: РИА Новости

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Дракон Анастасии Яньковой

Российскую участницу боёв ММА Анастасию Янькову многие считают самой красивой девушкой в мире смешанных единоборств. Наверняка поклонников привлекают многочисленные татуировки на теле спортсменки. А Настя всё продолжает набивать их!

Восемь лет назад рисунков было лишь четыре: цитата Мохаммеда Али «Порхать как бабочка, жалить как пчела», ключ, любимый цветок – лотос, а также девушка-дракон на руке.

За следующие годы появилось ещё несколько изображений. Самое сильное из которых – карп, взбирающийся вверх по водопаду. Это символ преданности избранному в жизни пути, трудолюбия и самоотдачи. Анастасия начала делать эту татуировку после первого поражения на профессиональном ринге. Из последнего – любимые спортсменкой змеи на спине. Хотя есть ощущение, что совсем скоро девушка покажет всем что-нибудь ещё.