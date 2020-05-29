Наш ответ Голливуду. Как Валерия сохраняет стройность в 52 года

Народной артистке России Валерии недавно исполнилось 52 года, а она по-прежнему выглядит скорее как подросток, а не умудрённая жизненным опытом мать троих детей. Стройная, яркая и пластичная певица не скрывает, как ей удаётся проносить молодость сквозь года – она часто даёт интервью по этому поводу и делится видео тренировок с подписчиками в «Инстаграме».

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Йога – лучший спорт

Валерия признаётся, что на протяжении жизни её вес практически не меняется. «Как была 55 кг в 18 лет, так и сейчас», — говорит певица. Но к спорту она поначалу была равнодушна – все силы девушка отдавала музыкальной школе. Правда, её всегда завораживала пластика гимнасток и балерин, и она ещё в детстве с лёгкостью садилась на шпагат. Но по физкультуре всё равно имела стабильный «трояк», и серьёзно включилась в спорт только после того, как поняла, что рискует остаться без золотой медали. В старших классах она увлеклась модной в те времена аэробикой и в итоге подружилась со спортом на всю жизнь.

Девушка перепробовала все виды фитнеса, даже бодибилдинг, но в итоге остановилась на йоге. Все премудрости она изучила дома по видеоурокам, выкраивая любую свободную минутку в загруженном графике.

Я рекомендую йогу всем, независимо от возраста и образа жизни. Благодаря йоге сегодня я ощущаю себя в лучшей физической форме, чем в свои 17 лет. Я лучше знаю своё тело, ощущаю себя более пластичной и сильной. Йога оказывает фантастическое воздействие на внутренне состояние и добавляет внутренних сил.

Так рассказывает певица в интервью журналу Hello. Она настолько увлечена йогой, что даже написала книгу «Йога с Валерией. Секреты красоты и стройности».

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При этом Валерия всё равно старается регулярно посещать спортзалы и бегать по утрам. Время для спорта она находит даже на гастролях и занимается 4-5 раз в неделю. Сейчас, на карантине, и того больше. «Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования», — написала певица в «Инстаграме».

Зелёный чай и кефирные дни

«Моя стройность – это вовсе не дар природы. Чтобы хорошо выглядеть, приходится прикладывать массу усилий – это и физические нагрузки, и, конечно же, строгое соблюдение принципов правильного питания. Я исключила из рациона жареное, копчёное, сладкое, мучное, отказалась от сливочного масла, не ем в один прием белковые и углеводные продукты. Раз в неделю устраиваю разгрузочные кефирные дни. Режим питания предпочитаю дробный, 5-6 раз в день маленькими порциями», — делится секретами стройности певица. К этому можно добавить, что певица совершенно равнодушна к алкоголю и не притрагивается к сигаретам.

Валерия никогда не пропускает завтрак – утром она предпочитает творог или кашу, пьёт много воды и зелёного чая, а ужинает очень рано – артистка давно приучила себя не есть после шести. Сладости она предпочитает натуральные – мёд в сотах, свежие фрукты и сухофрукты, например яблочные чипсы. Основной же её рацион составляют свежие и тушёные овощи, рыба, морепродукты, телятина и курица.

Иногда она может позволить себе вольности – например, в отпуске или на семейном застолье. Может, побаловать себя долькой чёрного шоколада с чаем. Если вдруг надо срочно скинуть несколько кило, садится сесть на диету. Раньше она вообще ими увлекалась, но сейчас старается питаться умеренно: «Любая диета, особенно моно, нарушает привычный баланс в организме, сбивает работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому и к белковой я прибегаю крайне редко, а от остальных вообще отказалась».

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Хорошие гены

Конечно, все люди разные, и на старение влияет не только наш образ жизни и состояние здоровья, но и гены. Несомненно, Валерия вкладывает много труда в свой внешний вид и является сторонником здорового образа жизни, но некоторым от природы дано сохранять молодой вид до самой старости. Нам кажется, Валерии в этом плане повезло, и её труд помножился на изначально хорошие гены. Именно это сочетание факторов и позволяет ей выглядеть так молодо.

Бабушка певицы дожила до 100 лет и оставалась активной и бодрой до самой смерти. То же самое можно сказать о её маме, которой недавно исполнилось 82 года. Галина Николаевна ведёт активный образ жизни, много путешествует, а недавно сбросила десяток кило, начав питаться по методикам дочери. Надо отметить, что Валерия поразительно похожа и на маму, и на бабушку.

Разве можно дать этой цветущей женщине 82 года? Конечно, на девочку она уже не похожа, но и немощной старушкой её тоже не назовёшь. А какая красотка она была в молодости! Вылитая Валерия – те же глаза, овал лица и сияющая улыбка.

Уход за кожей и никаких пластических хирургов

Валерия признаёт, что после 30 без услуг профессиональных косметологов не обойтись. Каждые два месяца она ходит на процедуры плазмолифтинга и лазерного лифтинга, а в промежутках тщательно ухаживает за кожей в домашних условиях. А ещё она гордится тем, что не делала пластических операций. «Да, можно сделать пластику, «завязав» кожу на затылке. Но лёгкую походку, изящную осанку, здоровые суставы — в общем, всё то, что отличает молодых, — вам не подарит ни один хирург», — рассказывала певица в интервью «7 дней».

Регулярные процедуры, хорошее очищение, правильно подобранные крема, маски для лица и полноценный сон – вот основные принципы Валерии по уходу за кожей. Плюс, естественно, Валерия бережёт кожу от воздействия ультрафиолета и летом пользуется средствами с SPF. Всё это позволяет ей отлично выглядеть даже без макияжа.