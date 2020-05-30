Дерзкая Белла и растолстевший Джейкоб: как изменились актёры из «Сумерек» за 12 лет

В 2008 году мир кино покорил фильм «Сумерки», который сделал вампирскую тему популярной на годы вперёд. Главные герои картины стали известными во всём мире, а образы Эдварда, Беллы и Джейкоба возвели практически в культ. Каждый второй подросток хотел быть похожим на кого-то из них. С тех пор прошло практически 12 лет. Что же стало со звёздами «Сумерек» сейчас?
Белла: бисексуальная пацанка Кристен Стюарт
Калифорнийская девушка Кристен пришла в «Сумерки» уже состоявшейся актрисой, хотя и не широко известной. Тем не менее, к 18 годам, когда начались съёмки саги, она успела поработать не менее, чем в 10 картинах. Стюарт сотрудничала с легендарным режиссёром Дэвидом Финчером, а многие голливудские звёзды уже тогда отмечали, что из этой девчонки получится толк.
«Сумерки», конечно, стали большим прорывом, а роль Беллы – путёвкой в роскошную жизнь. К слову, на эту же роль претендовала Дженнифер Лоуренс, но Кристен легко превзошла конкурентку. После «Сумерек» Стюарт продолжила сниматься в хороших фильмах, а недавно попробовала себя и в роли режиссёра.
Фото: Getty Images
Но девушка в последние годы известна не столько успехами в кино, сколько скандальными подробностями личной жизни. Сначала её уличили в интрижке с женатыми режиссёром Рупертом Сандерсом, а в 2016 году Кристен официально объявила о том, что бисексуалка. Она успела закрутить роман с дизайнером Алишей Каргайл, французской актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл.
Выглядит девушка стройной и подтянутой, однако Кристен – не фанатка здорового образа жизни. Она признается, что заставить ее сесть на диету может только новая роль, – тогда актриса отказывается от любимых пирогов и переходит на низкокалорийные белковые продукты. Тем не менее, Стюарт часто готовит смузи из петрушки, капусты, семян льна и яблок – такой напиток особенно полезен для волос и кожи.
Со спортом у Кристен отличные отношения. Она всегда чувствовала себя «пацанкой», поэтому ей нравится кататься на скейте, играть в футбол и баскетбол. А ещё она любительница отжиматься. В хорошей форме актриса может сделать 40 отжиманий за раз.
Эдвард: Робберт Паттинсон отказывается от спорта
Романтическая история Эдварда и Беллы отразилась на личных отношениях актёров. Пара начала встречаться ещё в 2009 году, а подтвердили этот факт лишь в 2012. Тогда же они и расстались, когда стало известно об интрижке Кристен с режиссёром. Роберт остался с разбитым сердцем и практически два года не было известно ничего о его личной жизни.
Фото: Getty Images
Зато в карьере у Паттинсона всё сложилось очень здорово. В 2017 году он увлёкся независимым кино, снявшись у братьев Бена и Джоша Сафди в картине «Хорошее время». Роберт чисто случайно наткнулся на их прошлый фильм, заинтересовался и получил роль, которую американская пресса единогласно признала лучшей в его карьере.
Любопытно, что даже для новой роли Бэтмена Паттинсон не изнуряет себя тренировками. Он считает, что проблема в его коллегах, которые слишком увлечены своей физической формой.
Джейкоб: лишний вес Тэйлора Лотнера
Образ Джейкоба был одним из ключевых в вампирской саге. Тэйлору было всего 16 лет, когда он получил ту самую роль в «Сумерках». Лотнер тогда был худеньким парнем, так что ради роли ему пришлось походить в спортивный зал и нарастить мышцы с помощью специального питания. Так знаменитый оборотень набрал 15 килограммов мышечной массы. К сожалению, после «Сумерек» карьера актёра пошла на спад. Последняя картина с его участием вышла в уже далёком 2016 году.
Фото: Getty Image/youtube.com/BBC Three
Начались проблемы и с весом, папарацци регулярно фотографировали парня на пляже в откровенно плохой форме. А недоброжелатели посмеивались, когда он не мог устоять на сёрфе во время штиля. Отношения со звездой кантри-музыки Тэйлор Свифт также ни к чему не привели. Но Лотнер не отчаивается. Он играет в гольф с друзьями и живёт обычной, не звёздной жизнью.
Джессика: суперзвезда Анна Кендрик
Если у Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона карьеры сложились просто успешно, то Анна Кендрик стала настоящей мировой суперзвездой. Её роль подруги Беллы в «Сумерках» запустила стремительное движение вверх. Она получала номинации на премиях «Оскар» и «Золотой Глобус».
Фото: Getty Images/instagram.com/annakendrick47
Кендрик с детства отличалась умением петь, поэтому снималась ещё и в мюзиклах. Картина под названием «Идеальный голос» стала культовой в Америке и до появления «Ла-Ла Ленда» считалась чуть ли не лучшей в своём жанре. Анна является одной из самых востребованных звёзд на американском ТВ на данный момент.
Правда, со здоровым образом жизни у артистки не складывается. Ещё несколько лет назад побывав на шоу Эллен Дедженерес, Кендрик призналась, что пыталась придерживаться ЗОЖ, чтобы быть в форме к тридцатилетию. Сбалансированный рацион положительно сказался на её внешнем виде, но загонять себя в рамки Анна, видимо, не хотела и назвала ПП «наихудшим, что только может быть».
Чарли: Билли Бёрк на страже порядка
Билли сыграл отца Беллы Свон в «Сумерках». Он уже был взрослым актёром на тот момент, поэтому повторить прорыв более молодых коллег Бёрку не удалось. С другой стороны, определённые подвижки у него всё-таки случились. Он три года снимался в отличном сериале «Зверинец», в котором рассказывается о животных, восставших против человека. Звучит странно, но сюжет действительно интересный.
Фото: Getty Images
После «Сумерек» Бёрк почти ушёл из полнометражных картин и продолжил сниматься в основном в сериалах. Причём большинство из них были про борьбу с преступностью, а его роли часто были связаны с образами полицейских и шерифов.
О нынешнем образе жизни Билли ничего не слышно, так что о переменах мы можем судить, только опираясь на свежие снимки. Что ж, за 12 лет актёр явно стал выглядеть старше. Скорее всего, новая причёска и щетина на лице тоже приложили к этому руку.
Карлайл: вечная молодость Питера Фачинелли
Вокруг роли отца Эдварда Каллена возникло немало споров. Уж больно молодо выглядел герой Питера Фачинелли. Они с Робертом Паттинсоном больше похожи на братьев, чем на отца с сыном. Но их персонажи были вампирами и могли выглядеть как угодно, так что режиссёры отбились от попыток критики.
Фото: Getty Images/instagram.com/peterfacinelli
Фачинелли до «Сумерек» снимался в успешных фильмах и сериалах, поэтому его образ не ассоциируется исключительно с известной сагой. Сейчас Питер в основном продолжает карьеру в сериальных проектах, среди которых была роль в шоу «Супергёрл», и проводит время с семьёй. К слову, у него три дочери!
Питер и в настоящее время выглядит достаточно молодо. Он не сидит на месте, много путешествует, но спортом не особо увлекается. Да и на снимках в «Инстаграме» может позволить себе огромную тарелку мороженного с сиропом и ягодами. Похоже, Фачинелли просто повезло с генетикой!