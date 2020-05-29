Если включить их в рацион, бороться с несовершенствами будет намного проще.

На пути к идеальной коже. Список продуктов, которые помогут избавиться от акне

Красота, здоровье и молодость кожи — это результат наших с вами прямых действий. И в первую очередь питания. Вместе с диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, как правильный рацион помогает бороться с несовершенствами и какие продукты стоит в него обязательно включить.

Если вас уже беспокоят проблемы с кожей, в том числе акне, то помните, что правильное питание — это лишь часть комплексного лечения. Сбалансированный рацион непременно принесёт пользу организму, но не исключит необходимость обращения к компетентному специалисту.

Какие продукты приводят к проблемам с кожей?

Все возможные проблемы — от акне до различных неровностей, недостаточного тургора и морщин — это то, через что кожа нам показывает те неблагоприятные процессы, которые происходят внутри организма. Начнём разбираться, кто из продуктов питания враг, а кто лучший друг для нашей кожи.

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Главными недоброжелателями являются:

рафинированный сахар, то есть классический белый сахар;

рафинированная мука, то есть мука высшего сорта.

Это именно те два самых вредных продукта. Исключив их или хотя бы минимизировав употребление, можно самым приятным образом удивиться своему отражению в зеркале уже буквально через 3-4 недели.

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А теперь перейдём к списку продуктов, которые рекомендуется включить в меню, чтобы сохранить кожу чистой, молодой и красивой.

Зелёные листовые овощи

Это один из лучших инструментов, препятствующих образованию акне и распаду коллагена — белка, обеспечивающего прочность и эластичность кожи. Все зелёные овощи содержат хлорофилл, который увеличивает количество проколлагена — внутриклеточного предшественника коллагена. Хлорофилл обладает антиоксидантными свойствами против воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов, что препятствует преждевременному старению. Зелёные листовые овощи и ароматные травы нормализуют деятельность ЖКТ, а это основа для чистоты и здоровья кожи.

Цитрусовые фрукты и киви

Витамин С, который в них содержится, выступает связующим компонентом для аминокислот, которые нужны для образования пролина. Он является необходимым веществом на стадии, предшествующей образованию непосредственно самого коллагена. Кроме этого, витамин С защищает от токсинов, находящихся в окружающей среде и, соответственно, препятствует появлению всевозможных высыпаний.

Фото: istockphoto.com

Томаты

В них содержится антиоксидантное вещество ликопин, которое защищает кожу от повреждений солнечными лучами. Он также стимулирует синтез коллагена и повышение иммунитета кожи. Следствие — чистая сияющая кожа.

Авокадо

Этот продукт содержит витамин Е, который помогает предотвратить распад коллагена в организме. Кроме того, в авокадо содержатся полезные для клеток кожи жиры. А масло авокадо способствует выработке коллагена и поддержанию здоровья кожи.

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Ягоды

Малина, ежевика, клубника, клюква — это источники эллаговой кислоты, которая необходима организму, чтобы предотвращать распад коллагена от воздействия УФ-лучей. Также эта кислота оптимизирует обмен веществ. Следовательно, продуктов распада и шлаков, которые приходится выводить коже как главному выделительному органу, будет в разы меньше!

Тыквенные семена

Это растительный источник, богатый цинком, который стимулирует синтез коллагена. Продукты, содержащие цинк, также замедляют скорость распада белка. Кроме того, цинк помогает ускорять процесс заживления ран, что необходимо для здоровой кожи.

Фото: istockphoto.com

Питьевая вода

И, конечно же, в заключение хочу сказать о важнейшем элементе против акне и других несовершенств кожи. Это чистая вода. Не забывайте, что уровень гидратации — существенный фактор состояния кожи. Лёгкое правило: помните про минимум один стакан чистой воды или воды с лимоном утром и за 20-30 минут до каждого приёма пищи.