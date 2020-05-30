Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных

Яйца на завтрак — довольно популярное блюдо во многих странах мира. Это объясняется и доступностью, и ценой, и быстротой приготовления. В таком маленьком продукте есть огромное количество ценных свойств. Мало того, яйца активно используют для сбрасывания лишнего веса. Как это работает? Сейчас расскажем.

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Чем полезны яйца?

Долгое время людей волнует влияние яиц на состояние здоровья. Споры между приверженцами и противниками продукта не утихают до сих пор. Как и любая другая составляющая рациона, яйца обладают полезными и вредными свойствами.

Яйцо считается эталоном натурального продукта: в нём содержится наиболее сбалансированное сочетание витаминов, питательных веществ и микроэлементов. Весь этот перечень свойств приносит неоспоримую пользу организму. Продукт обеспечивает ряд преимуществ для нашего здоровья.

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Научное мнение: яйца действительно помогают похудеть

Яйца — это легко усваиваемый продукт, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Они действительно помогают сбросить лишний вес. Тезис подтверждают многократные исследования их диетических особенностей. В пользе яиц помогает разобраться статья американских учёных, опубликованная в International Journal of Obesity. Исследователи задались вопросом: смогут ли люди с лишним весом похудеть в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц?

Утренняя привычка: что будет, если есть овсянку каждый день Эксперимент привёл хорватского блогера Ивону Павичич к неожиданным, но приятным результатам.

В эксперименте приняли участие 152 добровольца: мужчины и женщины от 25 до 60 лет с небольшим лишним весом или ожирением. Людей разделили на группы. Первую посадили на диету, в которой завтрак состоял лишь из двух яиц. Вторую же по утрам питалась пончиками, схожими по калорийности двум яйцам.

Эксперимент длился восемь недель, а его итоги наверняка порадовали любителей белкового завтрака. Первая группа, которая сидела на диете с яичной составляющей, сбросила на 65% веса больше, чем вторая. Учёные доказали, что употребление этого продукта в утреннее время способствует снижению веса в комбинации с низкокалорийной диетой. Также мы узнали, что завтрак с яйцом вызывал большую сытость и значительно снизил желание перекусить между основными приёмами пищи.

Белок в чистом виде

Яичный белок по параметрам превосходит рыбный и мясной. В 100 граммах продукта находится целых 13 граммов чистого протеина. Он помогает нарастить мышечную массу, укрепить кости, справиться с ожирением и улучшить работу головного мозга. Благодаря высокому содержанию полезных веществ,

белок нейтрализует воспалительные процессы и регулирует кислотно-щелочной баланс.

Фото: istockphoto.com

Яйца обладают повышенной пищевой ценностью, что делает их незаменимым источником энергии. Их употребление в сыром виде помогает при восстановлении после повреждений голосовых связок. Также продукт нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Компоненты яиц помогают бороться с внешними раздражителями, включая развитие раковых патологий. А ещё яйца полезны для беременных: высокое содержание витаминов способствует нормальному развитию плода.

Также продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Они способствуют улучшению мозговой активности и зрения.

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Негативное воздействие яиц на организм

Яйца становятся вредными, когда их потребляют в большом количестве и без термической обработки. Употребление сырых яиц повышает риск заражения сальмонеллой. Это бактерии, причиняющие вполне реальный вред здоровью, они патогенны для человека. Также можно заработать обезвоживание или почечную недостаточность.

Ещё одна крайность любви к протеиновым продуктам — яичная диета. Она завоевала популярность благодаря тому, что приносит достаточно быстрые результаты в похудении. За неделю такой рацион поможет сбросить до пяти килограммов, но негативных последствий он принесёт ещё больше, как и любая другая белковая диета. Мнением об их вреде организму поделилась в своём «инстаграме» диетолог и нутрициолог Анна Берсенева:

Анна: Да, такие диеты дают внешний быстрый результат, но, к сожалению, цена этого эффекта слишком высока! Вот некоторые из очень вероятных последствий рационов, преимущественно состоящих из белка животного происхождения. Увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, причём женщины более подвержены такой ситуации. Дисбактериоз и нарушения работы ЖКТ, ведь белковая диета ограничивает поступление продуктов, содержащих клетчатку. Нарушение метаболизма: обменные процессы замедляются вследствие интоксикации организма. Нарушается кислотно-щелочной баланс, так как продукты распада отравляют среду в организме, создавая интоксикацию, что приводит к клеточной гибели. Разрушаются ткани печени и серьёзно страдают почки. Это и дополнительный риск для женщин! Перегрузка токсинами и продуктами распада, а именно азотом, имеющим свойство откладываться в половых путях, создаёт риск в процессах оплодотворения. ⠀

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Важно минимизировать и возможность бактериального заражения, поэтому врачи рекомендуют есть продукт в варёном виде. К тому же стоит учитывать, что яичный белок вызывает аллергическую реакцию. Это довольно распространенное явление среди детей. Например, в США такой вид аллергии стоит на втором месте после соответствующей реакции на арахис. Главным аллергеном в составе яичного белка является вещество альбумин. Как только он попадает в пищеварительную систему, организм начинает вырабатывать антитела.

Как часто можно есть яйца?

Бытует мнение, что регулярно питаться яйцами нельзя, так как это вредит сердечно-сосудистой системе из-за высокого количества холестерина. Действительно, в желтках содержится от 200 мг холестерина, однако многочисленные исследования не подтвердили увеличение его показателя в крови людей, которые регулярно съедали в сутки по три цельных яйца.

Холестерин в яйцах сложно назвать плохим. Гораздо вреднее в этом продукте так называемые трансжиры. Взрослому человеку можно регулярно употреблять до двух цельных яиц в день, но белка в целом можно есть и больше.

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Использование в народной медицине

С древних времен лечиться с помощью яиц советовали больным псориазом, астмой и язвой желудка. Рекомендовали продукт в качестве целебного средства при перхоти и ломкости волос. В чем же польза яиц для человеческого организма? В том, что он получает все необходимые вещества. В сети можно найти достаточно много рецептов как для наружного, так и для внутреннего применения. Также из белкового продукта делают мази и бальзамы, а самые изобретательные — маску для лица. Его применение безгранично. Но мы рекомендуем использовать для борьбы с болезнями проверенные средства и обязательно консультироваться со специалистами.