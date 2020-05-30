У эксперимента есть как сторонники, так и ярые противники. У всех свои аргументы.

Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов

О пользе и вреде молочных продуктов до сих пор ведутся споры среди опытных специалистов нутрициологии и медицины. Одни считают, что без молока животного происхождения организм человека не будет получать все жизненно необходимые ему вещества. Другие же считают, что исключение молочки из рациона, наоборот, подарит лёгкость и приведёт к приятным переменам. Постараемся разобраться в обеих точках зрения.

Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса? Плюсы и минусы вегетарианства, которые изменят вас и внешне, и внутренне.

Что содержится в стакане молока и как часто его можно употреблять?

Для начала разберёмся, что содержится в стакане молока. Как оказалось, целая масса полезных веществ: белки, жиры, углеводы, кальций, магний, фосфор, калий, железо и витамины А, В1, В2, РР, С и D. Кардиолог, кандидат медицинских наук, врач сети World Class Оксана Лищенко считает, что наличие молочных продуктов обязательно в рационе здорового человека, если только у него нет аллергии. И всё же существует определённая норма их употребления.



Оксана: Долгое время для оценки сбалансированности рациона использовали пирамиду питания. По этому правилу, рекомендовалось ежедневно получать как минимум три порции молочных продуктов: например, один стакан молока, или кисломолочных продуктов, или йогурта + 45 г сыра + 100-150 г творога. В настоящее время мы считаем важным наличие как минимум одного приема пищи в день, состоящего из молочных продуктов.

Фото: istockphoto.com

Плюсы отказа от молочных продуктов

Тем не менее множество людей в мире практикует полный отказ от натурального молока. Не остался равнодушным и профессор кафедры пищевой биохимии Корнеллского университета Коллин Кэмпбелл — соавтор популярной книги «Китайское исследование». В ней он вместе с сыном Томасом, врачом по профессии, рассказал о влиянии потребления продуктов животного происхождения на наш организм. Некоторые читатели отметили, что исследователи в корне изменили их представление о молоке, причём не в лучшую сторону. Что же, по их мнению, будет, если отказаться от него хотя бы на месяц?

Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных Однако перебарщивать с белковым продуктом тоже рискованно.

Улучшение общего самочувствия

В своей работе Кэмпбелл связывает развитие многих хронических болезней, в том числе диабета, ишемической болезни сердца, а также рака груди, простаты и кишечника, с употреблением в пищу продуктов животного происхождения. Молоко как раз входит в их число. Отказавшись от него, вы сможете стабилизировать состояние здоровья и уменьшить проявление недугов.

Кроме того, молочка — это слизообразующий продукт. Поэтому во время простудных заболеваний, поражающих слизистые, её лучше исключить из рациона, чтобы не усугубить ситуацию и почувствовать улучшение.

Польза для пищеварения

По данным Национальной медицинской библиотеки США, у 65% мирового населения понижена способность переваривать углевод лактозу или, иначе говоря, молочный сахар. У многих жителей планеты вовсе выявлена его непереносимость. К продуктам, не предназначенным для человеческого организма, также отнесли белок казеин. Именно поэтому во время употребления молока вы можете испытывать тяжесть в животе, вздутие и другие неприятные ощущения. Однако их проявление строго индивидуально.

Фото: istockphoto.com

Улучшение состояния кожи

Кто хоть раз сталкивался с проблемами кожи, наверняка слышал совет: «Попробуй отказаться от молочки». Дело в том, что в продукте животного происхождения обычно содержатся гормоны прогестерон и эстроген. Производители уверяют, что их концентрация невысока, но всё же они способны влиять на наш гормональный фон и вызывать такие проблемы, как акне и другие высыпания, сухость кожи, экзема, псориаз и покраснения.

Люди, отказавшиеся от молочных продуктов хотя бы на месяц, отмечают, что их кожа стала более увлажнённой, а несовершенства — менее выраженными. Однако далеко не всегда именно молоко служит их причиной.

Стабилизация настроения

Речь, опять же, идёт о прогестероне и эстрогене. К слову, чем выше жирность продукта, тем больше концентрация гормонов. Их попадание в организм из внешней среды может повлиять на химические процессы и вызвать перепады настроения.

Помощь в похудении

Молочные продукты используют в приготовлении кондитерских изделий, выпечки и фастфуда. Возможно, отказавшись от молочки, похудеть будет проще. Ведь вы точно будете знать, что пиццу с сыром и шоколадный коктейль вам теперь точно нельзя.

Здоровее будем: чем опасно молоко и стоит ли исключать его из своего рациона? Диетолог разрушает мифы о молоке и непереносимости лактозы.

Противоположное мнение: почему без молока не обойтись?

Несмотря на все выше перечисленные аргументы, некоторые учёные встают на защиту молочных продуктов. Вот какие доводы они приводят.

Понизится иммунитет

Врачи Британской Ассоциации прикладной диетологии и пищевой терапии обеспокоены тем, что приверженцы вегетарианства слишком демонизировали молочные продукты и тем самым нанесли вред здоровью соотечественников. За последние 20 лет в Королевстве действительно снизился уровень потребления молока — на 30%.

Вопреки предвзятому мнению учёные говорят, что пробиотические бактерии, содержащиеся в ферментированных молочных продуктах, повышают иммунитет. Есть клинические доказательства.

Фото: istockphoto.com

Обмен веществ станет вялым

Эти же бактерии отвечают за активную перистальтику кишечника. Поэтому человек, отказавшийся от молока, рискует замедлить обмен веществ и обзавестись лишним весом. Мнения поразительно разнятся! И всё же британские диетологи советуют пациентам вернуться к полноценному рациону, чтобы сохранить здоровье и фигуру. Единственное исключение — индивидуальная непереносимость.

Будут частые переломы

Сотрудники Национального общества по изучению остеопороза считают, что, отказавшись от молока животного происхождения, люди недополучают необходимые организму полезные вещества. К ним относится витамин D, который влияет на усвоение кальция. Его дефицит в 73% чреват остеопорозом. Так называется заболевание скелета, которое характеризуется повышенной хрупкостью костей. А она в свою очередь ведёт к частым переломам.

Как избежать травм в тренажёрном зале? Тренер – про основные причины повреждений и упражнения, от которых лучше отказаться.

Ухудшится состояние кожи

Так как мы уже упомянули о ровно противоположном эффекте отказа от молочки, теперь уделим особое внимание исследованию, проведённому в Японии. Молоко для Страны восходящего солнца в целом представляет особый интерес, потому что в её традиционную кухню продукт никогда не входил. А на прилавках магазинов появился лишь полвека назад.

Сотрудники Японского научно-исследовательского центра под руководством доктора Хироми Кимото-Нира провели эксперимент и попытались доказать пользу ферментированного молока. Оно было создано из бактерии Лактокус Лактис штамм H61 — её используют в производстве молочных продуктов во всём мире. Для исследования учёные пригласили 23 женщины в возрасте от 19 до 21 года и разделили их на две группы рандомным образом. Участницы первой должны были каждый день на протяжении месяца пить по стакану молока, а во второй этот продукт заменили обычным йогуртом.

Фото: istockphoto.com

По окончании эксперимента учёные оценили состояние кожи девушек на щеках и внутренней стороне предплечий. Отдельное внимание уделялось тонусу, эластичности, степени обезвоживания, уровню меланина и кожного сала. Японцы выяснили, что у первой группы испытуемых состояние кожи оказалось гораздо лучше. К тому же у женщин, выпивавших молоко, выделялось больше кожного сала, которое является естественной защитой кожных покровов. Поэтому учёные небезосновательно считают, что отказ от молочки лишает нас природной возможности омолаживать кожу.

На пути к идеальной коже. Список продуктов, которые помогут избавиться от акне Если включить их в рацион, бороться с несовершенствами будет намного проще.

Изучив различные исследования о молочных продуктах, можно совершенно запутаться в их влиянии на организм. Именно поэтому лучше ориентироваться на индивидуальные особенности и ощущения. А если вы всё-таки твёрдо решите заменить животное молоко растительным, то стоит заранее позаботиться о дополнительных источниках витаминов D и B12, белка и кальция. И, конечно же, проконсультироваться со специалистом.