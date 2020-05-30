Диета миллионерши: Мишель Моне похудела на 50 кг ради свадьбы

Известная на всю Великобританию бизнес-леди Мишель Моне просто обожает эпатаж. Вот и столкнувшись с проблемой лишнего веса, основательница империи нижнего белья решила не следовать уже известным методам похудения, а разработала свой собственный. И пусть некоторые из 29 правил её питания вызывают недоумение, именно такой подход помог 48-летней женщине похудеть на 50 кг и привести себя в порядок перед свадьбой с миллиардером Дагом Барроуменом.

Мишель признаётся, что выбрать правильный путь ей помог совет знакомой.

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Из стройной модели в полную бизнес-леди

Говорят, что деньги любят тишину, но только не в случае с Моне. Эксцентричная бизнесвумен регулярно мелькает на страницах таблоидов и без стеснения делится подробностями личной жизни. Мишель уверена, что своим примером может помочь другим женщинам, ведь она смогла сделать впечатляющую карьеру, не имея к тому никаких предпосылок.

Девушка росла в неблагополучном районе Глазго, в 15 лет бросила школу и после болезни отца подалась в модельный бизнес, чтобы помочь семье выбраться из нищеты. Статная и волевая Мишель могла стать звездой подиума, но в 19 вышла замуж за Майкла Моне и родила дочь. Позднее у пары появились ещё двое детей. Энергичную девушку не устраивала роль домохозяйки, поэтому она подала резюме на местный пивной завод и всего за пару лет доросла до должности директора по маркетингу.

После увольнения Моне задумалась о собственном бизнесе, но долго не могла определиться с направлением. Решение пришло неожиданно. Во время ужина в ресторане женщина весь вечер испытывала дискомфорт из-за неудобного бюстгальтера и поняла, что может улучшить конструкцию. Это озарение стало предвестником создания всемирно известного бренда нижнего белья Ultimo.

Несколько лет женщина вкладывала все силы и средства в развитие бизнеса. Хроническая нехватка сна, постоянный стресс, несбалансированное и нерегулярное питание – все проблемы не прошли для Мишель бесследно. К моменту, когда компания Моне добилась большого коммерческого успеха, о модельном прошлом её владелицы уже ничего не напоминало. Женщина в какой-то момент весила почти 114 кг и чувствовала себя неуютно рядом со стройными моделями на показах, однако муж убеждал Мишель, что всё в порядке, и препятствовал её попыткам сбросить вес.

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Как худела миллионерша?

В 2011 году брак длиной в 20 лет распался, и Мишель ничто не мешало заняться собой. К тому моменту она уже была одной из самых узнаваемых бизнес-леди Великобритании и даже удостоилась ордена Британской империи. Моне перепробовала различные диеты, благодаря которым избавилась от 25 кг. Однако отсутствие регулярных тренировок и злоупотребление алкоголем мешали ей добиться более значительного результата.

После развода жизнь Моне сильно изменилась. Она продала своё детище, основала компанию по производству средств для автозагара и активно занялась политикой. В 2015 году Мишель вошла в состав Палаты лордов, после чего за ней закрепилось саркастическое прозвище «баронесса бра». А благодаря харизме и ораторскому таланту женщина, сколотившая состояние на нижнем белье, стала востребованным мотивационным спикером.

Моне сбросила 25 кг на самодельной диете

В личной жизни Моне тоже всё в порядке. В 2018 году она обручилась с миллиардером Дагом Барроуменом. Желание блистать на собственной свадьбе побудило 48-летнюю женщину всерьёз заняться своей фигурой и прийти-таки в желанную форму. Мишель перестала употреблять по две бутылки вина в сутки, начала получать удовольствие от занятий в тренажёрном зале и пробегать по 5-8 км в день. Она признаётся, что на правильный путь её наставил совет знакомой:

Относись к своему телу, как к своему бизнесу.

В итоге Моне удалось похудеть до 65 кг. Она советует ежедневно заниматься спортом как минимум в течение часа, при этом меняя виды активности: танцы, велосипедные прогулки, аэробика, тренажёрный зал. Также Мишель настаивает на постепенном сокращении порций во время приёма пищи. А главным секретом столь впечатляющего результата она называет диету из 29 пунктов, которую придумала и сформулировала сама.

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Каждое положение имеет короткое обоснование, но некоторые из них всё равно вызывают удивление:

под запретом находятся клюква, яйца, рапсовое масло, курица, мясо, запечённые бобы, консервированная кукуруза, коровье молоко;

до минимума сокращено употребление фруктов, сухофруктов, йогуртов и сыра;

запрещено запекать еду в фольге или плёнке;

рыбу и морепродукты нельзя употреблять чаще трёх раз в неделю.

При этом диета Моне содержит и правила из распространённых и популярных программ:

употреблять как можно больше овощей;

пить только свежевыжатые соки, но не чаще раза в день;

в небольших количествах есть миндаль, бразильский и грецкий орехи;

употреблять в пищу только цельнозерновой хлеб;

заменить подсолнечное масло на оливковое;

отказаться от жарки продуктов.

Диета Моне составлена интуитивно и далеко не все её пункты имеют научное обоснование. Но главное, что знаменитая бизнес-леди верит в её эффективность. Вряд ли кто-то станет отрицать, что в свои 49 лет Мишель выглядит просто потрясающе.