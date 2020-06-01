Как избавиться от чувства голода? 10 идей для полезного перекуса

Перекусы – не просто способ продержаться до обеда или ужина, а важная составляющая здорового питания. Диетологи советуют есть понемногу, но часто, так как это ускоряет метаболизм и поддерживает уровень сахара в крови. Между основными приёмами пищи рекомендуется делать перекусы, так вы будете всегда сыты, а значит, не будете переедать. Главное – выбирать полезные продукты, которые, в отличие от выпечки или чипсов, надолго дают ощущение сытости. Чтобы вы не ломали голову, чем заменить печенье или бутерброды, мы составили подборку из десяти несложных блюд.
Орехи
Калорийность: 30 грамм – 180 ккал
Вариант для тех, кто совсем не хочет заморачиваться. Калий, магний, фосфор, витамины Е и В3, орехи – идеальный перекус, который помимо насыщения помогает снизить риск развития болезней сердца, борется с депрессией, улучшает память и работоспособность. Орехи богаты жирами, белками и клетчаткой и, согласно исследованиям национального медицинского центра Дуарте в Калифорнии, помогают сбросить вес. Только есть их надо очень дозированно, всё-таки там много калорий.
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Греческий йогурт с ягодами
Калорийность: 100 г. йогурта и 50 г. ягод – 150 ккал
Если добавить в простой греческий йогурт горсть свежих ягод, получится вкусный и питательный перекус. Греческий йогурт – источник белков, кальция и калия. Ягоды же – природный антиоксидант. Возьмите ягодную смесь, чтобы получить больше полезных веществ.
Стебель сельдерея со сливочным сыром
Калорийность: 2 стебля и 60 г. сыра – 200 ккал
Низкоуглеводный перекус, который подарит ощущение сытости. Согласно исследованиям университета Севильи, сельдерей содержит антиоксидант, который убирает воспалительные процессы и также может снижать риск раковых заболеваний.
Фото: istockphoto.com
Тёмный шоколад и миндаль
Калорийность: 30 г. шоколада и 30 г. миндаля – 300 ккал
Хочется сладкого? Не отказывайте себе в шоколаде, только купите тёмный, который содержит магний и большое количество полифенолов, укрепляющих сердце и сосуды. Миндаль – источник мононасыщенных жиров, а также он помогает регулировать уровень сахара в крови и снижать аппетит.
Огурец с хумусом
Калорийность: 50 г. огурца и 100 г. хумуса – 180 ккал
Отличное сочетание для лёгкого перекуса. В огурце содержится кукурбитацин Е – вещество, которое может снижать риск раковых заболеваний. Хумус – это паста из нута, оливкового масла и чеснока, её употребление способно улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Фото: istockphoto.com
Яйца вкрутую
Калорийность: 2 яйца – 140 ккал
Сваренные вкрутую яйца – один из самых простых и полезных перекусов, даже если вы на диете: они сытные и помогут вам сократить потребление калорий. Можно не беспокоиться о холестерине – недавние исследования университета Коннектикута показывают, что умеренное потребление яиц не способствует развитию болезней сердца. Кроме того, яйца содержат много белка, а также витаминов К2 и В12.
Консервированная рыба
Калорийность: 130-180 ккал на 100 г.
Лосось, тунец или сардины – отличный перекус, который не надо хранить в холодильнике. Рыба содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые предотвращают развитие болезней сердца. Кроме того, такой перекус богат белком, калием и витамином В12.
Оливки
Калорийность: 25 зелёных или чёрных оливок – 100-175 ккал
Оливки богаты мононасыщенными жирами и содержат сильные антиоксиданты, в частности олеуропеин, который, согласно исследованиям Римской лаборатории молекулярной биологии и онкологии, снижает риск заболевания раком.
Сыр
Калорийность: около 350 ккал на 100 г.
Сыр – сам по себе вкусный продукт, который можно рассматривать как самостоятельную закуску. Многочисленные исследования подтверждают, что несмотря на то, что он содержит насыщенные жиры, сыр не повышает уровень вредного холестерина в крови.
Фото: istockphoto.com
Фрукты
Калорийность: от 47 ккал в одном яблоке
Всё гениальное – просто. Фрукты утоляют голод и жажду, содержат не так много калорий, к тому же их удобно брать с собой, например, яблоки, бананы, груши или веточку винограда. Единственный нюанс – если вы на диете, лучше воздержаться от чрезмерного потребления фруктов, которые содержат много сахара (бананы, виноград, хурма, инжир), заменив их арбузом или грейпфрутом.