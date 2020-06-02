Чем опасен бодипозитив? Обратная сторона популярного движения

Избежать крайностей не так уж просто. Справляются не все.

Бодибопозитив с каждым годом обретает всё большую популярность во всём мире. Казалось бы, такое движение должно было избавить нас от проблем, связанных с культом худобы и пресловутыми стандартами общества. И во многом позитивное отношение к телу принесло свои плоды. Во-первых, понятие красоты однозначно расширилось. Теперь на модных показах и обложках журналов можно увидеть не только девушку с идеально отретушированной кожей и без единого намёка на жировую прослойку, но и обыкновенного человека со свойственными ему изъянами: лишним весом, морщинками и складками, волосяным покровом, индивидуальными особенностями кожи. В общем, со всем тем, что всем нам так знакомо в реальной жизни.

Во-вторых, новое социальное течение учит уважать окружающих. Травля недопустима, особенно если её почвой служат внешние признаки: фигура, цвет кожи, черты лица или любые заболевания. В конце концов бодипозитив помог многим людям принять себя, спас их от анорексии, расстройства пищевого поведения, депрессии и даже отчаянных поступков. Ведь навязанные стандарты красоты являются достаточно сильным ориентиром, а стремление им соответствовать в большинстве случаев становится нездоровым явлением.

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Чем же тогда опасен бодипозитив?

Тем не менее существуют и негативные последствия бодипозитива, которые можно описать фразой «из крайности в крайность». Конечно, мы не имеем права обобщать и говорить за всех представителей движения. Но, согласитесь, определённые проблемы на его фоне тоже стали развиваться.

Увеличилось число людей с лишним весом

В Университете Восточной Англии провели исследование, в котором участвовали 23,5 тыс. жителей страны с избыточным весом или ожирением. Учёные пришли к выводу, что вместе с тем, как plus size стал позиционироваться вариантом нормы, людей с лишними килограммами стало больше. Всё потому, что англичане просто перестали считать себя полными, замечать существующую проблему и, соотвественно, хоть как-то бороться с ней.

Игнорирование проблем со здоровьем стало «оправданным»

Явный избыточный вес — это всегда проблема для нашего организма. Он оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и приводит к нарушению обмена веществ. А по статистике Всемирной организации здравоохранения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с ожирением ежегодно растёт. Безусловно, у одних лишние килограммы появляются вследствие тяжёлого заболевания или травмы — это отдельный случай, когда бороться с изъяном бывает просто невозможно. Но другие сталкиваются с полнотой из-за неправильного образа жизни, который включает в вредную еду, непомерное употребление пищи, вредные привычки и минимум активности. Всё это связано с личным решением человека, и в таком выборе мало позитивного.

Ещё один тревожный сигнал — высыпания на лице и теле. Бодипозитив учит относиться к ним толерантно, и это правильно! Но люди, страдающие такими проблемами, должны осознавать, что они не появляются на пустом месте. Акне, дерматиты и прочие заболевания — это лишь внешняя реакция организма на внутренние нарушения, которые нельзя игнорировать.

Появилась агрессия по отношению к худым

Это явление касается далеко не всех представителей бодипозитива, но как факт существует. Хоть изначально течение прививает терпимость к людям с любыми формами, в некоторые моменты оно оборачивается агрессией в сторону чрезмерно худых. Такие обидные прозвища, как «дрищ», «доска» и «кожа да кости», бьют по самооценке ничуть не хуже, чем ровно противоположные по значению слова. А девушек с ярко выраженным рельефом мышц могут назвать не фитоняшкой, что звучит иронично, а мужеподобной — уже грубо.

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Как избежать вредных крайностей?

Все перечисленные нами крайности вредны как для здоровья человека, так и для адекватного понимания природы бодипозитива. Чтобы их избежать и понять суть социального течения, важно придерживаться простых принципов.

Прислушивайтесь к своему организму и его сигналам

Движение призывает принимать и уважать любое тело, но не просит игнорировать реальные проблемы. Для того чтобы их выявить, важно прислушиваться к собственному организму и быть более чуткими к его сигналам. Если вес — избыточный или, наоборот, слишком низкий — начинает доставлять вам дискомфорт и болезненные ощущения, а также развивает нездоровое отношение к еде, то необходимо обратиться к специалисту и начать действовать. То же самое касается и всех видов заболеваний, которые отражаются на внешнем виде: стыдиться их или презирать за них— не нужно, лечить — нужно.

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Уважайте право выбора

Любое — как чужое, так и своё. Это один из важнейших законов бодипозитива, без которого движение не имело бы силу. Безусловно, вы не обязаны нравиться окружающим, ровно как и они вам, но переходить на оскорбления и поддерживать откровенную травлю, которая порождает насилие, недопустимо в любых ситуациях.