Иллюзия сытости: список продуктов, из-за которых хочется есть ещё больше

Некоторые блюда могут воздействовать на организм так, что у нас практически сразу же вновь появится аппетит. После завтрака, обеда или ужина вам кажется, что вы сыты, но уже через некоторое время опять хочется есть. Причины иллюзии насыщения очень простые. Существуют продукты, которые усиливаю выработку желудочного сока, а также повышают уровень глюкозы. Эти факторы сильно влияют на работу желудка, который сигнализирует о желании повторить приём пищи через короткое время. К тому же постоянный аппетит вызывает еда с пониженной жирностью. Именно поэтому во время диеты мы постоянно голодны.

Чтобы знать причину повышенного аппетита в лицо, мы составили список продуктов, после которых вам точно захочется съесть что-нибудь ещё.

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Яблоки

Они являются одним из лучших диетических фруктов, но в то же время несут настоящую опасность. Дело в том, что яблоки вырабатывают желудочный сок, а значит и пробуждают аппетит. Особенно это касается зелёных плодов и других кислых продуктов, таких как лимон, апельсин, квашенная капуста. Они раздражают слизистую, таким образом усиливая выработку желудочного сока.

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Яичные белки

В них практически отсутствуют калории и жир, поэтому этот продукт рекомендуют принимать во время диеты. Некоторые отказываются от желтка, в котором присутствуют питательные вещества и витамины, хотя именно он придаёт сытость. Лучший вариант — есть яйцо полностью, а не только белки.

Алкогольные напитки

Приступ голода могут вызвать три порции любого вида алкогольных напитков. Они усиливают выработку желудочного сока, раздражая слизистую желудка. Также алкоголь влияет на определенные гормоны и нейромедиаторы, вызывающие чувство голода. А ещё спиртное снижает запас углеводов в организме, поэтому вам точно стоит отказаться от этой вредной привычки.

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Жевательная резинка

Многие думают, что употребление жевательной резинки снижает аппетит, но на самом деле всё с точностью до наоборот. При длительном жевании тоже происходит повышенная выработка желудочного сока, а значит, появляется потребность в еде. Резинку рекомендуют жевать не больше двух минут. И не стоит забывать, что более длительное и частое её употребление может привести к ухудшению работы кишечника и желудка.

Фото: istockphoto.com

Йогурт с пониженной жирностью

Из-за низкого содержания жира в йогурте желудку тяжело его переваривать. Таким образом, продукт движется дальше по внутренним органам, освобождая место для новой еды. К тому же в йогурте может присутствовать сахар, который повышает уровень глюкозы в организме, создавая ощущение сытости. Но уже через короткое время чувство голода вновь возвращается.

Соки

Во время изготовления соков все пищевые волокна, то есть всё самое полезное, удаляются. Добавляется сахар, который поднимает уровень глюкозы. Диетологи, например, советуют смешивать соки с водой, пюре, протеиновым порошком или ореховой пастой. Эти добавки балансируют и сохраняют сахар в крови, а также дают почувствовать себя сытым на протяжении более длительного времени. И всё же от покупных соков лучше вовсе отказаться в пользу разбавленных свежевыжатых.

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Готовые продукты с вкусовыми усилителями

Первые вкусовые усилители появились в Китае, где их добавляли в пищу для придания или изменения вкусовых качеств. Их готовили с глутаматом натрия. Теперь большинство продуктов содержат такую пищевую добавку, которая повышает аппетит человека примерно на 40%. Сюда же можно отнести и различные специи, будь то кориандр, чёрный молотый перец, хрен или базилик.

Мучные изделия

При потреблении мучного у нас в крови повышается инсулин. Такие продукты быстро перевариваются, из-за чего вновь появляется чувство голода. К тому же испанские учёные провели исследование, в ходе которого выявили, что у людей, употребляющих в день от двух порций белого хлеба, увеличиваются шансы заработать себе избыточный вес аж на 40%. Поэтому от выпечки из пшеничной муки стоит всё же отказаться.

Фото: istockphoto.com

Сладости и батончики

Сладости и шоколадные батончики тоже повышают уровень сахара в организме. Вскоре мы снова ощущаем чувство голода и хотим ещё чего-нибудь вкусного. Не зря же слоган известного шоколадного батончика гласит: «Проголодался? Сникерсни». Им можно вызвать чувство сытости, но продлится оно недолго.

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Фастфуд

Вы, наверное, не раз замечали, что при употреблении фастфуда хочется есть всё больше и больше. Всё дело в том, что содержащиеся в нём трансжиры воспаляют кишечник, а организм вырабатывает гормоны допамин и серотонин, которые управляют аппетитом. Большая концентрация соли в фастфуде вызывает обезвоживание, сравнимое с чувством голода.