Умное зеркало позволяет проводить занятия с тренером из дома. Как это работает

Казалось бы, во время самоизоляции заниматься спортом с тренером стало практически нереально. Но бывшая балерина Бринн Патнэм решила и эту проблему. Девушка перевезла домой два умных зеркала для фитнеса, производством которых занимается её компания Mirror.

Что представляет собой фитнес-зеркало?

Внешне Mirror не отличается от обычного зеркала. Его ширина составляет 56 см, высота — 132 см, а толщина — 3,5 см. Но если это зеркало включить, то на экране появится фитнес-инструктор, который с удовольствием проведёт вам тренировку.

Пользователи могут видеть своё отражение и работать над улучшением техники. Помимо этого, у покупателей есть доступ к персонализированным рекомендациям и к функции, позволяющей отслеживать достижение фитнес-целей. Управление осуществляется через приложение. Заплатить за такие занятия, правда, придётся немало – $ 1495 за само зеркало и $ 39 в месяц за доступ ко множеству онлайн-тренировок продолжительностью 15, 30 или 60 минут.

Есть ещё один существенный минус: умное зеркало оснащено 5-Мп камерой и микрофоном, которые, как утверждает компания, активируются только во время занятия, но нас это немного смущает.

Бизнес бывшей балерины оценивается в $300 млн

Бринн Патнэм начинала своё дело с открытия фитнес-клуба в помещении, арендованном у православной церкви на Манхэттене. А будучи беременной, девушка придумала умное зеркало для домашних тренировок. Её бизнес стал особенно популярным в период самоизоляции. Сейчас он оценивается в $ 300 млн. А собственное состояние бывшей балерины составляет $ 80 млн.

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Во время пандемии доходы компании вырастут в два раза

После введения режима самоизоляции миллионы людей были вынуждены остаться дома и заниматься спортом самостоятельно. Продажи интерактивных зеркал превзошли даже самые оптимистические прогнозы. Компания Патнэм попала в рейтинг 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes. В 2019 году доходы Mirror достигли $ 45 млн, в 2020-м же сумма должна вырасти до $ 100 млн. Следующая цель основательницы компании – сделать всё возможное, чтобы после окончания пандемии интерактивное зеркало продолжало пользоваться такой же популярностью.