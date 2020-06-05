Как развить быстроту мышления в футболе? Улучшаем навыки для прогрессивной игры

На «Чемпионате» завершился цикл футбольных онлайн-тренировок, которые проводились в формате прямого эфира на официальной странице во «ВКонтакте». Но это не значит, что теперь вы не сможете заниматься по нашей программе дома. Все прошедшие сессии по-прежнему доступны в видеоальбоме сообщества, присоединяйтесь!

А мы продолжаем улучшать качество игры с мячом вместе с тренером ФК «Чертаново» Дмитрием Карповым. Сегодня он подробно расскажет, как развить специфические навыки мышления, которые необходимы футболисту, научиться видеть поле и быстро принимать решения во время матча.

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Дисклеймер: тренировки переходят на новый уровень

Прежде всего стоит сказать, что к подобным тренировкам лучше приступать после выполнения базовых упражнений игры в футбол. Задача нашего занятия — научить игрока видеть поле и быстро ориентироваться в игре. Надо помнить, что без этих навыков спортсмен никогда не сможет достичь высот мастерства. И всё же физической нагрузки здесь минимум, тренинг больше развивает мышление футболиста.

Конечно, самое главное в спорте — это желание и трудолюбие. Но на этом этапе занятий нам нужен инвентарь: коврик, фишки или конусы, беговая лестница, барьер, мячи разного размера, чистый лист бумаги и ручка — все эти предметы понадобятся при выполнении домашних тренировок. Некоторые вещи можно заменить подручными средствами, но лучше приобрести всё необходимое в интернет-магазине.

Как научиться видеть поле в домашних условиях?

Умение видеть поле и быстро ориентироваться в сложившихся условиях — одно из важнейших качеств игрока. Оно в большой степени зависит от функционального состояния органа зрения. Пространство, которое видит неподвижный глаз, называется полем зрения.

Ваша задача в домашних условиях — делать упражнения, при выполнении которых голова будет концентрироваться не только на мяче. Например, поставьте две фишки или два предмета в двух разных сторонах комнаты, постарайтесь контролировать мяч и по очереди смотреть на предметы. Главная цель этого упражнения — поднять голову при его выполнении и максимально контролировать, что находится в комнате вокруг вас.

Самая большая ошибка — концентрация внимания на мяче. Сначала лучше выполнять все упражнения медленно, чувствовать каждое касание мяча, выравнивать корпус и голову. Так вы будете видеть всё, что находится перед вами. Голова же не должна смотреть вниз при контроле мяча.

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Увеличиваем скорость принятия решений в одиночку

Видение поля и скорость принятия решений взаимосвязаны. Видение поля — это хорошее понимание игры и нестандартное решение начала атаки, а скорость принятия решения — это правильное действие на футбольном поле в рамках ограниченного времени. Научиться обоим навыкам в одиночку возможно. Главное, при выполнении одного упражнения добавить 2-3 задачи. Например, взять теннисный мяч в руки, подбрасывать с одной руки на другую и в это же время двумя ногами контролировать или вести мяч.



Развить скорость принятия решений лучше всего с помощью упражнений, где присутствует не одно действие. Старайтесь обозначать лимит времени на их выполнение, добавляйте предметы, ускорение, работу с фишками и пытайтесь задействовать всё тело.

Фото: istockphoto.com

Упражнения на улучшение видения поля и развитие быстроты реакции нужно обязательно добавлять к базовым навыкам работы с мячом. Вполне достаточно, если вы будете 2-3 раза в неделю работать над скоростью мышления. Всего лишь 15-30 минут к основной тренировке — уже отличное дополнение.

Лайфхак: улучшать качество мышления можно и вне тренировок. Для этого засеките время и прочтите главу любой книги как можно быстрее. Теперь снова засеките время и быстро перескажите основную информацию, которую вы только что прочли. Выполняйте это упражнение регулярно, каждый раз стараясь уменьшить и время прочтения, и время пересказа. Так вы развиваете одновременно быстроту восприятия и быстроту воспроизведения информации.

Что такое когнитивная тренировка и что она в себя включает?

Когнитивной называют ту тренировку, которая активирует интеллект спортсмена. Память, логика, анализ, креативность и быстрота принятия верных решений — вот главные пункты, необходимые для победы в новом интеллектуальном футболе.

Для того чтобы развить эти навыки, нужно выполнять упражнения, во время которых вы стимулируете функции головного мозга и лобных полушарий. Это позитивно влияет как на ум, так и на организм в целом. Один из наиболее действенных приёмов — скрещивающееся движение. Оно считается очень простым упражнением. Просто лягте, согните одну ногу в колене и соедините её с противоположным локтем руки. Затем задействуйте другие руку и ногу. Старайтесь совершать движения как можно медленнее и сознательнее.

Конкретно наша тренировка состояла из упражнений, в которых были задействованы руки. Они крутили мяч вокруг корпуса, и в этот момент мы двумя ногами старались контролировать мяч. При этом руки и ноги должны были работать в одном темпе. Такие упражнения важно выполнять синхронизировано и не спешить увеличивать скорость. Сначала делайте медленно и качественно, далее наращивайте темп.

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Польза когнитивных упражнений и первые результаты

Выполнение когнитивных упражнений значительно увеличивает число нейронных соединений. Это приводит к ускорению обмена информацией между разными отделами мозга, улучшает способность к запоминанию новой информации, развивает логическое мышление, умение сопоставлять факты и быстро принимать верные решения. Упражнений для развития много не только в спорте, но и в обычной жизни.

Фото: istockphoto.com

Положительные результаты не заставят себя долго ждать при условии регулярности тренировок. Уже через 2-3 недели можно ожидать улучшения концентрации и внимания. Если вы хотите прогрессировать как спортсмен, обязательно уделяйте внимание подобным упражнениям.