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Как похудеть на 76 кг за год? Личный опыт канадского блогера Келси Бонас

Блогер Келси Бонас похудела на 76 кг за год
Александр Говоров
Канадка Келси Бонас ела бургеры четыре раза в день. Теперь она похудела на 76 кг за год
А ведь раньше девушка даже не могла пристегнуть себя в самолёте.
Lifestyle / Тренды 0

Келси Линн Бонас в 32 года может похвастать 13 тыс. подписчиками в «Инстаграме». На первый взгляд кажется, что это типичный для современного мира пример, когда симпатичная девушка набирает популярность, выкладывая красивые фотографии в блоге, и рассказывает о пользе здорового образа жизни.

На самом же деле история канадки далеко не такая простая. В 2018 году Келси весила 136 кг и была в отчаянии, потому что не знала, что делать с огромным избыточным весом. У неё давно были проблемы с контролем калорий, но после рождения трёх детей ситуация стала по-настоящему критичной. Лишние килограммы напрямую стали угрожать здоровью, и стало понятно, что если ничего не предпринять, последствия будут самыми печальными.

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Бургеры четыре раза в день

Бонас не просто любила бургеры и другой фастфуд. Конечно, иногда хочется чего-то вредного, когда гуляешь по торговому центру или заедаешь стресс корзинкой с шоколадным мороженым, но это не тот случай. Наша героиня питалась фастфудом четыре раза в день! Девушка честно признаётся, что ничего не могла с собой поделать. И очень часто, когда просто проходила мимо одного из ресторанов быстрого питания, смотрела на рекламный щит и тут же заходила за заветным бургером.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

В прошлом Келси не видела в этом ничего страшного. Она верила, что может быть красивой и привлекательной при любом весе, но совершенно забывала про то, что такое питание ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем.

Случай в самолёте изменил жизнь

Канадка никогда не думала о диетах, не мечтала непременно похудеть. Просто старалась жить, воспитывать детей и наслаждаться моментом. Всё изменил случай во время одного из перелётов, с которого и началась уникальная трансформация Келси.

Я не могла пристегнуть себя сама в самолёте. Понимаете, я просто не смогла застегнуть ремень безопасности. Пришлось просить специальный удлинитель. Тогда я посмотрела на своих детей, и мне показалось, что я их очень сильно смущала.
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Операция и жёсткая диета привели к потере 76 кг за год

К тому моменту проблемы со здоровьем уже были настолько масштабными, что диетами было не обойтись. В начале 2019 года Келси пошла на операцию по уменьшению желудка, после чего последовала жёсткая диета. За первые две недели ей удалось скинуть 10 кг, а за календарный год – 76! Как у неё это получилось?

Не диетами едиными. По мере сброса веса девушка постепенно смогла начать заниматься спортом. И чем меньше она весила, тем более активными становились тренировки. Плюс ко всему Бонас сделала ещё несколько операций по удалению лишней кожи.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

Блогер призналась, что в то время чувствовала себя несчастной и невезучей. Келси было настолько тяжело из-за большого количества операций, что порой ей казалось, что она близка к смерти.

Это всё было похоже на американские горки. Сбросить вес не означает стать сразу счастливой. Когда ты сбрасываешь первые 10 кг, то действительно порхаешь в небе, а потом начинаешь понимать, что это просто мотивация для того, чтобы изменить жизнь и начать заниматься тем, чем давно хочешь.
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«Иногда так хотелось бургера!»

Сейчас Келси 32 года, она выглядит как звезда Голливуда или популярная певица. С неё берут пример те, кто хочет измениться. Но канадка продолжает настаивать на том, что в бодипозитиве нет ничего плохого. Она пошла на такие жёсткие меры по похудению не потому, что боялась почувствовать себя некрасивой, а исключительно потому, что лишний вес мог привести к необратимым последствиям со здоровьем и сильно влиял на качество жизни. А Бонас как мама троих детей не могла себе этого позволить. Кстати, вместе с Келси заниматься спортом и следить за питанием стал её муж.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

И всё же девушка описывает прошедший год как огромное испытание на прочность. Келси много плакала, не раз хотела сорваться, вернуться к старым привычкам и съесть бургер. Но она продолжала бороться за здоровье и стройную фигуру.

Я думала, что совершаю большую ошибку, отказываясь от прежней жизни. Но потом стала понимать, что это, наоборот, стало лучшим решением в моей жизни. Сейчас я могу бегать, танцевать и делать вещи, которые даже не могла себе представить, что буду делать год или полтора назад. Ради этого точно стоило так заморочиться.
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