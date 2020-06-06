А ведь раньше девушка даже не могла пристегнуть себя в самолёте.

Канадка Келси Бонас ела бургеры четыре раза в день. Теперь она похудела на 76 кг за год

Келси Линн Бонас в 32 года может похвастать 13 тыс. подписчиками в «Инстаграме». На первый взгляд кажется, что это типичный для современного мира пример, когда симпатичная девушка набирает популярность, выкладывая красивые фотографии в блоге, и рассказывает о пользе здорового образа жизни.

На самом же деле история канадки далеко не такая простая. В 2018 году Келси весила 136 кг и была в отчаянии, потому что не знала, что делать с огромным избыточным весом. У неё давно были проблемы с контролем калорий, но после рождения трёх детей ситуация стала по-настоящему критичной. Лишние килограммы напрямую стали угрожать здоровью, и стало понятно, что если ничего не предпринять, последствия будут самыми печальными.

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Бургеры четыре раза в день

Бонас не просто любила бургеры и другой фастфуд. Конечно, иногда хочется чего-то вредного, когда гуляешь по торговому центру или заедаешь стресс корзинкой с шоколадным мороженым, но это не тот случай. Наша героиня питалась фастфудом четыре раза в день! Девушка честно признаётся, что ничего не могла с собой поделать. И очень часто, когда просто проходила мимо одного из ресторанов быстрого питания, смотрела на рекламный щит и тут же заходила за заветным бургером.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

В прошлом Келси не видела в этом ничего страшного. Она верила, что может быть красивой и привлекательной при любом весе, но совершенно забывала про то, что такое питание ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем.

Случай в самолёте изменил жизнь

Канадка никогда не думала о диетах, не мечтала непременно похудеть. Просто старалась жить, воспитывать детей и наслаждаться моментом. Всё изменил случай во время одного из перелётов, с которого и началась уникальная трансформация Келси.

Я не могла пристегнуть себя сама в самолёте. Понимаете, я просто не смогла застегнуть ремень безопасности. Пришлось просить специальный удлинитель. Тогда я посмотрела на своих детей, и мне показалось, что я их очень сильно смущала.

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Операция и жёсткая диета привели к потере 76 кг за год

К тому моменту проблемы со здоровьем уже были настолько масштабными, что диетами было не обойтись. В начале 2019 года Келси пошла на операцию по уменьшению желудка, после чего последовала жёсткая диета. За первые две недели ей удалось скинуть 10 кг, а за календарный год – 76! Как у неё это получилось?



Не диетами едиными. По мере сброса веса девушка постепенно смогла начать заниматься спортом. И чем меньше она весила, тем более активными становились тренировки. Плюс ко всему Бонас сделала ещё несколько операций по удалению лишней кожи.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

Блогер призналась, что в то время чувствовала себя несчастной и невезучей. Келси было настолько тяжело из-за большого количества операций, что порой ей казалось, что она близка к смерти.

Это всё было похоже на американские горки. Сбросить вес не означает стать сразу счастливой. Когда ты сбрасываешь первые 10 кг, то действительно порхаешь в небе, а потом начинаешь понимать, что это просто мотивация для того, чтобы изменить жизнь и начать заниматься тем, чем давно хочешь.

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«Иногда так хотелось бургера!»

Сейчас Келси 32 года, она выглядит как звезда Голливуда или популярная певица. С неё берут пример те, кто хочет измениться. Но канадка продолжает настаивать на том, что в бодипозитиве нет ничего плохого. Она пошла на такие жёсткие меры по похудению не потому, что боялась почувствовать себя некрасивой, а исключительно потому, что лишний вес мог привести к необратимым последствиям со здоровьем и сильно влиял на качество жизни. А Бонас как мама троих детей не могла себе этого позволить. Кстати, вместе с Келси заниматься спортом и следить за питанием стал её муж.

Фото: facebook.com/kelsey.pitt/

И всё же девушка описывает прошедший год как огромное испытание на прочность. Келси много плакала, не раз хотела сорваться, вернуться к старым привычкам и съесть бургер. Но она продолжала бороться за здоровье и стройную фигуру.

Я думала, что совершаю большую ошибку, отказываясь от прежней жизни. Но потом стала понимать, что это, наоборот, стало лучшим решением в моей жизни. Сейчас я могу бегать, танцевать и делать вещи, которые даже не могла себе представить, что буду делать год или полтора назад. Ради этого точно стоило так заморочиться.