7 бесполезных советов, которые не спасают от вируса. Мнение специалистов

Открываете дверь рукавом и часто используете антисептик? Объясняем, почему это не только бессмысленно, но и вредно.

Эпидемия коронавируса полностью изменила нашу жизнь. Люди делают всё, чтобы избежать риска заражения, но порой пользуются советами и лайфхаками, которые на практике оказываются бесполезными. Мы вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнёром фестиваля SN PRO EXPO FORUM собрали 7 привычных всем нам действий, которые на самом деле не спасают от вируса, хотя всегда казалось, что наоборот. Михаил Лебедев объяснил, почему так делать не стоит.

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Использовать одежду, чтобы открыть дверь

Всемирная организация здравоохранения путалась в информации относительно продолжительности нахождения вируса на поверхности предметов, но то, что он там точно находится какое-то время, не подвергала сомнению.

Люди довольно предсказуемо стали опасаться трогать такие поверхности, особенно дверные ручки в подъездах и на входе в магазин. И стали использовать одежду, чтобы создать защитный слой между поверхностью и кожей. Чаще всего речь шла о рукаве куртки или кофты, с помощью которого открывалась дверь. Но на самом деле этим вы делаете только хуже, потому что бактерии и вирусы с дверной ручки попадают сначала на рукав, а потом на руку, лицо, телефон и так далее. Более действенным приёмом стало бы использование салфетки, сложенной в несколько раз, которую при этом необходимо тут же выбросить в мусорную корзину.

Михаил: Основной путь передачи возбудителей респираторных инфекций, к которым относится коронавирус в частности, а также вирусы гриппа и ОРВИ – воздушно-капельный.

Есть еще один путь – контактный. Он как раз и подразумевает передачу инфекции через поручни, ручки дверей и так далее. Поэтому такие нехитрые способы избежать прямого контакта с поверхностями вполне разумны. При этом надо помнить, что главное – не трогать руками лицо, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать санитайзеры, чтобы исключить наличие какого-то возбудителя на ваших руках. Это намного надежнее, чем открывать рукавом двери.

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Нажимать кнопку лифта локтем

Похожую ситуацию можно применить к использованию лифта. Кнопку вызова нажимают все жители дома, как правило это больше сотни человек. Поэтому люди и тут стараются себя обезопасить. У многих вошло в привычку нажимать на кнопку локтем или вообще костяшками пальцев.



Второй вариант совсем бессмысленный, а нажатие кнопки локтем тоже вряд ли спасёт вас, потому что потом вы ставите локти на рабочий или обеденный стол, а потом трогаете этот стол или любую другую поверхность руками. В случае с кнопкой лифта всё та же салфетка сработает гораздо эффективнее.

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Бесконечно использовать антисептик

Антисептик разрекламировали так, что у многих возникла уверенность, что постоянное его использование полностью защитит вас от угрозы заражения. Но по факту антисептик проигрывает обычному мытью рук с мылом. Его имеет смысл применять, если вы сначала протёрли руки влажной салфеткой.



На грязных поверхностях свойства антисептика работают гораздо хуже, чем на чистых, поэтому если вы потрогали полки в магазине или поручень в общественном транспорте, а потом вылили на руки средство, это не гарантирует защиты. Так что если после этого вы потрогаете руками лицо, бактерии всё равно будут иметь неплохой шанс пролезть в ваше тело.

Михаил: Санитайзеры предназначены для тех ситуаций, когда невозможно помыть руки с мылом. Поэтому, если есть возможность, лучше помыть! Пользоваться санитайзерами можно, никакого вреда от них, как правило, нет, состав примерно одинаковый: спирт и различные добавки в виде глицерина и так далее.

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Носить одну маску на все случаи жизни

Маски и перчатки стали обязательным атрибутом нашей жизни. В целях экономии люди, конечно, стали использовать одну и ту же маску по несколько раз, а то и целыми неделями. Академик РАН Виталий Зверев рассказал «Интерфаксу», почему такое использование средств индивидуальной защиты может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Через два часа маска превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас помимо коронавируса масса всего другого в воздухе – бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить.

Понимая, что менять защитный аксессуар каждые два часа вряд ли может себе позволить рядовой гражданин страны, академик советует носить маски в метро, магазинах, но не на улице. «Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся».

Михаил: Если человек находится в состоянии покоя, то можно расширить время ношения маски до 3-х часов. С тканевыми всё тоже самое – замена каждые 2 часа. Если маска стала влажной, к примеру, это возможно сейчас, когда на улице жарко, то менять необходимо по мере того как она увлажнилась.

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Обрабатывать маску спиртовой настойкой

Использование спирта в том или ином виде тоже считалось одним из способов защиты. Но если употребление спирта внутрь сразу выглядело не особенно действенным, то обработка маски спиртовой настойкой прополиса предлагалась в качестве лайфхака.



Однако многие врачи, в частности врач ГБК имени Виноградова Мария Блинова, объяснили, что доказанного бактерицидного действия прополиса нет, а от заражения через дыхательные пути он не защищает.

Михаил: Все подобные методы, а именно чем-то обрабатывать многоразовую маску, абсолютно не работают. Мало того, они могут еще и навредить, вызвав раздражение дыхательных путей. Многоразовую маску ничем обрабатывать не надо. Главное, чтобы после того, как вы её постирали или пропарили парогенератором, ещё и тщательно просушили (прогладили утюгом).

Фото: istockphoto.com

Пить перекись водорода

С употреблением спирта внутрь, вроде бы, разобрались. Но вскоре появились советы об эффективности перекиси водорода, которую, якобы, надо пить, чтобы обезопасить себя от заражения. Однако это не только бесполезный, но и очень опасный совет! На средстве чётко написано, что оно сделано исключительно для наружного применения. Внутрь его применять нельзя ни в какой концентрации. Это может привести к большому урону для здоровья.

Задерживать дыхание, если сосед чихает

Часто можно наблюдать картину, как в общественном транспорте человек пытается задержать дыхание, когда его сосед по автобусу начинает чихать или кашлять. То же самое касается магазина и вообще любого общественного места. Суть в том, что если чихающий или кашляющий уже болен, то задержка дыхания на пять секунд вас никак не спасёт. Частички слюны и мокроты всё равно попадут к вам в дыхательные пути. К тому же микробы могут попасть не только в нос и рот, но и в глаза. Поэтому если на вас не надеты очки, можете даже не пытаться. Ношение маски и социальная дистанция снизят риск, но полной защиты также не гарантируют.