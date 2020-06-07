Фитнес в зале: как будут проходить тренировки после пандемии

Столичные фитнес-клубы не работают уже больше двух месяцев. С 21 марта они ушли на карантин из-за пандемии COVID-19. Конечно, клиенты сразу же нашли альтернативы: сначала – занятия на улице, а когда и они стали под запретом, – онлайн-тренировки дома. И, казалось бы, все уже приспособились и существенно сэкономили бюджет, не переплачивая за посещения спорт-клубов. Однако настоящим любителям залов уже не сидится на месте, они готовы с новыми силами ворваться на беговые дорожки или лечь под штанги. Мы поговорили с генеральным директором сети фитнес-клубов World Class Николаем Прянишниковым и узнали, когда стоит ждать открытия спортзалов и сможем ли мы как прежде ходить в бассейн и спа.

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Когда откроются фитнес-клубы?

В настоящее время никаких указаний на этот счёт нет, но владельцы надеются, что клубы разрешат открыть в ближайшее время. В нынешней ситуации сказывается каждый день простоя. Стоит отметить, что современные фитнес-клубы, оборудованные в соответствии со всеми нормами, являются местами куда более безопасными для посещения, чем многие другие общественные заведения.



Практически во всех регионах фитнес-клубы по-прежнему закрыты. Первым в России в конце мая открыл двери франчайзинговый клуб World Class в Южно-Сахалинске. Групповые занятия там проводятся по предварительной записи и с интервалом между классами для проведения дезинфекции и проветривания. Кроме Сахалина уже открыты клубы в Татарстане и Кирове.

Фото: istockphoto.com

Как будут работать спортзалы после открытия?

Роспотребнадзор опубликовал официальный список рекомендаций для фитнес-клубов ещё 26 мая. Большинство из них вполне логичны и объяснимы, их выполнение будет эффективным, но есть и несколько очень спорных пунктов, которые владельцы планируют обсуждать с РПН в ближайшие дни. Сейчас производится большой объём работ, связанных с подготовкой к открытию.

Будут ли доступны спа, сауны, бассейны?

Для бассейнов, спа и саун также прописан ряд правил и ограничений. Посещение бассейна возможно при условии, что на каждого посетителя будет отведено не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки бассейна. Данные будут рассчитываться, исходя из общей площади. В большинстве клубов World Class действует трехступенчатая система очистки: с периодичностью раз в 6 часов весь объём воды в бассейне обрабатывается, в том числе УФ-лампами. Что касается работы спа-центров, то в Подмосковье власти уже сняли ограничения, открыты Beauty Spa в клубах в Павлово и Жуковке.