«Медицина не панацея. Ответственность за здоровье лежит на нас самих»

С первых дней пандемии коронавируса мы слышим: болезнь не так опасна для молодых. Эта аксиома кажется столь убедительной, что совсем забываешь об исключениях — группе риска.



Маргарита работает детским эндокринологом и наблюдает пациентов с заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ: сахарным диабетом, ожирением и прочими хроническими патологиями. Именно эти болячки делают своих носителей особенно уязвимыми для COVID-19. Независимо от возраста.



Рита любит йогу и походы, но сейчас её горы — стены поликлиники. Как и многие врачи, она сама переболела коронавирусом. Ниже её история.

– Я врач обычной городской поликлиники. Детский эндокринолог. Мои пациенты — дети и подростки с эндокринными заболеваниями. Возраст разный — от грудничков до совершеннолетних. Почти все мои пациенты входят в группу риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Поэтому они должны были самоизолироваться ещё на первом этапе. Теперь мы на связи по телефону и в мессенджерах. Больные ведут дневники контроля глюкозы, описывают своё состояние, высылают отчёты.



В апреле все наши врачи прошли переквалификацию и практически полным составом перешли на посещение пациентов на дому. Если ожидался контакт с потенциально больным, приезжали в защите. Например, если пациент вернулся из-за границы или коронавирус был подтверждён у родственников. Костюмов, правда, поначалу было недостаточно.



С конца апреля нас начали проверять на антитела к COVID-19, и треть поликлиники сразу «выселилась». У меня заражение тоже подтвердилось, причём дважды. Но мне повезло: на самочувствии это не отразилось.

Гулять обязательно: 10-12 тысяч шагов в день – это норма.

Ещё с начала марта знала, что мне не избежать инфицирования. Да все врачи это понимали. Контакты, необходимость ездить на работу. И тогда, и теперь антитела к вирусу у коллег находят по очереди. Первые — те, кто болел в марте, — переносили в основном тяжело: с лихорадкой, пневмонией, головными болями. Из “апрельской порции” в основном в лёгкой форме. В мае многие вообще болели бессимптомно.



Читала теорию, что вирус ослабевает, когда проходит через иммунную систему большого количества людей. Поэтому в Швеции пошли по пути выработки коллективного иммунитета, без карантина. Возможно, играет роль наступление лета – витамин D укрепляет иммунитет. Но опять же, это лишь наши домыслы. С точки зрения доказательной медицины, всё должно быть оценено учёными.



Мы живём в обществе: думать надо не только о себе, но и об окружающих. Иногда наши личные интересы вредят благополучию других. Шашлычники? У наших людей менталитет такой: не станет никто соблюдать карантин долго. Но я никого не осуждаю, многие и так старались по максимуму, чтобы сгладить пик эпидемии. Благодаря этому коллапса здравоохранения не случилось. Ну, по крайней мере в Москве.

Помню, первое время племянница очень просилась гулять. Пришлось объяснять, что есть такое страшное слово «карантин» – когда в воздухе летают микробы, кусают тебя за грудку, и ты начинаешь сильно кашлять. Говорили ей, что мы играем в прятки с микробами. Хотим, чтобы они нас не увидели и ушли. Дома с ней много лепили, рисовали, готовили. Она даже на самокате дома училась кататься. Грешили, конечно, иногда выходили в лес, но мы жили за МКАДом. А ещё племянница удивлялась: почему ей нельзя подходить к другим детям?



Родители поначалу паниковали. Говорили мне: «Увольняйся!» Когда я заболела, они звонили, и я их всячески успокаивала. Они живут в Самаре, и там, к счастью, официально заболевших немного.

Папа даже маску не носит, за что я его очень ругаю. Но вообще я скорее за социальное дистанцирование. Прописала им всем витамины и прогулки на свежем воздухе – пусть укрепляют иммунитет. Гулять обязательно: 10-12 тысяч шагов – это норма. Как зубы чистить.

Тяжело болели люди, которые вели неправильный образ жизни и заработали ожирение, диабет, гипертонию.

Я и сама очень люблю пеший туризм, особенно ходить в горы. Другая моя любовь – йога. Дома расширила практику и стала заниматься по часу в день. Какое-то время выходила на пробежку в шесть утра — до собачников, чтобы никого не заражать. Поначалу очень боялась полиции, но наши полицейские довольно адекватные. Если ты вышел на шашлыки или пить пиво с друзьями, тебя оштрафуют, а так… К тому же я всегда брала пропуск и справку, что я врач.



Важный вывод из происходящего: людям надо обратить внимание на своё здоровье. Тяжело болели люди, которые вели неправильный образ жизни и заработали ожирение, диабет, гипертонию. Поэтому стоит задуматься, что медицина не панацея. И ответственность за здоровье лежит на нас самих».